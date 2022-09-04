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Військові РФ мають проблеми з невиплатою бойових премій за "службу" в Україні, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські військові в Україні продовжують страждати від проблем із моральним духом та дисципліною, та, крім бойової втоми і великих втрат, однією з головних проблем російських солдатів залишаються проблеми з оплатою.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

У російських збройних силах дохід військовослужбовців складається зі скромного основного окладу, доповненого складним набором премій та надбавок. Проте в Росії, найімовірніше, виникли серйозні проблеми з виплатою значних бойових премій, йдеться в огляді.

Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та як мінімум відвертою корупцією серед командирів.

"Російські збройні сили постійно не забезпечують базових потреб військовослужбовців, дислокованих в Україні, включно з відповідною формою, зброєю та пайками, а також оплатою. Це майже напевно сприяло збереженню крихкого морального духу більшої частини сил", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
А навіщо виплачувати коли завтра вони стануть харошими рускімі. Гроші на вітер.
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04.09.2022 09:04
+4
Почему вы так решили? Они едут сюда из за денег, неужели вы думаете что они сюда лезут убивать мирных украинцев за идею ? Они едут сюда грабить , мародёрить и убивать чтобы улучшить своё материальное положение, росийские зеки едут сюда чтобы может быть выжить и не возращаться в тюрьму. Им там обещют золотые горы если они пойдут воевать с украинцами . Так что их мотив основной- Это кровавые деньги ***** за убийство украинцев.
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04.09.2022 09:10
+3
Да Якось ПофіГгг...
Навіщо Це???
Кого це має цікавити?!
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04.09.2022 08:46
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Да Якось ПофіГгг...
Навіщо Це???
Кого це має цікавити?!
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04.09.2022 08:46 Відповісти
А слово страждання? Це Україна страждає, а орків як гарматне м'ясо використовують, при тому дармове
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04.09.2022 09:31 Відповісти
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04.09.2022 08:47 Відповісти
Це повинно нас взбодрити шо вони от--от посиплятся
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04.09.2022 08:55 Відповісти
А навіщо виплачувати коли завтра вони стануть харошими рускімі. Гроші на вітер.
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04.09.2022 09:04 Відповісти
Вчора Арестович ледь не вперше був серйозним і визнав, що все не так просто і легко, а образ ванькі-дурня - помилковий. Власне він і раніше так казав, проте його манера подавати інформацію повністю нівелювала сказане їм самим. Народ за перфомансом не чув що він каже, а чув те, що він показує. Вчора ледь не вперше подача інформації відповідала самому контенту. Буде важко не дивлячись на те, що є проблеми з преміями чи зарплатнею. Звичайно, це для нас добре, це впливає на мораль супротивника, але суттєво це нічого не змінить.
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04.09.2022 09:04 Відповісти
Почему вы так решили? Они едут сюда из за денег, неужели вы думаете что они сюда лезут убивать мирных украинцев за идею ? Они едут сюда грабить , мародёрить и убивать чтобы улучшить своё материальное положение, росийские зеки едут сюда чтобы может быть выжить и не возращаться в тюрьму. Им там обещют золотые горы если они пойдут воевать с украинцами . Так что их мотив основной- Это кровавые деньги ***** за убийство украинцев.
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04.09.2022 09:10 Відповісти
Головна ідея Росії і росіян - знищення України як держави і асиміляція українців. Тих, хто не згоден намагаються знищити. Фактично путін робить те, що робилось сторіччями і гроші тут не головний чинник. Ненависть до України як незалежної держави в русских в крові. Це навіть не ідейне, це генетичне.
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04.09.2022 11:49 Відповісти
У *****. А у кацапів з ****** - тільки підняти бабла, срати вони хотіли і на Україну і на її знищення, і на Совок №2, який ***** намагається створити.
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04.09.2022 12:13 Відповісти
У більшості, не тільки в путіна
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04.09.2022 12:39 Відповісти
А в ЗЕлених уйобків нема проблем з виплатою? В серпні на три тижні затримали зарплату військовим, щей менше зробили
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04.09.2022 09:36 Відповісти
Тобто невиплат немає ? Може проблеми саме з виплатою ?
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04.09.2022 10:08 Відповісти
 
 