Росіяни протягом доби обстрілювали Миколаївщину. Серед загиблих та поранених є діти, - ОВА

Російські загарбники обстрілювали населені пункти МИколаївської області. Внаслідок влучання ракети у приватний будинок загинула одна дитина, троє дітей отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Миколаївської ОВА.

"У Миколаївському районі вчора, 3 вересня, у другій половині дня під обстрілами було смт Первомайське Первомайської громади. Ворожі снаряди влучили по житлових будинках. Постраждалих немає. Сьогодні, 4 вересня, о 06:02 ворог завдав ударів по м. Очаків Очаківської громади. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні..

У Баштанському районі вдень, 3 вересня, близько 11:25 за інформацією ОК "Південь" ракета типу Х-31, випущена з Су-35, влучила в приватний будинок у селі Висунськ Березнегуватської громади. Зазначається, що внаслідок руйнування будинку загинула одна дитина. Четверо людей отримали осколочні поранення, троє з них - діти.

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"Вчора, 3 вересня, з 16:00 до 19:00 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Зранку, 4 вересня, близько 05:01 обстрілів зазнало м. Вознесенськ. Внаслідок чого на підприємстві відбулося займання приміщень. Без жертв. Є пошкодження житлових будинків. Детальна інформація уточнюється", - додали у ОВА.