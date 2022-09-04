Минулої доби росіяни обстріляли 14 населених пунктів на Запоріжжі, надійшло 18 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, - ОВА
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Вчора, 4 вересня, російські війська обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів
Гуляйполе, Полтавка, Білогір'я, Димитрово, Мала Токмачка, Ольгівське, Щербаки, Червоне, Дорожнянка, Новоданилівка, Малинівка, Новоандріївка, Чарівне, Малі Щербаки.
Надійшло 18 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.
зазначається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1413 людей, з них 330 – діти.
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