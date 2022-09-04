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війна (56233) обстріл (20980) Запорізька область (2557) руйнування (185)

Минулої доби росіяни обстріляли 14 населених пунктів на Запоріжжі, надійшло 18 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,запорізька

Вчора, 4 вересня, російські війська обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів
Гуляйполе, Полтавка, Білогір'я, Димитрово, Мала Токмачка, Ольгівське, Щербаки, Червоне, Дорожнянка, Новоданилівка, Малинівка, Новоандріївка, Чарівне, Малі Щербаки.

Надійшло 18 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

зазначається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1413 людей, з них 330 – діти.

Також читайте: Минулої доби окупанти обстріляли 19 населених пунктів на Запоріжжі, надійшло 41 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Они используют тактику выжженой земли, Украина не покорилась ***** и теперь он пытается ее уничтожить , просто уничтожить.
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04.09.2022 09:05 Відповісти
Нове прочитання історичних книг Віктора Суворова.
https://zaxid.net/vid_drugoyi_do_tretoyi_svitovoyi_n1549011
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04.09.2022 09:14 Відповісти
бєлгорот/варонєш заждалса бавовньі!
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04.09.2022 09:29 Відповісти
 
 