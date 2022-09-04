Доба на Харківщині: у Чугуївському районі внаслідок обстрілів рашистів загинула жінка, у районі с.Пасіка ворог відступив із втратами, - Синєгубов

3 вересня російські окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території.

На жаль, в Чугуївському районі загинула 45-річна жінка. Жінка 64 років госпіталізована з пораненнями. В Ізюмському районі поранень зазнав чоловік 43 років", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на лінії зіткнення тривають інтенсивні бої.

"Ворог з танків, реактивної та ствольної артилерії обстрілює позиції наших військових та цивільне населення. В районі села Пасіка ворог намагався йти в наступ, але під вогнем наших захисників відступив із втратами", - додав Синєгубов.