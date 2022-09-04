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Доба на Харківщині: у Чугуївському районі внаслідок обстрілів рашистів загинула жінка, у районі с.Пасіка ворог відступив із втратами, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,харківщина

3 вересня російські окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території.

На жаль, в Чугуївському районі загинула 45-річна жінка. Жінка 64 років госпіталізована з пораненнями. В Ізюмському районі поранень зазнав чоловік 43 років", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на лінії зіткнення тривають інтенсивні бої.

"Ворог з танків, реактивної та ствольної артилерії обстрілює позиції наших військових та цивільне населення. В районі села Пасіка ворог намагався йти в наступ, але під вогнем наших захисників відступив із втратами", - додав Синєгубов.
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Суботній вечір під аналіз Бутусова пройшов не марно. На Харківщині також посунули ворога, нехай не контрнаступ, як того хоче оп,а просто хороша робота захисників України
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04.09.2022 09:24 Відповісти
Паcека? Та не, там без вариантов. У меня там кореш стоит, а я его знаю
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04.09.2022 09:43 Відповісти
Кацапи продовжують воювати з жінками.
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04.09.2022 10:53 Відповісти
В селе в котором я жил (Изюмский р-н,бывший Балаклеевский р-н)погибло двое моих знакомых.Один из них волонтер,который вывез мою семью практически под обстрелом.В Чугуевском р-н сбили несколько ракет.А звуки боев в р-н Балаклеи слышны возле Змиева(это примерно 50 км ).
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04.09.2022 11:02 Відповісти
 
 