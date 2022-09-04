Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,5 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2049 танків та 4430 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 500 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,
танків - 2049 (+15) од,
бойових броньованих машин - 4430 (+27) од,
артилерійських систем - 1147 (+13) од,
РСЗВ - 294 (+1) од,
засоби ППО - 156 (+3) од,
літаків - 236 (+1) од,
гелікоптерів - 206 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 864 (+0),
крилаті ракети - 203 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3276 (+8) од,
спеціальна техніка - 106 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
С тих пір було знищено ще десь 300...
Ще рахуйте, що танк не може працювати 6 місяців без перерви, після кількох місяців треба на йти на техогляд та ремонт, це тимчасова небоєздатність
ті хто під присягою (професійні військові). Їх відносно небагато, навіть у зомбованому суспільстві.
Спроба офіційної загальної мобілізації орків закінчиться "бессмысленным и беспощадным" - як
мінімум саботажем, тому ресурс м'яса у них вичерпний, а якість все гірша.
Нам же треба не впасти раніше за них.
Героям слава !
не треба недооцінювати цих тварин, мяса там вистачить ще не на один рік такої війни
Сьогодні було багато новин, що над Дніпром було збито 5 ракет. Та майже щодня щось збивають, але цифри дуже повільні... Чи рахують тільки якийсь конкретний тип ракет?
https://youtu.be/8Y2s3FgTdG4?t=1499
@yanevskyy
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2 вер.
Бои за Херсон выглядят вот так.
(из соцсетей)
Если ЗСУ замочили сегодня 500 свиней, то сколько они замочат завтра, при добавлении еще одного химарса?
Я мешкаю на Київщині. На щастя, беспосередньо в нашому селі бойових дій не було.
Якщо ви про патріотичну організацію для підлітків, то вона в Україні є - це Пласт. Але не треба копіювати кацапську "юнармію" чи "гітлерюгенд" - тоді ми нічим не будемо відрізнятися від них.
В питаннях патріотичного виховання дітей і молоді треба бути поміркованим. Патріотичне виховання - ТАК, але не "воєнно-патріотичєскоє".