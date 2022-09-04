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армія РФ (13448) війна (56233) ліквідація (1929) знищення (4085) техніка (1320) втрати (3818)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,5 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2049 танків та 4430 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 500 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,

танків - 2049 (+15) од,

бойових броньованих машин - 4430 (+27) од,

артилерійських систем - 1147 (+13) од,

РСЗВ - 294 (+1) од,

засоби ППО - 156 (+3) од,

літаків - 236 (+1) од,

гелікоптерів - 206 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 864 (+0),

крилаті ракети  - 203 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3276 (+8) од,

спеціальна техніка  - 106 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,5 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2049 танків та 4430 броньованих машин 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Півдні ліквідовано 102 рашисти та знищено 5 ворожих складів боєприпасів, - ОК "Південь"

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
близько 49500 (+450) осіб.....nehilo tak za noch ZSU nascholkali well done !!
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04.09.2022 09:18
+19
Доки війна з боку мордору не є тотальною (мобілізаційною), зашкварюються лише "активісти" та
ті хто під присягою (професійні військові). Їх відносно небагато, навіть у зомбованому суспільстві.
Спроба офіційної загальної мобілізації орків закінчиться "бессмысленным и беспощадным" - як
мінімум саботажем, тому ресурс м'яса у них вичерпний, а якість все гірша.
Нам же треба не впасти раніше за них.
Героям слава !
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04.09.2022 09:33
+18
Александр Яневский (Alex Yanevskyy)
@yanevskyy
·
2 вер.
Бои за Херсон выглядят вот так.

(из соцсетей)
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04.09.2022 09:38
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Коли в ЗС РФ почнуть комплектувать полки у повному обсязі Т-62 і він стане "основним танком" армії Росії - можна казать що вона "дійшла до ручки"
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04.09.2022 09:13 Відповісти
Десь місяць тому британська розвідка (навіть не наш Генштаб) доводила, що на рашкостані залишилось усього приблизно 1300 танків у бойовому стані, без урахування законсервованого металобрухту.
С тих пір було знищено ще десь 300...
Ще рахуйте, що танк не може працювати 6 місяців без перерви, після кількох місяців треба на йти на техогляд та ремонт, це тимчасова небоєздатність
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04.09.2022 09:20 Відповісти
Це іменується по-іншому: "виробітка ресурсу" Техніка на полі бою працює "на максималі" можливостей Зношується ходова частина, випрацьовуються вузли двигуна Тому коли війська під час ротації відправляються на відпочинок чи для переформування, проводять перевірку техніки і, за необхідності, проводиться її заміна, а зношена відправляється на ремонт і відновлення ресурсу
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04.09.2022 10:11 Відповісти
Ресурс танка т-62,т-72:пробег до среднего ремонта-3000км,до капитального-10000км,при этом надо проводить КО,ЕТО,менять гусеницы:без РМШ через 1500-2000км пробега с РМШ 5000-6000км..С обслуживанием танка у экипажа забот хоть отбавляй,но в боевой обстановке эти нормативы врят ли выдерживаются
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04.09.2022 14:27 Відповісти
я читала, що в ссср був принцип - робити все неякісне, бо все одно воно довго на фронті не проживе. а брати кількістю. тому їхні танки справді довго не витримують, але їх іще, мабуть, немало є, хоч і старих і некомплектних.
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04.09.2022 10:51 Відповісти
близько 49500 (+450) осіб.....nehilo tak za noch ZSU nascholkali well done !!
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04.09.2022 09:18 Відповісти
З них 20% відстотків українських громадян з длнр, та всякого непотріба з чвк та в'язнів. До цифри, щоб російське суспільство (стадо) збагнуло, що війна йде катастрофою, ще дуже далеко.
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04.09.2022 09:19 Відповісти
Доки війна з боку мордору не є тотальною (мобілізаційною), зашкварюються лише "активісти" та
ті хто під присягою (професійні військові). Їх відносно небагато, навіть у зомбованому суспільстві.
Спроба офіційної загальної мобілізації орків закінчиться "бессмысленным и беспощадным" - як
мінімум саботажем, тому ресурс м'яса у них вичерпний, а якість все гірша.
Нам же треба не впасти раніше за них.
Героям слава !
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04.09.2022 09:33 Відповісти
а у нас що не повестка коло АТБ так рембо на рембе призивається...
не треба недооцінювати цих тварин, мяса там вистачить ще не на один рік такої війни
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04.09.2022 11:50 Відповісти
Вже бомжів намагаються вербувати.
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04.09.2022 10:19 Відповісти
Коли почнуть срочників стадами гнати з Москви і Пітера на танках 40-х років, тільки тоді кацапське стадо замичить. Поки особисто нікого в містах мільонниках війна не торкнулася, стадо буде мовчати, а на виття з якихось якутських дєрєвєнь ***** плювати.
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04.09.2022 11:58 Відповісти
За останні дні продуктивність і якість відстрілу орків в межах норми і права. Так тримати і бережіть себе
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04.09.2022 09:21 Відповісти
вбивці мого народу мають 3доxнути всі бо вмирають люди а орки і колаборанти 3диxають
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04.09.2022 09:25 Відповісти
Питання по крилатих ракетах. Як ї рахують?
Сьогодні було багато новин, що над Дніпром було збито 5 ракет. Та майже щодня щось збивають, але цифри дуже повільні... Чи рахують тільки якийсь конкретний тип ракет?
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04.09.2022 09:25 Відповісти
Питання по крилатих ракетах....u starovo KGBshnika Shveca v poslednem rolike vyshla interesnaja infa - pochemu v drug ZSU stala ih sbivatj na 100%....esli eto pravda , to u kacapov BOLSHIE problemi v peridi
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04.09.2022 09:37 Відповісти
є думка що калібри летять по gps і сша їх просто направляє куди треба. Тож вони ліквідовані, але на рахунох зсу гріх їх зараховувати. Але це тільки думка.
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04.09.2022 09:49 Відповісти
Shvec raskazival shto , GLONASS vse - po tomu rjuzke vitjazi izpolzujut grazhdanskuju GPS. Amerikanci podkrutili "refresh rate" i raketi vrodi nepraviljno razchitivajut razstajanie i sledovateljno skorastj paljot - oni zamedljajutsa....
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04.09.2022 09:54 Відповісти
а можливо вже полазили в мікросхемах і навчились обдурювати калібри. Якщо знати як воно працює - то легше обдурити.
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04.09.2022 10:07 Відповісти
vse mozhe bitj. glavnoe rezultat
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04.09.2022 10:09 Відповісти
nachalo pro GPS na 25:00

https://youtu.be/8Y2s3FgTdG4?t=1499
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04.09.2022 10:03 Відповісти
швец ФСБшная консерва
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04.09.2022 11:52 Відповісти
vozmozhno. podozhdem poko vzduetsa
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04.09.2022 13:34 Відповісти
В Мелітополі примушують школярів фотографуватись з патретом *****.
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04.09.2022 09:33 Відповісти
Підофіл.
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04.09.2022 10:57 Відповісти
Александр Яневский (Alex Yanevskyy)
@yanevskyy
·
2 вер.
Бои за Херсон выглядят вот так.

(из соцсетей)
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04.09.2022 09:38 Відповісти
po glazam vidno shto nasmotrelsa on mnogo chevo novova....
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04.09.2022 09:41 Відповісти
Детям в школе нужно задачи не про яблоки задавать, а про дохлых свинособак.
Если ЗСУ замочили сегодня 500 свиней, то сколько они замочат завтра, при добавлении еще одного химарса?
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04.09.2022 09:40 Відповісти
Ні. Про яблука. Війна - не дитяча справа. Багато з них і так надивились і настраждались. Не потрібно у дітей забирати дитинство, хоч якесь.
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04.09.2022 11:01 Відповісти
Маєте цілком слушну думку. Але, якщо діти це вже бачать на власні очі і задаються питаннями, то нехай вже це буде якось подано професійно. Не знаю, де Ви мешкаєте, але у Харкові дітей від войни відгородити не вийде.
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04.09.2022 11:32 Відповісти
Я ж про те й писав, що багато дітей настраждались, і я згоден з Вами, що відгородити їх від війни не вийде. Але не треба загострювати їхню увагу на війні. Нехай хоч в школі вони розв'язують "мирні" задачі і читають "невійськову" літературу. Це дуже важливо для тих дітей, що бачили війну, як Ваші діти в Харкові.
Я мешкаю на Київщині. На щастя, беспосередньо в нашому селі бойових дій не було.
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04.09.2022 12:15 Відповісти
Так, звісно Ви праві, але я не знаю - скільки це все триватиме і, можливо, треба готуватися до найгіршого сценарію. Коротше я за бандерюгенд
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04.09.2022 12:22 Відповісти
Це - війна - триватиме ще довго. І нам треба не тільки воювати, а й правильно виховувати наших дітей. І аж ніяк не війною. Війни їм вистачає.
Якщо ви про патріотичну організацію для підлітків, то вона в Україні є - це Пласт. Але не треба копіювати кацапську "юнармію" чи "гітлерюгенд" - тоді ми нічим не будемо відрізнятися від них.
В питаннях патріотичного виховання дітей і молоді треба бути поміркованим. Патріотичне виховання - ТАК, але не "воєнно-патріотичєскоє".
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04.09.2022 17:36 Відповісти
Я зараз не готовий до серьозного обговорення цієх теми.
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04.09.2022 17:45 Відповісти
Тримайтеся. Все буде Україна.
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04.09.2022 20:39 Відповісти
Врожайненько
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04.09.2022 09:43 Відповісти
**********,не начинай новые полста, пожалей рабсеян, хотя кого я прошу - упыря.
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04.09.2022 09:45 Відповісти
Ще один повний батальйон свинолупих, в живій силі та техніці, відправився на концентр кобздона. Дуже сподіваюсь, що ЗСУ збережуть темп і за теплий вересень, по приємному холодку та без великих дощів, ухайдокають ще 25 повних батальйонів засрашки. А це, нагадую, більше, ніж "підготований 3й арімійській корпус" засрашки, який свинолупі збирались використовувати як "корпус утримання захоплених територій Херсонської та Запорізької областей". Тепер цих "вояк" направлять "з коліс" на фронт. А це означає, що тиск на населення буде значно менший і партизани з підпіллям продовжать свою роботу.
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04.09.2022 10:03 Відповісти
Ще трошки, і у кацапів ювілей, 50 000 жмурів во ім'я *****.
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04.09.2022 10:58 Відповісти
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04.09.2022 11:17 Відповісти
З таким темпами за два роки від ох#єнної кацапської групіровки нічого не залишиться.
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04.09.2022 12:49 Відповісти
не группировки а армии , всей армии , на сегодняшний день роисся потеряла 20% всех боеспособных подразделений всей армии , то есть через 2-2,5 года таких потерь от армии роисси ни чего не останется .
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04.09.2022 13:12 Відповісти
Це вже пакети кончаются,скоро закончиться війна
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04.09.2022 13:57 Відповісти
 
 