382 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 740 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 4 вересня 2022 року більш ніж 1122 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 382 дитини загинули та понад 740 зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що ціцифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій – 46", - йдеться в повідомленні.



Так, 3 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Зеленодольська Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик.



Також 3 вересня російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів с. Висунськ Миколаївської області. Загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей 9, 7 та 11 років зазнали поранень.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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