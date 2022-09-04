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382 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 740 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 4 вересня 2022 року більш ніж 1122 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 382 дитини загинули та понад 740 зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що ціцифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій – 46", - йдеться в повідомленні.

Так, 3 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Зеленодольська Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик.

Також 3 вересня російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів с. Висунськ Миколаївської області. Загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей 9, 7 та 11 років зазнали поранень.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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Автор: Наталя Джума
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Діти війни....вам би знання здобувати, а не проходити жертвами. Горіть в пеклі москалі
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04.09.2022 09:25 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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04.09.2022 10:33 Відповісти
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04.09.2022 11:00 Відповісти
Це дуже мала цифра, загиблих дітей набагато більше, ніхто не рахував в Маріуполі та і в інших містах і селах.
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04.09.2022 12:20 Відповісти
 
 