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На тлі зупинки "Північного потоку" ціни на газ можуть досягти серпневих максимумів, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Події

газ,рф

На тлі зупинки трубопроводу "Північний потік" може початися гонка цін на газ з досягненням серпневих максимумів. Дії Росії нівелюють нещодавнє зниження вартості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інвестиційну компанію Goldman Sachs Group.

У недавньому звіті фірми згадувалося рішення "Газпрому" зупинити "Північний потік". Ця новина, ймовірно," знову посилить невизначеність на ринку щодо здатності Європи управляти сховищами протягом зими" і сприятиме "значному ралі з понеділка, яке потенційно імітуватиме серпневі максимуми". Такої думки дотримуються аналітики, включно із главою відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Дам'єна Курваліна.

Ситуація з вартістю газу може погіршитися ближче до кінця сезону, коли запаси виснажаться. Ще один небезпечний варіант — це сильні холоди, які змусять європейців посилити опалення. Однак в Goldman Sachs вважають, що потенційне шокове зростання цін буде короткочасним. Європа зможе стабілізувати вартість газу на рівні трохи вище поточної — приблизно 215-230 євро за мегават-годину.

Нагадаємо, на тлі новин про заповнення газових сховищ провідних європейських країн вартість на енергоресурс почала знижуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЄС заявили, що готові до повного припинення постачання російського газу: "Ми не боїмося рішень Путіна"

Автор: Наталя Джума
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хтось вперто наполягав що є европейський та американський ринок самий чесний та регульваний
бо є якийсь регулятор цін на товари.
а я скажу що в них є БАЗАР, в повному розумінні цього слова
наш дикий базар в якому кожен торгує як хоче
інакше як розуміти що при найменшому дефіциті нафти чи газу ціни на них зростають в геометричній прогресії?
цивілізованим ринком тут навіть не пахне....
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04.09.2022 09:55 Відповісти
Будут ограничивать уже решили

Своими действиями рф только помогает ЕС быстрее избавиться от зависимости

И перестроить поставки
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04.09.2022 09:59 Відповісти
ДайошЪ эфирное электричество! И чтоб никто не ушел обиженным!
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04.09.2022 10:06 Відповісти
Вот вот, что то не пойми что происходит, чем больше гайки парашке закручивают, тем они больше каким то образом влияют на цену (газа и нефти и всего что из этого вытекает)??? Можно подумать ни ****** одни мире добывают газ и нефть?? Математика что то не стреляет, пахнет простым дешевым шантажом.
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04.09.2022 10:06 Відповісти
Ціни повисяться тимчасово, доки не налагоджено нових шляхів поставок. А от рашка назавжди втратить експорт до ЄС.
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04.09.2022 10:24 Відповісти
Створюючи проблеми з газом, рашист тим самим заставляє ЄС і світову спільноту її вирішувати.Не реально.щоби сьогодні в світі хто небуть використовував енергоносії, як зброю,а не як товар для торгівлі.На місце рашиста ,з радістю прийдуть конкуренти ,котрі роками очікували такої нагоди,не в змозі самостійно відтіснити рашистів з ринку енергоносіїв. Рашист вирішив їм в цьому допомогти.І як би він зараз не розказував про необхідні поступки України ,в світі зрозуміли брехливість і ненадійність рашиста.як поставщика енергоносіїв.Де-кілька разів рашист морозив ЄС перекриваючи газ.але з цих ситуацій завжди знаходили вихід цей вихід знайдено і зараз.
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04.09.2022 10:45 Відповісти
та вже ж відновили. рашисти обісцялися. але їм уже нічого не допоможе, європейці закуповують газ в Норвегії, Алжирі, Азербайджані. Італія зменшила залежність від рос газу з 42 до 21% і не зупиняється на цьому. Німеччина ставить термінали для прийому скрапленого газу.
та й не так потрібен газ, як електроенергія.
а електроенергію виробляє в надлишку Україна і продає в Європу. система об'єдана в нас!
якби ще всяких Арахамій не допускали до цих справ, а то він не то, що не продасть, він ще білоруської енергії і бітуму нам закупить. і йому нічого не буде за це.
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04.09.2022 10:46 Відповісти
Глянув на на процент споживання газу в ЄС, то населення споживає 30% на опалення приготування їжі, 40% споживає хімічна та інша промисловість, а решту 30% споживають електростанції, якщо трішки напрястися то генерацію на газу можна виключити-заборонити, повернувши використання на ТЕЦ вугілля або нафти, все ж буде дешевше аніж спалювати газ по 3000$ за 1000 кубів, щоб генерувати електроенергію за ціною 1000 євро мегават.
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04.09.2022 11:06 Відповісти
 
 