На тлі зупинки "Північного потоку" ціни на газ можуть досягти серпневих максимумів, - Bloomberg
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На тлі зупинки трубопроводу "Північний потік" може початися гонка цін на газ з досягненням серпневих максимумів. Дії Росії нівелюють нещодавнє зниження вартості.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інвестиційну компанію Goldman Sachs Group.
У недавньому звіті фірми згадувалося рішення "Газпрому" зупинити "Північний потік". Ця новина, ймовірно," знову посилить невизначеність на ринку щодо здатності Європи управляти сховищами протягом зими" і сприятиме "значному ралі з понеділка, яке потенційно імітуватиме серпневі максимуми". Такої думки дотримуються аналітики, включно із главою відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Дам'єна Курваліна.
Ситуація з вартістю газу може погіршитися ближче до кінця сезону, коли запаси виснажаться. Ще один небезпечний варіант — це сильні холоди, які змусять європейців посилити опалення. Однак в Goldman Sachs вважають, що потенційне шокове зростання цін буде короткочасним. Європа зможе стабілізувати вартість газу на рівні трохи вище поточної — приблизно 215-230 євро за мегават-годину.
Нагадаємо, на тлі новин про заповнення газових сховищ провідних європейських країн вартість на енергоресурс почала знижуватися.
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бо є якийсь регулятор цін на товари.
а я скажу що в них є БАЗАР, в повному розумінні цього слова
наш дикий базар в якому кожен торгує як хоче
інакше як розуміти що при найменшому дефіциті нафти чи газу ціни на них зростають в геометричній прогресії?
цивілізованим ринком тут навіть не пахне....
Своими действиями рф только помогает ЕС быстрее избавиться от зависимости
И перестроить поставки
та й не так потрібен газ, як електроенергія.
а електроенергію виробляє в надлишку Україна і продає в Європу. система об'єдана в нас!
якби ще всяких Арахамій не допускали до цих справ, а то він не то, що не продасть, він ще білоруської енергії і бітуму нам закупить. і йому нічого не буде за це.