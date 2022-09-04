Унаслідок учорашніх вибухів на аеродромі в окупованому Мелітополі знищено ворожий гвинтокрил, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово захопленому ворогом Мелітополі на аеродромі в суботу внаслідок вибухів був знищений гвинтокрил.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного телемарафону поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Учора ввечері були вибухи на військовій базі, яку ворог захопив з перших днів окупації. Це наш військовий аеродром. Потім відбулася детонація, після чого очевидці бачили, як ворог вивозить з військового містечка зруйновану військову техніку - гвинтокрил", - сказав Федоров.
Він також додав, що для ворожих військових та окупаційної влади ситуація в місті неспокійна та спекотна.
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