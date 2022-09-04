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Унаслідок учорашніх вибухів на аеродромі в окупованому Мелітополі знищено ворожий гвинтокрил, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров

У тимчасово захопленому ворогом Мелітополі на аеродромі в суботу внаслідок вибухів був знищений гвинтокрил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного телемарафону поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Учора ввечері були вибухи на військовій базі, яку ворог захопив з перших днів окупації. Це наш військовий аеродром. Потім відбулася детонація, після чого очевидці бачили, як ворог вивозить з військового містечка зруйновану військову техніку - гвинтокрил", - сказав Федоров.

Він також додав, що для ворожих військових та окупаційної влади ситуація в місті неспокійна та спекотна.

Також дивіться: 5 гучних вибухів пролунали на захопленому військами РФ аеродромі Мелітополя, - мер Федоров. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Хулиганы зрения лишают!
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04.09.2022 10:13 Відповісти
Дивлюсь на Федорова,а перед очима партизан,який загинув учора. Молодий,сильний духом і Патріот України. Українці,ви неймовірні люди. Боріться і перемагайте
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04.09.2022 10:17 Відповісти
непогано, тепер високошвидкісний підводний човен з надпотужною вибухівкою направленої дії наблизиться до відомого моста
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04.09.2022 10:24 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Смерть рашистським нацистам !!! Впевненими кроками йдемо до ювілейної цифри в 50 000 орків.
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04.09.2022 10:27 Відповісти
*мер* Мелитополя, окопавшийся в Киеве мог бы и помолчать и не позориться - без него разберутся
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04.09.2022 10:41 Відповісти
Цей мер провів декілька тижнів на підвалі у аквафрешів, зазнав фізичних знущань і має право щось говорити. А де знаходились Ви, крім дивану?
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04.09.2022 10:48 Відповісти
якщо він був би на підвалі, то живим з нього не вийшов би...
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04.09.2022 11:03 Відповісти
Не мелить херню. Знаю особисто ще кілька людей після підвалу.
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04.09.2022 18:43 Відповісти
Щира подяка нашим воінам за те , що дуже вправно знищують кацапських шакалів , які припхалися на нашу святу землю 👍🏼👊🏼💪🙏🏼
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04.09.2022 11:26 Відповісти
 
 