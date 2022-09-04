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Російські окупанти не пустили в Енергодар вантаж з гуманітарною допомогою, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Рашисти не пропустили до Енегодару автівки з гумдопомогою для місцевих мешканців

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

"Окупанти не пропустили в Енергодар організований нами гуманітарний вантаж. Він мав приїхати в місто ще вчора, але цього не сталося. Сьогоднішня повторна спроба таки довезти людям необхідні їм речі теж немала результату. Рашисти просто розвернули автівки з гумвантажем назад. Основний аргумент від них на першому ж рашистському блокпості - "Енергодар ні в чому немає потреби, у місцевих мешканців є все і,навіть, більше", - пише Орлов.

Зазначається, що у складі чергового гуманітарного вантажу були необхідні людям речі: памперси для дітей і для лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю, продукти харчування для соціально незахищених категорій родин.

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"Як завжди, ми також зібрали велику кількість адресних посилок зі специфічними ліками, регулярний прийом яких є життєвонеобхідним для людей з певними захворюваннями.А ще в складі цього гумвантажу було 1000 кв. метрів спеціальної захисної тканини для тимчасового ремонту вікон, які зазнали пошкоджень після обстрілів. Але окупанти думають, що краще знають, що потрібно чи не потрібно енергодарцям. Вони роблять все, щоб заблокувати місто від всього цивілізованого світу", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+5
Это не люди. Это гоблины из болота. О чем можно договориться с лягушкой?
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04.09.2022 10:19
+4
Ну кто бы сомневался, просто лапетногие не в копейку не ставят не свои никчемные жизненки, не любое мирное население! Война как ее понимали фашисты - блокада городов, голод, терор, уничтожение мирного населения, мародерство, грабеж, насилие ну и т.д. Все самые отвратительные стороны войны!! А, еще и ****** и пропаганда из каждого утюга!! Вот лицо современного обиженного на весь мир москаля!! P.S. Я вас до войны как то не очень то и любил, а теперь даже слово ненавижу всю вашу погань, это не то слово!!
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04.09.2022 10:20
+3
Так можно й окупантів підкормлювати і постачати їм речі першої необхідності. Хто ж перевірить, а дивлячись на останній зашквар Запорізької адміністрації із розкрадання гуманітарки, то й не таке можливо. ****..ь одним словом. Герой підриває себе з поганью разом в Токмаку за 30 км від траси по якій другі їдуть кормити своїх ворогів...
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04.09.2022 11:21
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Это не люди. Это гоблины из болота. О чем можно договориться с лягушкой?
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04.09.2022 10:19 Відповісти
Ну кто бы сомневался, просто лапетногие не в копейку не ставят не свои никчемные жизненки, не любое мирное население! Война как ее понимали фашисты - блокада городов, голод, терор, уничтожение мирного населения, мародерство, грабеж, насилие ну и т.д. Все самые отвратительные стороны войны!! А, еще и ****** и пропаганда из каждого утюга!! Вот лицо современного обиженного на весь мир москаля!! P.S. Я вас до войны как то не очень то и любил, а теперь даже слово ненавижу всю вашу погань, это не то слово!!
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04.09.2022 10:20 Відповісти
Штирлиц, вы просрали войну с Украиной...,я вас расстреляю...
Герр путлер ...я старался не обосраться...но вами обещанных цветов и хлеба с солью от украинского народа я не увидел..., только крики Слава Украине,Слава ЗСУ..💙💛💪👍.меня убили морально и психологически,я подаю в отставку ...🤣
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04.09.2022 10:30 Відповісти
залишки з розкраденої гуманітарної допомоги.
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04.09.2022 10:32 Відповісти
угу....миши ж вже розпухли, їсти не можуть..

а ті вагони й вантажівки - продали..на ОЛХ оновлення асортименту
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04.09.2022 12:26 Відповісти
А хто може пояснити, як взагалі машини з нашої території можуть проїхати скрізь лінію фронту і де гарантії, що водіїв просто не розстріляють по дорозі, або не візьмуть в полон, а допомогу не заберуть собі? Не перший раз вже читаю повідомлення що існує трафік на окуповану територію, але якось в голові не укладається...
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04.09.2022 10:46 Відповісти
Гарантій немає, все перераховане вами може статися, і стається. Дехто їздить на свій страх і ризик, хтось пробує «домовлятися» як от за місце в черзі з обох сторін, якщо вантаж комерційний і є можливість заплатити, але воно все одно нічого не гарантує
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04.09.2022 11:07 Відповісти
Так можно й окупантів підкормлювати і постачати їм речі першої необхідності. Хто ж перевірить, а дивлячись на останній зашквар Запорізької адміністрації із розкрадання гуманітарки, то й не таке можливо. ****..ь одним словом. Герой підриває себе з поганью разом в Токмаку за 30 км від траси по якій другі їдуть кормити своїх ворогів...
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04.09.2022 11:21 Відповісти
Не придумуйте, окупанти до вантажів відношення не мають, максимум якусь суму за швидкий проїзд у черзі, як і наші((( ( і це не гарантує нічого) проблем у них з постачанням давно не має. Крім того заборонено провозити товари,що можуть використовувати окупанти - наприклад запчастини до вантажівок, зброю і т.п.
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04.09.2022 11:46 Відповісти
Сам факт наявності трафіка на підконтрольну ворогу територію під час війни є дуже згубним і корумпуючим фактором, що може призводити до самих різних схем порушення закону. Наприклад дорослі чоловіки із Запоріжжя можуть таким чином виїхати на окуповану територію, і таким чином або передати ворогу якусь інформацію, або виїхати відносно безпечно через Крим у росію, а потім в Європу, що буде, погодьтесь, несправедливо до решти чоловічого населення України. А ще контрабанду ніхто ж не відміняв... Так само розпочиналася заморозка конфлікту на початку АТО, коли з'явилися пункти пропуску на окуповані території. І скільки це потім продовжувалося, питання риторичне...
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04.09.2022 12:07 Відповісти
Шлях один в обидві сторони. Зелених коридорів не було.
Пропускають якщо є прописка на ТОТ - дорослі чоловіки з України, якщо їдуть то користуються корупційними схемами з нашого боку. Якщо хтось передає інформацію, то він повинен робити це постійно і оперативно, т.я. поки він 10днів буде в черзі на перетин все може змінитися і інфо. треба буде підтверджувати, це = роби все спочатку.
Контрабанда не може бути всередині країни, це не перетин кордону. Території окуповані тимчасово і є частиною України.
крім того є заборонені товари. Товари для дітей, ліки із зрозумілих причин не заборонені.
Це не може призвести до заморозки, це вже третій маршрут для перетину, як тільки почнуться бойові дії він зникне як і попередні два. Заморозкабуде тільки якщо жодна зі сторін не зможе просуватися.
Трафік на в'їзд мізерний, на виїзд більший набагато, тож добре що є.
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04.09.2022 12:32 Відповісти
Дякую за роз'яснення, так вже краще
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04.09.2022 13:13 Відповісти
До речі, станом на сьогодні не пропускають будь які товари (тільки пусті авто з пасажирами). Всі повинні «жерти» їхній сраний раша «мир».
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04.09.2022 13:46 Відповісти
то червоний хрест мав би робити..
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04.09.2022 12:28 Відповісти
Звісно ні.
По-перше тільки вони "рятівниками" мають бути населення.
По-друге якщо люди отримають допомогу від ЄС чи України то зрозуміють яким лайном (у порівнянні) їх годує засрашка.
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04.09.2022 11:08 Відповісти
Зрозуміло що рашисти не пускають гуманітрарку на окуповану територію, АЛЕ чому коли люди вириваються з окуації в Запоріжжя вони окрім чашки чая, кофе та тарілки каши НІЧОГО не отримують!? Як цей триндець можно пояснити?
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04.09.2022 11:33 Відповісти
Да они сами раздеребанят груз.
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04.09.2022 11:52 Відповісти
 
 