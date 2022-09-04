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Понад 300 тис. жителів виїхали з Луганщини від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

З Луганської області з початку повномасштабного вторгнення виїхали понад 300 тисяч жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Евакуйовані жителі роз'їхалися в різні регіони України. Для переселенців з Луганської області планують відкрити гуманітарні штаби у кожній області.

"Більш як 300 тисяч луганчан виїхали у вимушену евакуацію. Вони роз'їхалися по всій країні. Десь є 2 тисячі, десь - 40 тисяч людей. Їм всім потрібна певна допомога", - зазначив Гайдай.

За його словами, переселенців намагаються забезпечити житлом. Для цього знаходять будинки, які можна відремонтувати та згодом передати евакуйованим.

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Автор: Наталя Джума
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Furia @fu_ri_ya
З евакуацією відбувається показуха.
Людям обіцяють вивезти і розселити по гуртожитках.
По факту вивозять на Дніпро та Кропивницький і там кидають на волонтерів.
Волонтери очікувано не справляються, бо все ж своїми силами.
Люди повертаються А потім же скажуть самі винуваті
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04.09.2022 11:02 Відповісти
Країна не справляється, роміщення людей в школах та дитсадках влітку було тимчасовим, зараз людям просто нема куди переїхати. Зима попереду, куди діваються гроші на переселенців невідомо. У нас не видно широких заходів по влаштуванню переселенців на зиму.
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04.09.2022 11:53 Відповісти
Здається, ті краї надовго стануть пусткою.
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04.09.2022 11:14 Відповісти
Бубачка обіцяє великовідбудову.
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04.09.2022 12:50 Відповісти
П'ята колона. Самі тягнете до себе в тил зрадників і посіпак ворога...
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04.09.2022 13:46 Відповісти
сначала призвали потом ждали. а теперь расселяйте их
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04.09.2022 13:47 Відповісти
чому це так? більшість знайомих виїхало через росію до ЄС.... До України поїхала меншість і та що виїхала раніше....
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04.09.2022 13:55 Відповісти
 
 