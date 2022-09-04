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З початку доби противник випустив по Україні понад 10 ракет. 2 - знищено ППО, - Командування Повітряних сил
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З початку доби 4-го вересня противник здійснив обстріл України ракетами різних типів повітряного та наземного базування. А саме - керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31, протикорабельні П-800 "Онікс", крилаті ракети "Іскандер-К".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Усього було випущено більше десяти ракет, дві з яких Х-59 та імовірно "Іскандер-К" були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України!
Крім того, противник продовжує використовувати зенітні ракети С-300, обстрілюючи прифронтову зону, зокрема, цивільні об’єкти в обласних центрах.
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Засоби української ППО збивають до 70% російських ракет, - генерал-майор Жирнов Джерело: https://censor.net/ua/n3364995
І 2 збиті - це дуже мало! Шо за прутня! Хто несе відповідальність?