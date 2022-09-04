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З початку доби противник випустив по Україні понад 10 ракет. 2 - знищено ППО, - Командування Повітряних сил

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку доби 4-го вересня противник здійснив обстріл України ракетами різних типів повітряного та наземного базування. А саме - керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31, протикорабельні П-800 "Онікс", крилаті ракети "Іскандер-К".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Усього було випущено більше десяти ракет, дві з яких Х-59 та імовірно "Іскандер-К" були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України!

Крім того, противник продовжує використовувати зенітні ракети С-300, обстрілюючи прифронтову зону, зокрема, цивільні об’єкти в обласних центрах.

Читайте також: В районі Кривого Рогу збито ворожу ракету, - Повітряне командування "Схід"

Автор: Ірина Дашківська
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04.09.2022 11:41 Відповісти
Бережи їх всіх Господь та Матінко Богородиця
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04.09.2022 12:34 Відповісти
тоесть то что говорят что мы сбиваем 70% - это ложь...
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04.09.2022 11:48 Відповісти
З початку доби противник випустив по Україні понад 10 ракет. 2 - знищено ППО, - Командування Повітряних сил Джерело: https://censor.net/ua/n3364994

Засоби української ППО збивають до 70% російських ракет, - генерал-майор Жирнов Джерело: https://censor.net/ua/n3364995
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04.09.2022 11:56 Відповісти
жирнов сбивает 70% ракет, сидя в кресле в киевском офисе...
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04.09.2022 13:52 Відповісти
Люди, ви дебіли, чи боти кацапські? Чи ви не розумієте, як робиться статистика?
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04.09.2022 12:09 Відповісти
не пишить дурню,- іскандер к-балістично оперативно-тактична ракета, а не крилата,- не будь як боря філатов, той теж іскандери пачками збиває, по 5 штук за раз
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04.09.2022 12:10 Відповісти
Іскандер-К крилата ракета, Іскандер-М аеробалістична, і обидві оперативно-тактичні. Десь так, хрін розбере озброєння орків; по мені вони літають як гівно і невідомо де впадуть.
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04.09.2022 13:26 Відповісти
відправили б всяких борь філатових на їх істєрічєскую родіну, може б і війни не було, а якби й була, то вже б біля кремля пиво за гривні продавали, а мокша на болота повернулась.
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04.09.2022 16:21 Відповісти
Коли буде відповідь по території врога. пора озвучувать свої перемоги а не тільки ворога.
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04.09.2022 13:31 Відповісти
Так чому не кажуть про 8 які не збили - які наслідки, це більш важливе.
І 2 збиті - це дуже мало! Шо за прутня! Хто несе відповідальність?
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04.09.2022 15:02 Відповісти
 
 