Засновник BTC-Alpha Боднар заявив про звільнення з посади СЕО та можливий продаж біржі

Ключова умова продажу - російські користувачі мають бути заблоковані доти, доки не закінчиться вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну СЕО BTC-Alpha Віталій Боднар оголосив про створення криптофонду для допомоги українському військовому шпиталю. Однак російські ЗМІ обговорювали іншу новину - BTC-Alpha також заявила про повне блокування користувачів із РФ.

"Цю новину обговорювали на всіх бізнес-каналах Росії, розповідали, що є такі погані хлопці, які заблокували російських користувачів. Але я не міг залишатися осторонь. Я хотів бути першою краплею великого дощу, яка змусить замислитися інших з більших бірж та оцінити ситуацію", – заявив Віталій Боднар, який народився та виріс в Україні.

Заблокованими виявилося близько 300 тис. трейдерів.

"Близько 60% нашої активної аудиторії - це була Росія. Для бізнесмена це рівнозначно тому, щоб відрізати собі руку чи ногу. Це вдарило не лише по фінансах, а й за якимись особистими амбіціями, бажаннями. Коли ти бачиш, що треба допомагати Україні, а в тебе тануть гроші, це деморалізує", - зізнається Віталій.

Ці 60% трейдерів і сьогодні залишаються заблокованими. Але кошти, як і раніше, залишаються у власності цих користувачів.

Ми не пірати, не грабіжники, це не наш метод і не наш спосіб. Це кошти конкретних користувачів, і як тільки це буде юридично можливим, як тільки закінчиться війна, вони отримають до них доступ", - зазначає засновник BTC-Alpha.

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Через півроку подій в Україні він каже, що достукатися до звичайних людей, які перебувають у Росії, у такий спосіб не вдалося. Але навіть знаючи наслідки, розуміючи, що війна надовго, Віталій Боднар заявляє, що вчинив би так само.

"Нас часто запитують, чому ви ці гроші не перерахуєте на ЗСУ і у вас буде чисте сумління. Якщо ми просто вкрадемо та передамо ці гроші, це не буде правильно. Будь-який фінансовий потік має свою енергетику, навіть із цієї причини ці гроші не можна використати у такий спосіб. Головне, що зараз ці гроші росіяни не зможуть використати на фінансування війни", - стверджує Боднар.

Сьогодні обмеження для російських користувачів не новина.

"Це вже є масове явище, тренд. Криптосуспільство засноване на лібертаріанських ідеях. Люди вшановують свободу, вшановують світ, поважають особистий простір інших, хочуть розумної анонімності. У цьому полягає первинна ідея криптовалют, яка мене зачепила на самому початку. У цій ситуації криптосуспільство світу та України дуже сильно себе виявило. У тому числі й крипт ком'юніті РФ, але там люди розділилися на два табори. Мене звинуватили навіть у тому, що я руйную криптомир. Але я так не вважаю. У цій ситуації ніхто не повинен залишатися осторонь", - переконаний Віталій Боднар.

Після стількох подій Віталій Боднар має намір залишити пост СЕО BTC-Alpha. Причини дві - BTC-Alpha потребує свіжих сил і вектору розвитку, а сам Віталій приступає до нового проекту.

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"Мені потрібно перейти на новий продукт. BTC-Alpha я присвятив вісім років. 6 років ми працюємо, але ще два роки, коли ми вели переговори, розробку, займалися просуванням. Криптобіржа так просто не з'являється - це величезна праця.

Це логічно поставити зараз якусь точку", - зазначає він.

На посаду СЕО BTC-Alpha ведуться пошуки компетентного фахівця, який продовжить займатися просуванням та покращенням біржі. Другим етапом криптобіржа може бути виставлена ​​на продаж.

"Ми припускаємо, що біржа буде продана компетентним людям, які здатні далі розвивати її. Щодо коштів російських користувачів – вони залишаються у тому вигляді. Фінансові зобов'язання нікуди не діваються. Але користувачі залишаються заблокованими до завершення війни", - пояснив Віталій Боднар умови продажу біржі.

Незабаром він обіцяє представити публіці свій новий проект, який також пов'язаний з криптовалютами. На старті він обіцяє дуже привабливі бонуси та особливу акцію для громадян України.