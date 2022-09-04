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Президент Сербії Вучич не може аргументувати громадянам запровадження санкцій саме проти РФ, а не Франції чи США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія не долучилася до антиросійських санкцій, бо Росія не порушувала територіальну цілісність держави.

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на novosti.rs.

"Як мені пояснити людям, що ми запроваджуємо санкції проти Росії, а не проти Словенії? Росія не порушувала територіальну цілісність Сербії, а Словенія це зробила. Тоді чому б не запровадити санкції проти Словенії? Я взяв приклад Словенії, яка є дружньою для нас країною, але це також стосується Франції, Америки...", - сказав Вучич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент закликав Сербію приєднатися до санкцій проти Росії

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+47
В Европе есть два вонючих промосковских гнойника - Сербия и Венгрия.
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04.09.2022 13:06
+36
Серби - то балканські кацапи.
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04.09.2022 13:19
+28
Це говорить сербське *****, країна якого на 70% від західної допомоги залежить...
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04.09.2022 13:06
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Не дуже розумний дядька.
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04.09.2022 13:05 Відповісти
Эврокомісія візьме країну і дядька "на карандаш" і більше грантів на країну не давать.
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04.09.2022 13:08 Відповісти
серби не ******* українців
навіть зневажають
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04.09.2022 13:12 Відповісти
Серби - то балканські кацапи.
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04.09.2022 13:19 Відповісти
мікроКАЦАПИ
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04.09.2022 14:09 Відповісти
для зневажання треба щоб у них зневажалово підросло !
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04.09.2022 13:34 Відповісти
серби весь розвинутий світ зневажають, бо вони такі самі неонацисти, як і росіяне. В сербів і свій "Српски свет" є.

Србе на врбе!
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04.09.2022 14:12 Відповісти
УДОБНО БЫТЬ ****** Я СМОТРЮ
РОССИЙСКИМ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ИРАНА АФГАНИСТАНА ИГИЛА АЛЬКАИДЫ СЕРБИИ ВЕНГРИИ ПРИКИДЫВАТЬСЯ ДЕБИЛОМ НЕПОНИМАЙКОЙ НЕЗНАЙКОЙ СЛЕПЫМ ГЛУХИМ НЕМЫМ ОЙ ***** КАК УДОБНО...косить под кретина поца ******** ублюдка ***** дурачину зашкваренного придурка .... политкиа не делается чистыми руками..... а они всегда в грязи и даже в крови..... но еще и "наивными" по жизни...
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04.09.2022 15:02 Відповісти
Ти скажи кого ті сєрби ******* окрім расєї...?)
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04.09.2022 15:46 Відповісти
Дуже дурна сербо-підкацапська скотиняка
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04.09.2022 13:18 Відповісти
Дебіл, він всюди дебіл.
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04.09.2022 18:37 Відповісти
Вучич - балканський Лукашенко Хоче, щоб Сербії дали можливість жерти з двох "кормушок" - газ із нафтою за безцінь - з російської, а решту - високотехнологічне - від ЄС
А основна маса сербів ідеологічно і морально - ті самі кацапи В СРСР всім нав"язували "старшого брата - "русскава", а в Югославії - "сташебрата срба" А коли розпалися СРСР та Югославія, то обидва "народи" відчули себе "приниженими" От їх і "ковбасить" з тих пір
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04.09.2022 14:03 Відповісти
Лови наркомана!
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04.09.2022 13:06 Відповісти
Це говорить сербське *****, країна якого на 70% від західної допомоги залежить...
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04.09.2022 13:06 Відповісти
В Европе есть два вонючих промосковских гнойника - Сербия и Венгрия.
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04.09.2022 13:06 Відповісти
Куплений рашистами ідіот..
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04.09.2022 13:07 Відповісти
целосность убогих (рашистів, сербів та іншого непотрібу) може нарушить каждий

тут навіть анал не табу
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04.09.2022 13:07 Відповісти
Да насрать на ваши санкции или не санкции, нам важно чтобы страны 7ж, и желательно страны 20ж придерживались санкций
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04.09.2022 13:09 Відповісти
Шо воно меле?
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04.09.2022 13:12 Відповісти
Что то на подобии резиновой жопы.
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04.09.2022 13:16 Відповісти
В Україні теж така є яка не "понімаєт" шо таке хабар. А цей президент як проста копія Лукашенка, мінський маньяк теж "не понімаєт" як можна просто і без крові. Серби теж викатують всім своїм сусідам. Так само як і угро-фінни з рівнин Паннонії. Як харашо жилось в Королівстві Югославія та в Австро-угорській імперії.
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04.09.2022 13:27 Відповісти
Невже він вважає сербів настільки тупими?
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04.09.2022 13:42 Відповісти
Ну взагалі-то серби дуже промиті пропагандою сербської влади про "зле нато" і при владі там майже всі ті, хто був і 30 років тому. Приблизно того ж самого рівня тупісті, як і росіяне.
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04.09.2022 14:15 Відповісти
Тоді чому б не запровадити санкції проти Словенії? Я взяв приклад Словенії, яка є дружньою для нас країною, але це також стосується Франції, Америки..."
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Можно конкретный пример, что оккупировали Франция и "Америка"? В какой-то части Сербии запрещают сербский язык? В какой-то части Сербии висит американский или французский флаг? Кто-то заставляет сербских детей фотографироваться с портретами Макрона и "американского" лидера? Кто-то пропагандирует в сербских школах, что никакой Сербии не существует?
Дешевая манипуляция от кремлевской шлюхи.
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04.09.2022 13:43 Відповісти
Судя по визгу сербских свиней (я исключительно про власть) лаптестан уже не знает как вылезти из жопы, где срасиянам (тут в первую очередь народ) и есть должное место.
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04.09.2022 13:44 Відповісти
Коли рашка порушить територіальну цілісність Сербії, Вучичу залишиться лише відсмоктати у Х"йла!
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04.09.2022 13:57 Відповісти
Воно і так виключно цим і займається разом з усіма србскімі братушкамі 24/7. Хіба не видно по заявах?
Сподіваюсь, десь там серед чиновників ЄС, люди, що займаються прийняттям рішень, кому та скільки виділити бабла з євробюджету, розуміють, що після таких заяв србскі братушкі мають показово піти на *** строєм в колоні по троє, а не тринькати єврогроші з ЄС. Нема чого годувать змію з руки. Дуже сподіваюсь, що у ЄС стане розуму...
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04.09.2022 14:05 Відповісти
Вучич-штопаный гандон. Такой же, как и Орбан.
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04.09.2022 14:38 Відповісти
А не хоче він віддати Бєлград мадярам, які колись його подарували сербам? Явно видно, що путінська шістка.
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04.09.2022 14:46 Відповісти
Философ, бляха-муха...
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04.09.2022 14:49 Відповісти
какая мерзкая тварь!!
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04.09.2022 14:49 Відповісти
Дебіл,пля... По іншому не скажеш...
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04.09.2022 14:57 Відповісти
Нєнуашо, хай спробує ввести санкції проти Словенії, Франції та США. Побачить наслідки - протверизішає щодо того, чому тре проти кацапів вводити, та й пояснювати кацапосербам вже не потрібно буде
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04.09.2022 15:05 Відповісти
масові вбивства людей це злочин у всіх країнах,
і тут нема чого пояснювати,

якщо шукає відмазки то звичайно це інша справа
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04.09.2022 15:17 Відповісти
Брєд. "Словенія порушила територіальну цілісність Сербії", але "є дружньою для нас країною".
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04.09.2022 15:25 Відповісти
Звісно важко пояснити) особливо якщо ви расєйський анклав на Балканах, добре що НАТО свого часу допомогло балканським народам позбутися цієї "титульної" недонації...
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04.09.2022 15:51 Відповісти
Чмо!
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04.09.2022 19:20 Відповісти
 
 