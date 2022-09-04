Президент Сербії Вучич не може аргументувати громадянам запровадження санкцій саме проти РФ, а не Франції чи США
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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія не долучилася до антиросійських санкцій, бо Росія не порушувала територіальну цілісність держави.
Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на novosti.rs.
"Як мені пояснити людям, що ми запроваджуємо санкції проти Росії, а не проти Словенії? Росія не порушувала територіальну цілісність Сербії, а Словенія це зробила. Тоді чому б не запровадити санкції проти Словенії? Я взяв приклад Словенії, яка є дружньою для нас країною, але це також стосується Франції, Америки...", - сказав Вучич.
Топ коментарі
+47 Старый зольдат
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+36 Антип61
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+28 Харьков Сумской
показати весь коментар04.09.2022 13:06
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Будь ласка, зачекайте...
навіть зневажають
Србе на врбе!
РОССИЙСКИМ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ИРАНА АФГАНИСТАНА ИГИЛА АЛЬКАИДЫ СЕРБИИ ВЕНГРИИ ПРИКИДЫВАТЬСЯ ДЕБИЛОМ НЕПОНИМАЙКОЙ НЕЗНАЙКОЙ СЛЕПЫМ ГЛУХИМ НЕМЫМ ОЙ ***** КАК УДОБНО...косить под кретина поца ******** ублюдка ***** дурачину зашкваренного придурка .... политкиа не делается чистыми руками..... а они всегда в грязи и даже в крови..... но еще и "наивными" по жизни...
А основна маса сербів ідеологічно і морально - ті самі кацапи В СРСР всім нав"язували "старшого брата - "русскава", а в Югославії - "сташебрата срба" А коли розпалися СРСР та Югославія, то обидва "народи" відчули себе "приниженими" От їх і "ковбасить" з тих пір
тут навіть анал не табу
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Можно конкретный пример, что оккупировали Франция и "Америка"? В какой-то части Сербии запрещают сербский язык? В какой-то части Сербии висит американский или французский флаг? Кто-то заставляет сербских детей фотографироваться с портретами Макрона и "американского" лидера? Кто-то пропагандирует в сербских школах, что никакой Сербии не существует?
Дешевая манипуляция от кремлевской шлюхи.
Сподіваюсь, десь там серед чиновників ЄС, люди, що займаються прийняттям рішень, кому та скільки виділити бабла з євробюджету, розуміють, що після таких заяв србскі братушкі мають показово піти на *** строєм в колоні по троє, а не тринькати єврогроші з ЄС. Нема чого годувать змію з руки. Дуже сподіваюсь, що у ЄС стане розуму...
і тут нема чого пояснювати,
якщо шукає відмазки то звичайно це інша справа