Цього тижня очікуємо 5 млрд євро траншу макрофінансової допомоги від ЄС, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розпочинає візит до Німеччини із зустрічі з її президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зброя, фінанси, санкції, провокації росії на ЗАЕС, наша інтеграція в ЄС, перемога та відбудова України. Все це на порядку денному обговорення з німецькими союзниками", - зазначає він.

Шмигаль нагадує, що для перемоги та вигнання окупантів із наших земель Україні потрібно ще більше важкого озброєння від союзників.

"Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки "Panzerhaubitze 2000", які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення поставок важкого озброєння. Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T. Водночас ми очікуємо, що Німеччина стане одним із лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони", - пише прем'єр.

За його словами, ще одним елементом підтримки України в цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів.

"Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - додає він.

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Також повідомляється, що серед інших важливих тем - говорили про План відновлення України, який необхідно починати реалізовувати вже зараз. Негайний ремонт критичної інфраструктури, відбудова лікарень, шкіл і житла.

"Все це ми почали робити. У 2023 році кошти та зусилля потрібно збільшувати в десятки разів, і ми впевнені, що Німеччина та ЄС будуть лідерами в цьому питанні. Президент Штайнмаєр вкотре запевнив, що Німеччина буде пліч-о-пліч з Україною для того, аби забезпечити нашу перемогу", - резюмує Шмигаль.