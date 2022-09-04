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війна (56233) Порошенко (13229) Путін (21427) Росія (47144) Запорізька АЕС (885)

Треба назавжди відбити у Путіна бажання використовувати атомні станції для тероризму, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI вкотре закликав західних союзників посилити тиск на Путіна настільки, щоб назавжди відбити в нього бажання вдаватись до ядерного шантажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, Порошенко сказав: "Я вважаю, що це називається ядерний тероризм. І вважаю, що це божевілля, оскільки це в 10 разів потужніше, ніж Чорнобильска станція. І отже катастрофа буде в 10 разів страшнішою. Може нормальна людина відкривати артилеристський вогонь по ядерних реакторах? Саме це робить Путін", - зауважує Порошенко.

"Дуже важливо, щоб світ зробив все можливе для того, щоб назавжди у Путіна відбити бажання використовувати ядерні електростанції як інструмент реалізації своїх цілей", - зазначає п’ятий президент.

Порошенко також закликав не довіряти російській пропаганді, яка звинувачує Україну в обстрілах ЗАЕС.

"Ми маємо бути захищені від токсичної російської пропаганди. Бо як можна стверджувати, що це Україна, коли Росія напала на Україну. Коли Путін увів свої війська на територію України, на територію Запорізької області. Це був напрямок головного удару Росії - ЗАЕС і місто Енергодар. Уявіть собі: вони прийшли у ваш дім, вони розорили ваше житло, а потім уже вас намагаються у цьому звинуватити", - обурився Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо МАГАТЕ не може гарантувати безпеку на ЗАЕС, варто негайно вводити на станцію миротворців ООН, - Порошенко

"Це класичний стиль російської пропаганди. Росія – ядерний терорист, і точно має нести відповідальність за ці злочини. Ще раз хочу наголосити, що єдиним способом порятунку буде депутінізація Європи, депутінізація світу", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
Усе що казали на виборах , то й трапилося... Зато ржем теперь...до рвоти
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04.09.2022 13:45
+30
При чому це сказав сам ЗЕ.
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
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04.09.2022 14:04
+29
"Мінські" - виграш часу для України.
Такою навалою нас в 2014м розірвали би військово, а політично - була б тільки "абєспакоєннасть".
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04.09.2022 14:01
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Вау! Я столько нового узнал! Продолжай, мне интересно
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04.09.2022 15:14 Відповісти
Не зв"язуйся з "пришелепкуватим"! "Дурний - що сало без хліба!" А якщо вчепиться - що кліщ в собачий хвіст Не відкараскаєшся!
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04.09.2022 15:20 Відповісти
Я тоже рад тебя видеть
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04.09.2022 15:22 Відповісти
таа це не для нього я заперечував. Просто знаю, зробив такий висновок з форуму, що не всі юзери одразу розберуться в маніпуляції касапського чи подоляцького бота. От я стараюсь в такому випадку пояснити, але з ботами в перепалку не вступаю, я спамлю їхні побррехеньки.
До речі, а чого ти не заспамив? Він ще світиться
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04.09.2022 15:37 Відповісти
Я не лізу у це лайно
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04.09.2022 15:44 Відповісти
ЛайНо в кущі
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04.09.2022 19:56 Відповісти
А він з тих, що корчать з себе "альтернативно мислячих", яких "переслідують за інакомислення" А так - хай бачать дурника!
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04.09.2022 15:45 Відповісти
Ну вроде все по теме и возразить нечего.
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04.09.2022 15:51 Відповісти
Совершенно верно. Ведь можешь без слюнобрызгов, без тупой быдлячьей ненависти. Ты на правильном пути!
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04.09.2022 15:56 Відповісти
На 1000% процентов уверен если бы выбрали Порошенко войны бы не было, потому что страна готовилась бы к войне а не пилила деньги на дорогах!!! Зеленский и его барыги врали, что войны не будет в итоге десятки тысяч убитых гражданских, разрушенная инфраструктура и уничтожаются оппозиционные СМИ. При всем при этом остались идиоты которые смотрят Зе видосики и поддерживают клоуна.
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04.09.2022 15:43 Відповісти
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04.09.2022 16:09 Відповісти
Га@ дон немножко переб@ здел
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04.09.2022 19:57 Відповісти
Капітан "очевидність"
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04.09.2022 17:22 Відповісти
Печерский Холм:
"Что бы там не рассказывали представители власти на все еще «совместном телемарафоне» о якобы поддержке Зеленского и его партии на уровне 90+%, реальная социология, которую получает Офис президента картины рисует совершенно не радужные. Партия Зеленского имеет все шансы в парламенте стать даже не второй по численности, а третьей-четвертой. Не просто все и с рейтингом самого Зеленского. Рейтинги «Зеленского - президента несломленной Украины» для всего мира и «Владимира Зеленского, кандидата в президенты» это разные рейтинги. В случае запуска полноценной предвыборной кампании на президентских выборах Зеленский имеет все шансы проиграть.
Политтехнологами ОП сейчас запущена стратегия, задача которой - обеспечить Зеленскому победу на выборах. Зеленского (идти на второй срок) обрабатывает все окружение, прекрасно осознающее, что в случае ухода с поста Зеленского всем им не светит вообще ничего.
Для начала о том, кого в ОП видят главным своим противником. Не сложно догадаться, что это Петр Порошенко и его партия. Принято решение делать ставку на слабости партии Порошенко и выбивать у нее козыри,... т е максимально оттянуть голоса у Порошенко - ура-патриотическим проектом, Притулой.
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04.09.2022 18:14 Відповісти
Хроника одного президента
04.‎09.‎2022
Серед переданих росією в жовтні 2020 року Зеленському матеріалів по Порошенку особливо цікавим документом є згода на співпрацю з Комітетом державної безпеки СССР ніби то підписана ним в 1984 році під час служби в Казахстані. При цьому це настільки груба і непрофесійна фальшивка, що стає просто цікаво нащо росіяни підсунули таке Зеленському.
В 2022 Зеленський пробував продемонструвати її представникам США, чим викликав гомеричний регіт в Держдепартаменті США.
Так як Зеленський збирається це оприлюднювати зараз, про всяк випадок просто попереджаємо.
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04.09.2022 18:39 Відповісти
Чергова касапська побрехенька, яку подає ВВС в стрічці подій "Війна..." в 18:42: "рф по просьбе МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 иностранных журналистов на Запорожскую АЭС, сообщило российское минагрессии. По данным ведомства, для освещения работы миссии МАГАТЭ на станции в Энергодар прибыли журналисты из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.
это сообщение - ответ на обвинения украинской стороны, в том числе президента Зеленского, в том, что россияне не пустили на станцию ехавших вместе с миссией МАГАТЭ журналистов.
Минокупации рф утверждает, что с украинской стороны с экспертами МАГАТЭ ехали некие "специально подготовленные украинские и западные журналисты", которые будто бы собирались объявить о возвращении АЭС под контроль Украины".

Просто цікаво, як відреагує на це МАГАТЕ і Гроссі.
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04.09.2022 19:28 Відповісти
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