Треба назавжди відбити у Путіна бажання використовувати атомні станції для тероризму, - Порошенко
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Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI вкотре закликав західних союзників посилити тиск на Путіна настільки, щоб назавжди відбити в нього бажання вдаватись до ядерного шантажу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, Порошенко сказав: "Я вважаю, що це називається ядерний тероризм. І вважаю, що це божевілля, оскільки це в 10 разів потужніше, ніж Чорнобильска станція. І отже катастрофа буде в 10 разів страшнішою. Може нормальна людина відкривати артилеристський вогонь по ядерних реакторах? Саме це робить Путін", - зауважує Порошенко.
"Дуже важливо, щоб світ зробив все можливе для того, щоб назавжди у Путіна відбити бажання використовувати ядерні електростанції як інструмент реалізації своїх цілей", - зазначає п’ятий президент.
Порошенко також закликав не довіряти російській пропаганді, яка звинувачує Україну в обстрілах ЗАЕС.
"Ми маємо бути захищені від токсичної російської пропаганди. Бо як можна стверджувати, що це Україна, коли Росія напала на Україну. Коли Путін увів свої війська на територію України, на територію Запорізької області. Це був напрямок головного удару Росії - ЗАЕС і місто Енергодар. Уявіть собі: вони прийшли у ваш дім, вони розорили ваше житло, а потім уже вас намагаються у цьому звинуватити", - обурився Порошенко.
"Це класичний стиль російської пропаганди. Росія – ядерний терорист, і точно має нести відповідальність за ці злочини. Ще раз хочу наголосити, що єдиним способом порятунку буде депутінізація Європи, депутінізація світу", - резюмує Порошенко.
Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.
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До речі, а чого ти не заспамив? Він ще світиться
"Что бы там не рассказывали представители власти на все еще «совместном телемарафоне» о якобы поддержке Зеленского и его партии на уровне 90+%, реальная социология, которую получает Офис президента картины рисует совершенно не радужные. Партия Зеленского имеет все шансы в парламенте стать даже не второй по численности, а третьей-четвертой. Не просто все и с рейтингом самого Зеленского. Рейтинги «Зеленского - президента несломленной Украины» для всего мира и «Владимира Зеленского, кандидата в президенты» это разные рейтинги. В случае запуска полноценной предвыборной кампании на президентских выборах Зеленский имеет все шансы проиграть.
Политтехнологами ОП сейчас запущена стратегия, задача которой - обеспечить Зеленскому победу на выборах. Зеленского (идти на второй срок) обрабатывает все окружение, прекрасно осознающее, что в случае ухода с поста Зеленского всем им не светит вообще ничего.
Для начала о том, кого в ОП видят главным своим противником. Не сложно догадаться, что это Петр Порошенко и его партия. Принято решение делать ставку на слабости партии Порошенко и выбивать у нее козыри,... т е максимально оттянуть голоса у Порошенко - ура-патриотическим проектом, Притулой.
04.09.2022
Серед переданих росією в жовтні 2020 року Зеленському матеріалів по Порошенку особливо цікавим документом є згода на співпрацю з Комітетом державної безпеки СССР ніби то підписана ним в 1984 році під час служби в Казахстані. При цьому це настільки груба і непрофесійна фальшивка, що стає просто цікаво нащо росіяни підсунули таке Зеленському.
В 2022 Зеленський пробував продемонструвати її представникам США, чим викликав гомеричний регіт в Держдепартаменті США.
Так як Зеленський збирається це оприлюднювати зараз, про всяк випадок просто попереджаємо.
это сообщение - ответ на обвинения украинской стороны, в том числе президента Зеленского, в том, что россияне не пустили на станцию ехавших вместе с миссией МАГАТЭ журналистов.
Минокупации рф утверждает, что с украинской стороны с экспертами МАГАТЭ ехали некие "специально подготовленные украинские и западные журналисты", которые будто бы собирались объявить о возвращении АЭС под контроль Украины".
Просто цікаво, як відреагує на це МАГАТЕ і Гроссі.