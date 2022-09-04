УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16245 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Війна
1 182 23
війна (56233) Єврокомісія (940) Зеленський (17406) санкції (6834) Євросоюз (6998) фон дер Ляєн Урсула (522)

Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн: Обговорили 8 пакет санкцій проти РФ та макрофін для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс,зеленський,ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої співрозмовники обговорили виділення Україні наступного траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС", - написав Зеленський.

За словами глави держави, під час розмови з президентом ЄК, він наголосив на необхідності підготовки 8-го пакету санкцій, який, серед іншого, повинен містити заборону на видачу віз громадянам РФ.

"Скоординували з президентом Єврокомісії кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти і газу. Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, тільки-но Україна виконає сім її рекомендацій", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Цього тижня очікуємо 5 млрд євро траншу макрофінансової допомоги від ЄС, - Шмигаль

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
04.09.2022 14:58
+4
показати весь коментар
04.09.2022 14:57
+2
Є ПИТАННЯ
Кому війна, а кому - «війна все спише». Завтра парламент збирається «учудіть» - «слуги народу» збираються пропустити через комітет і швидко, цього ж тижня, ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, якими: а) створять умови для скасування конкурсу на директора НАБУ - а він вже почався, або ж поставлять під сумнів майбутні результати цього конкурсу, якщо його не скасувати зараз і б) підважать керівників усіх антикорупційних органів способом, який вигадав ще Аваков для того, щоб звільнити Ситника. Парадокс ситуації в тому, що автор цих «антикорупційних новацій» народний депутат СН Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування. В грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незаконне збагачення. Нагадаю, за два роки депутатства нардепа Клочка його мама і сестра обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама нардепа в своєму поважному віці стала щасливою власницею Tesla. «Мама любит теслу».
показати весь коментар
04.09.2022 15:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.https://t.me/glavredinfo/46355
показати весь коментар
04.09.2022 14:52 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 14:57 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 14:58 Відповісти
Що вам заважає викинути це лайно з крісла?як можна бути такими телепнями???
показати весь коментар
04.09.2022 15:11 Відповісти
Що за дебільне питання? Під час час війни почати внутрішні й переворот, щоб доконати державу? Такі питання тілька кацап може ставити.
показати весь коментар
04.09.2022 15:58 Відповісти
Тільки дебіли можуть це терпіти,Світлана,відвертих ворогів,терпи тупориле бидло
показати весь коментар
04.09.2022 16:33 Відповісти
Хамло тупориле, твій маршрут - за русським ваєнним карабльом. Не смерди тут.
показати весь коментар
04.09.2022 16:41 Відповісти
Бидло жуй сраку
показати весь коментар
04.09.2022 17:16 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 15:11 Відповісти
Є ПИТАННЯ
Кому війна, а кому - «війна все спише». Завтра парламент збирається «учудіть» - «слуги народу» збираються пропустити через комітет і швидко, цього ж тижня, ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, якими: а) створять умови для скасування конкурсу на директора НАБУ - а він вже почався, або ж поставлять під сумнів майбутні результати цього конкурсу, якщо його не скасувати зараз і б) підважать керівників усіх антикорупційних органів способом, який вигадав ще Аваков для того, щоб звільнити Ситника. Парадокс ситуації в тому, що автор цих «антикорупційних новацій» народний депутат СН Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування. В грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незаконне збагачення. Нагадаю, за два роки депутатства нардепа Клочка його мама і сестра обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама нардепа в своєму поважному віці стала щасливою власницею Tesla. «Мама любит теслу».
показати весь коментар
04.09.2022 15:14 Відповісти
корбана позбавили українського громадянства за те що той має ісраїльський паспорт. Поясніть мені, чому досі не позбавлені громадянства рімма і сцаня Zeленські, які нещодавно стали громадянами ісраїлю? Чи ето другоє? Для своїх закон не писаний?!
показати весь коментар
04.09.2022 15:14 Відповісти
Trostyan2020
@trostyan2020
Коли зеленский ермак арестович подоляк резніков, данілов та буданов тобі кажуть що вони готувались до вторгнення, ось запис служби безпеки від березня 2022..
.. с властями договорено.. заходили на Каховку Херсон, потом должни били на Одесу..
https://twitter.com/trostyan2020/status/1566349526969065473
показати весь коментар
04.09.2022 15:18 Відповісти
К власти в Украине пришли величайшие проходимцы,воры и мошенники 21 века...царапал Сенатор весной 2019 года...
показати весь коментар
04.09.2022 15:41 Відповісти
шайтан-арба... или членограй?
показати весь коментар
04.09.2022 17:31 Відповісти
"Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн: Обговорили..."---смешно читать эти слова, когда слышали, шо оно несет без бумажки...
Обговорили--подразумевает двух собеседников
показати весь коментар
04.09.2022 17:47 Відповісти
А що ти Вова в середіні країни зробив з російчсим бізнесом за півроку війни?
показати весь коментар
04.09.2022 20:32 Відповісти
 
 