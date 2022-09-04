Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн: Обговорили 8 пакет санкцій проти РФ та макрофін для України
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої співрозмовники обговорили виділення Україні наступного траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС", - написав Зеленський.
За словами глави держави, під час розмови з президентом ЄК, він наголосив на необхідності підготовки 8-го пакету санкцій, який, серед іншого, повинен містити заборону на видачу віз громадянам РФ.
"Скоординували з президентом Єврокомісії кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти і газу. Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, тільки-но Україна виконає сім її рекомендацій", - підсумував Зеленський.
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Кому війна, а кому - «війна все спише». Завтра парламент збирається «учудіть» - «слуги народу» збираються пропустити через комітет і швидко, цього ж тижня, ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, якими: а) створять умови для скасування конкурсу на директора НАБУ - а він вже почався, або ж поставлять під сумнів майбутні результати цього конкурсу, якщо його не скасувати зараз і б) підважать керівників усіх антикорупційних органів способом, який вигадав ще Аваков для того, щоб звільнити Ситника. Парадокс ситуації в тому, що автор цих «антикорупційних новацій» народний депутат СН Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування. В грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незаконне збагачення. Нагадаю, за два роки депутатства нардепа Клочка його мама і сестра обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама нардепа в своєму поважному віці стала щасливою власницею Tesla. «Мама любит теслу».
@trostyan2020
Коли зеленский ермак арестович подоляк резніков, данілов та буданов тобі кажуть що вони готувались до вторгнення, ось запис служби безпеки від березня 2022..
.. с властями договорено.. заходили на Каховку Херсон, потом должни били на Одесу..
https://twitter.com/trostyan2020/status/1566349526969065473
Обговорили--подразумевает двух собеседников