Наслідки удару по Миколаєву: суттєво постраждали три лікувальні заклади, пошкоджено 2 школи та готель

Сьогодні вночі окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Під обстріл потрапили 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло 74 вікна. У 7 будинках частково пошкоджений дах.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, суттєво постраждали три лікувальні заклади. В них вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель. У лікувальних кабінетах і палатах пошкоджені меблі й стеля, приміщення засипані уламками.

"Під удар потрапили також три освітні заклади, серед них дві школи. У них в основному вибиті вікна і двері. Пошкоджень зазнали будівлі готелю та музею. На місцях із самого ранку працюють аварійні бригади,які лагодять електромережі, газові комунікації та водопровід", - йдеться у повідомленні.

Територію прибирають комунальники. Частини деяких вулиць довелось перекрити для проїзду, тому що вибухами їх закидало камінням, землею та уламками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Миколаєву. Під вогонь потрапили лікувальні заклади та житлові будинки, - Сєнкевич

"Друзі, останні дні у Миколаєві сигнали повітряної тривоги лунають дуже часто - і вдень, і вночі. Прошу всіх дотримуватись правил безпеки", - звертається він до мешканців міста.