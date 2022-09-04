Росія від 24 лютого депортувала з України понад 7 тисяч дітей, - омбудсмен Лубінець

Від початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей. Повернути поки вдалося лише 51 з них.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є можливість отримувати інформацію, в тому числі і щодо дітей, які незаконно були депортовані на території Російської Федерації. Створена окремо онлайн платформа "Діти війни". За нашими даними, понад 7 тисяч українських дітей були незаконно вивезених на території РФ", - сказав він.

За словами омбудсмена, Росія робить все, аби українські діти не поверталися на батьківщину і навіть спростила своє законодавство щодо всиновлення.

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"Це також є порушенням міжнародного права та яскравим прикладом того, що Російська Федерація чинить саме геноцид української нації. Бо примусове переміщення групи одної національності є прямим визначення геноциду", - наголосив Лубінець.

За його словами український уряд працює з такими випадками і розроблено механізм повернення цих дітей.

"Наразі нам вдалося повернути 51 дитину. Це невелика кількість, порівнюючи з тисячами вивезених, але ми практично проводимо спецоперації з їхнього порятунку. Нам дуже допомагають волонтери", - зазначив уповноважений.

Нагадаємо, 30 травня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства дітьми-сиротами з України.

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МЗС України назвало цей указ спробою Кремля легалізувати незаконне переміщення в РФ українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

19 червня Верховна Рада звернулася до ООН щодо неприпустимості викрадення та примусового вивезення до Росії, інших країн або на окуповані території українських дітей та передання їх у сім’ї російських громадян.