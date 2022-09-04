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Росія від 24 лютого депортувала з України понад 7 тисяч дітей, - омбудсмен Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,депортація

Від початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей. Повернути поки вдалося лише 51 з них.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є можливість отримувати інформацію, в тому числі і щодо дітей, які незаконно були депортовані на території Російської Федерації. Створена окремо онлайн платформа "Діти війни". За нашими даними, понад 7 тисяч українських дітей були незаконно вивезених на території РФ", - сказав він.

За словами омбудсмена, Росія робить все, аби українські діти не поверталися на батьківщину і навіть спростила своє законодавство щодо всиновлення.

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"Це також є порушенням міжнародного права та яскравим прикладом того, що Російська Федерація чинить саме геноцид української нації. Бо примусове переміщення групи одної національності є прямим визначення геноциду", - наголосив Лубінець.

За його словами український уряд працює з такими випадками і розроблено механізм повернення цих дітей.

"Наразі нам вдалося повернути 51 дитину. Це невелика кількість, порівнюючи з тисячами вивезених, але ми практично проводимо спецоперації з їхнього порятунку. Нам дуже допомагають волонтери", - зазначив уповноважений.

Нагадаємо, 30 травня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства дітьми-сиротами з України.

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МЗС України назвало цей указ спробою Кремля легалізувати незаконне переміщення в РФ українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

19 червня Верховна Рада звернулася до ООН щодо неприпустимості викрадення та примусового вивезення до Росії, інших країн або на окуповані території українських дітей та передання їх у сім’ї російських громадян.

Автор: Анна Судак
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депортация - это когда власть ВЫСЛАЛА ИЗ СТРАНЫ
то есть раша выслала из раши.
а то что происходит...
по моему больше подходит киднеппинг
мерзкое и Богу и людям деяние.
особо пикантное оттого, что в мае 2022 на каком то общерашенском совещании было озвучено возмущение - КАК УЧИТЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ГОВОРЯТ ПО РУССКИ ВООБЩН????

то есть возвращение похищенных детей уже в мае 2022 не рассматривалось в принципе.
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04.09.2022 15:51 Відповісти
Ну это как не война а ато.... конфликт.... Не Россия и агрессор а сторона....
Наши чинуши уже давно не называют вещи своими именем
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05.09.2022 06:46 Відповісти
Тобто зараз офіс підрахував 7 тисяч з 24 лютого. А наприкінці травня в офісі був інший калькулятор й виходило, що Росія депортувала на свою територію вже понад 238 тисяч українських дітей
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04.09.2022 16:14 Відповісти
ага, и 70% ракет мы сбиваем согласно одному паркетному хенералу, а согласно фактам 2 из 10...
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04.09.2022 16:17 Відповісти
***** украл детей с целью биологического материала доноров
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04.09.2022 17:20 Відповісти
Раньше писали что 200 тысяч кацапы украли, теперь 7 тыячь. Кто-то явно ****** не по-децки. А это чьито жизни, межу прочим...
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04.09.2022 17:30 Відповісти
А шо такоє? Підготовка до шашликів пішла не за планом? Так, а хто тоді відповість за пройопаний Південь, про десятки тисяч жертв у Маріку, про вивезення з України більше 200 тис українських дітей?!!
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04.09.2022 18:17 Відповісти
На біса ти це говориш--ти скажи що зроблено і робиться,щоб їх повернути в Україну. А то весь час --бла-бла
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04.09.2022 19:08 Відповісти
 
 