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Щиро сподіваюся, що спадщина Джонсона щодо боротьби з російським варварством буде збережена у британській політиці, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Президент України Володимир Зеленський сподівається встановити близькі стосунки з новим британським прем’єр-міністром, розраховуючи при цьому, що "спадщина Бориса Джонсона" буде збережена.

Про це йдеться у статті Зеленського для видання Daily Mail, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щиро бажаю, щоб спадщина Бориса була збережена. Тисячі небайдужих британців відкрили свої серця і будинки, щоб дозволити понад ста тисячам українських жінок і дітей знайти прихисток у Великій Британії", - йдеться в статті.

"Це допомогло багатьом нашим солдатам продовжувати боротися, не турбуючись про свої сім'ї", - додає він.

За словами Зеленського, кількість українських прапорів, які "високо і гордо майорять" по всій Великій Британії, свідчить про солідарність.

"Кожен у Великій Британії повинен знати, що кожного дня боротьби за саме існування український народ безмірно вдячний всім у вашій країні", - написав він.

Зеленський високо оцінив роль Бориса Джонсона в допомозі Україні.

"Під час кожної зустрічі і розмови між нами у Бориса виникало одне дуже хороше запитання: А що ще? Що ще тобі потрібно? Це стало нашим гаслом, що гарантує ефективний прогрес. Повірте, небагато політиків готові на це", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боротьбі з Путіним Україна неминуче переможе, і Британія разом із нею, - Джонсон

"Я знаю, що для Бориса Джонсона це був нелегкий шлях, оскільки йому довелося зіткнутися з багатьма внутрішніми проблемами. Пріоритет підтримки України потребував великої мужності і рішучості. Відтоді політична підтримка з боку британського уряду була непохитною: фінансова допомога, гуманітарна допомога і більш складна зброя", - написав президент.

Зеленський зазначив, що "ми навіть почали звертатися до нього, тепло і з гумором, як до Бориса Джонсонюка" ... минулого місяця Україна відзначила 31-у річницю своєї незалежності. З нами знову був Борис Джонсон, якого вітали прості українці", - зазначив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
А яка спадщина залишиться після ЗЕдебіла? - Зруйнована економіка, корупція, московські попи, некомпетентні чиновники, 6 млн людей які виїхали закордон! А ще нас чекають викриття фактів Оманських домовленостей та подробиці здачі Півдня України.
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04.09.2022 15:53
+8
Слава президенту зеленскому, генератор и вдохновителю *******!
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04.09.2022 15:54
+8
Элизабет Трасс станет премьером Британии совсем скоро...
Злые языки кажуть шо ця Леді стане для рабZei страшніше за Маргарет Тетчер в Україні 💙💛💪👍🤣
Слава Україні,Слава ЗСУ...
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04.09.2022 16:12
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а я особисто я зеля покладу її під асфальт і стану горою
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04.09.2022 15:49 Відповісти
Сподівайся,та носи мило у кишенях.
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04.09.2022 15:50 Відповісти
Трошки не так. як казав ходжа насредін- На Аллаха надійся, дле верблюда прив'язуй,
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04.09.2022 16:39 Відповісти
А яка спадщина залишиться після ЗЕдебіла? - Зруйнована економіка, корупція, московські попи, некомпетентні чиновники, 6 млн людей які виїхали закордон! А ще нас чекають викриття фактів Оманських домовленостей та подробиці здачі Півдня України.
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04.09.2022 15:53 Відповісти
вивезені зерно, метал, розкрадена вагонами гуманітарка..

гіперінфляція..порожні золотовалютні резерви
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04.09.2022 16:23 Відповісти
Слава президенту зеленскому, генератор и вдохновителю *******!
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04.09.2022 15:54 Відповісти
Прикольно буде якщо індус стане прем'єром Британії...
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04.09.2022 15:54 Відповісти
Так и будет, к сожалению. Мер Лондона уже давно сидит индус
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04.09.2022 22:32 Відповісти
а спадщина зеленського отримає свій заслужений вирок у вигляді взяття під варту. Надовго.
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04.09.2022 15:58 Відповісти
Судя по оголтелой ЗЕ-пропаганде на гавномарафоне, мудрый нарид его запустит на второй срок. Телевизор - наше фсе!
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04.09.2022 16:02 Відповісти
Навряд чи. На "мудрий народ" існує не менш розумний дядечко Джо і Делаверський суд.
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04.09.2022 16:04 Відповісти
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04.09.2022 16:07 Відповісти
Британці рахують копійки, а сімейка преЗедента мільйони.

Батько Олени Зеленської пролобіював використання шлаку у "Великому будівництві"

Журналісти-розслідувачі вчергове розкали історію про заробіток на великому будівництві під виглядом нових технологій та турботи про довкілля.
Схема складна, дуже заплутана, і її придумали люди, дуже близькі до Президента Зеленського.
І ще одна "фішка" цієї історії - усіх її учасників об'єднує міцне криворізьке земляцтво.

https://prm.ua/batko-oleny-zelenskoi-prolobiiuvav-vykorystannia-shlaku-u-velykomu-budivnytstvi/
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04.09.2022 16:29 Відповісти
Элизабет Трасс станет премьером Британии совсем скоро...
Злые языки кажуть шо ця Леді стане для рабZei страшніше за Маргарет Тетчер в Україні 💙💛💪👍🤣
Слава Україні,Слава ЗСУ...
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04.09.2022 16:12 Відповісти
Προεби можна простити Луи Де Фінессу, а Зелі -ніколи !
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04.09.2022 16:20 Відповісти
Джонсон єдиний, хто зупиняв підписанта від уже підготовлених Єрмаком угод з Кацапією.
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04.09.2022 16:22 Відповісти
Джонсона в президенти УКРАЇНИ. Джонсона в президенти УКРАЇНИ. Джонсона в президенти УКРАЇНИ.
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04.09.2022 16:48 Відповісти
 
 