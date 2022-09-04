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Війна з Росією - це наслідки нашого керування країною за усі ці роки, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

На думку секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, росіяни почали війну проти України із втручання в Конституцію у 2004 році.

Про це він заявив у інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я раніше в інтерв’ю говорив, що війна з Росією почалася 2008 року. Але, проаналізувавши деякі події, дійшов висновку, що усе почалося раніше", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що активно РФ почала діяти проти незалежної України у 2004 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми нікого не тримаємо. Світ великий", - Данілов про жителів ОРДЛО після звільнення територій

"Мені шкода, що 8 грудня 2004 року депутати поміняли Конституцію, позбавивши президента повноважень", - зазначив секретар РНБО.

Данілов запевнив, що, хоч тоді вважалося, що це був компроміс, "тепер я можу сказати, що це була державна зрада".

Надалі, за словами секретаря РНБО, були ще втручання в Основний закон України.

"Мало хто знає, що 21 лютого 2014 року, коли вже були масові розстріли на Майдані, депутати так само втрутилися у Конституцію і в антиконституційний спосіб її змінили", - нагадав Данілов.

Також читайте: Росія має позбутися колоній, вони вже починають хитатися, - Данілов

Він згадав також "Харківські угоди" 2010 року, які теж були антиконституційним втручанням в Основний закон, адже там було чітко вказано термін перебування у Криму Чорноморського флоту РФ.

Данілов підкреслив, що втручатися в Конституцію можна, але це має проходити законним способом.

"У нас дуже часто політики приймають ті чи інші рішення з кон’юнктури сьогодні на сьогодні, а якщо ви державник, то маєте розуміння, що маєте наперед дивитись, до яких наслідків все це приведе. Взагалі війна (з Росією. - Ред.) - все це наслідки нашого керування країною за усі ці роки. Як би це не було прикро говорити, але це так і є. Ми постійно коливалися то до, умовно кажучи, білих, то до червоних, і така була собі ситуація", - визнав секретар РНБО.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+87
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04.09.2022 16:10
+73
Зеленський не втік, бо Кривонос пошкодив злітну смугу.
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04.09.2022 16:13
+51
"війна з Росією - це наслідки нашого керування країною за усі ці роки"
---------
За останні 3 роки, якщо точніше, бо в іншому випадку, країна була би підготовлена до війни і пуйло би не наважилося напасти взагалі.
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04.09.2022 16:12
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Щось пан Данілов несе таку ахінею, що вже і сам заплутався що і коли казав. Якби країна було готова зустрічати монстра, то можливо і не напала б рашка на нас зараз, а ще трохи підготувалася більше. Вони не пішли далі в 2014 му році бо побачили спротив і наша армія була набагато слабшою чим зараз. Москалі побачили в очах нашої влади готовність підкоритися, но українці цього не допустили своїм героїзмом...
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04.09.2022 16:52 Відповісти
Данілову коректніше було б назвати тих, хто не винен. Список був би коротким. І саме цим людям треба планувати що і як нам робити далі. Бо з нинішньою владою діла не буде. Мафію в Євросоюз, НАТО чи інші демократичні інституції не візьмуть за жодних обставин.
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04.09.2022 16:53 Відповісти
Мені сподобалася фраза ветеринара, "Ми постійно коливалися то до, умовно кажучи, білих, то до червоних, і така була собі ситуація", а коли колихнулися в бік "зелених", то і зразу отримали результат. Бо "зелені" це то ті, які ніколи не читали Конституцію і можливо навіть не бачили її. Ветеринар має знати, що згідно ж тієї Конституції в нас парламентсько-президентська республіка, а не президентська, а тому перетягування дишла в бік президента було злочином. А напали на нас зо всіх боків і всіма видами зброї 24.02.2022 року тому, що нарід вибрав малоросів, які заморозили ракетні програми і почали будувати дороги від кордонів московії до Києва, щоб скоріше рухалися війська ворога і розмунували Чонгар та інші укріплення, про що домовилися в Омані.
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04.09.2022 16:53 Відповісти
Сьогодні ж зареструвався , новоспечений? При Пороху було відвойовані дві третини Донбасу, і за за три роки що зелень руйнувала оборону України і все що відновлював Порох, мерзота кацапська і полізла.Але ви отримаєте, будь певен, все що заслуговуєте.
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04.09.2022 17:04 Відповісти
зебіли від ригоаналів нічим не відрізняються. Ні обрані, ні ті що обирали. Ватні зелені їбанати завжди будуть все просерати, а би говорити кацапською.
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04.09.2022 17:04 Відповісти
помиляєтеся, бо "мінськ 3" підписали в Парижі "зелені", це так звана формула Штайнаєра. А "мінськ 4" в Омані, який передбачав заморозку ракетних програм і закатування грошей в дороги, по яким мала рухатися техніка ворога, а також відведення військ, здача півадня і розмінування Чонгара. Як показав час протоколи і акти "мінськ 1" і "мінськ 2" для України стали рятувальним колом, ми відновили економіку і відродили армію. Ці протоколи і акти якраз не виконала росія, навіть пункт № 1.
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04.09.2022 17:11 Відповісти
А Тузли не було у 2003-му? Мовчу вже про те, що усі проблеми тягнуться ще з 1991-го, коли по суті залишили комуністів при владі. Хоча Данілова можна зрозуміти, так як основний посил "депутати поміняли Конституцію, позбавивши президента повноважень". Натяк на те, що президенту не вистачає повноважень і варто було б знову "втрутитися" в основний закон.
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04.09.2022 16:56 Відповісти
Не так давно було опитування, де народ начебто має запрос на "сильну руку". Совпадєніє? Нє думаю ! (с)
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04.09.2022 17:00 Відповісти
Війна почалася 10 січня 1992 року!!!

"3 січня 1992 року командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписав наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України. Наказ був скасований І. Касатоновим 10 січня 1992 року[1]"

І, що до посилання: «… а сам особисто прибув до Києва доповісти Верховному Головнокомандувачу ЗСУ, президенту України Леоніду Кравчуку про це. Прагнучи служити українському народу, він сподівався отримати від нього Указ про призначення його, Ігоря Касатонова, на відповідну посаду в ЗСУ.»

І, вибачте, був посланий за зрозумілою адресою… Так Чорноморський флот став ерефіянським! А згодом Крим… І не тільки! А тепер «Маємо, те що маємо!» Не забудьте квіточки на могилку принести… А принагідно згадати першого Міністра оборони України… Він же видатний РУХівець!

Отак почалася війна… Як в «Кайдашевій сім'ї»: У всьому винна ГРУША!
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04.09.2022 17:02 Відповісти
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04.09.2022 17:05 Відповісти
А резиденцию на Бирючем ремонтировали летом 2021 года для зебила????
Готовились к приемуКОГО? сегодня там орки в бассейне купаются...
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04.09.2022 17:57 Відповісти
Оманский чувак не причем..он катался с 95 кварталом на гастролях... Гастролями...Греция...Кипр. ..Израиль...Юрмала...но на брацкую рабZeю ездили не с Гастролями..а серьял снимать..Сватов-коздлов... и прочую туфту...жЫсть малина ...
Самое интересное что ЗеКодломойские и сейчас строят планы подобный сценарий...типа послевоенный... мышыодинарот...
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04.09.2022 17:10 Відповісти
Не треба змішувати мухи та котлети! До 2014 року Україна фактично була окупована кацяпами,і визвольна війна почалася з 2014 року, але роспропагада швидко состряпала "слуг народу" і після знятого росією серіальчику , кловуна виставили "добрим царьком" якого саме прагне Україна,казочка для дурнів , але чомусь у серіальчику навіть не торкнулися теми війни,хоча війна з кацапами на той час вже тривала,совпадєніє? Вони навіть назву своєї партіі мали нахабство назвати як і російський серіальчик.Повномасштабне вторгнення повінні були в Україні підготувати саме служки і вони все робили для цього, а про "попередників" ми вже чули, не треба ,Данілов,це вже не прокатить!
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04.09.2022 17:11 Відповісти
Ясно, винні тільки "попєрєднікі", а хто ж сумнівався, що зелений покидьок скаже щось інше.
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04.09.2022 17:13 Відповісти
*****, опять все кругом виноваты!.. ****, недоумки, нахрена вы привели к власти этих украинофобов, педофилов, сексуальных извращенцев, любителей ворованного пива и лёгкой наживы?!
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04.09.2022 17:15 Відповісти
А я так і думав, ЗЕ!команда не при ділах...
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04.09.2022 17:15 Відповісти
давнілов схоже кре*ин і це велика проблема, бо в такому РНБО не дієздатний.
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04.09.2022 17:20 Відповісти
а причем тут 2004?
хотите больше полномочий президента как яноковощь?
вам мало полномочий?
у вас монобольшенство и еще прислужники с других партий
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04.09.2022 17:21 Відповісти
Якби в Ющенка не забрали повноваження то все було б по іншому. Ось про що він.
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05.09.2022 03:00 Відповісти
глянемо, якщо доживемо, які будуть наслідки після теперешньої влади і тоді буде що порівнювати
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04.09.2022 17:23 Відповісти
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04.09.2022 17:25 Відповісти
а цікаво де був данілов і головне 3 ким ці роки
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04.09.2022 17:38 Відповісти
У 1994 - 1997 роках був міським головою Луганська.

У 2005 - 2006 роках був призначений Головою Луганської обласної держадміністрації, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

У 2006 - 2007 роках був народним депутатом України у парламенті 5-го скликання, член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

У 2012 - 2019 роках - очолював Український фонд підтримки підприємництва.
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04.09.2022 17:58 Відповісти
прямо конкурс отмазок! Правда, одна гнилей другой!!
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04.09.2022 17:41 Відповісти
Данилов, только когда говоришь о управлении страной, плюсуй сюда так же, период нахождения у власти боневтика и его "слуг". Который вместо борьбы с коррупцией, 2 года тянул с назначением антикоррупционного прокурора. Наверно это Порошенко виноват, да?
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04.09.2022 17:52 Відповісти
Особливо, ви-зелені, додали. Краще вас би не було зовсім.
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04.09.2022 17:53 Відповісти
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04.09.2022 17:55 Відповісти
Це тепер Зе влада забажає надати Зе маскимальні важелів на посту президента -
ХРЄН ВАМ.
Добре що під час війни Конституцію не можна чіпати.
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04.09.2022 17:55 Відповісти
Пліснявих беСпредельщиків це не зупиняє, від слова "зовсім".
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04.09.2022 19:29 Відповісти
зеленський не Рейган і ніколи їм не стане 😆
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04.09.2022 17:57 Відповісти
Рейган как и Зеленский был туповатым актером. Просто оказался вовремя президентом.
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04.09.2022 18:34 Відповісти
Рейган був не дуже класним актором але Призедентом виявився гарним - бо не "руліл" країною бо очєнь умний. Країною "рулили" спеціалісти а не кіношники - тому США і є супердержавою.
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04.09.2022 18:44 Відповісти
ти, перед тим, як показувати свою тупість- подумай, чи варто це робити. але ти не можеш думати, бо ти тупе
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04.09.2022 20:19 Відповісти
Зе до Рейгана як до Київа рачки.
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04.09.2022 22:50 Відповісти
Коли зеленский ермак арестович подоляк резніков, данілов та буданов тобі кажуть що вони готувались до вторгнення, ось запис служби безпеки від березня 2022.. .. с властями договорено.. заходили на Каховку Херсон, потом должны были на Одессу...

https://twitter.com/i/status/1566349526969065473
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04.09.2022 17:59 Відповісти
Печерский Холм:
"Что бы там не рассказывали представители власти на все еще «совместном телемарафоне» о якобы поддержке Зеленского и его партии на уровне 90+%, реальная социология, которую получает Офис президента картины рисует совершенно не радужные. Партия Зеленского имеет все шансы в парламенте стать даже не второй по численности, а третьей-четвертой. Не просто все и с рейтингом самого Зеленского. Рейтинги «Зеленского - президента несломленной Украины» для всего мира и «Владимира Зеленского, кандидата в президенты» это разные рейтинги. В случае запуска полноценной предвыборной кампании на президентских выборах Зеленский имеет все шансы проиграть"
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04.09.2022 18:04 Відповісти
Амінь!
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04.09.2022 18:36 Відповісти
Серед переданих росією в жовтні 2020 року Зеленському матеріалів по Порошенку особливо цікавим документом є згода на співпрацю з Комітетом державної безпеки СССР ніби то підписана ним в 1984 році під час служби в Казахстані. При цьому це настільки груба і непрофесійна фальшивка, що стає просто цікаво нащо росіяни підсунули таке Зеленському.
В 2022 Зеленський пробував продемонструвати її представникам США, чим викликав гомеричний регіт в Держдепартаменті США.
Так як Зеленський збирається це оприлюднювати зараз, про всяк випадок просто попереджаємо.

Хроника одного президента

04.‎09.‎2022
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04.09.2022 18:38 Відповісти
напевно, агент ЦРУ в конторі робив ту фальшивку В США за неї знали раніше за Патрушева
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04.09.2022 18:45 Відповісти
Вы слегка преувеличиваете - партии у Зеленского нет, есть Зелентрест - мафией трудно назвать, сброд продажный
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04.09.2022 18:41 Відповісти
Головне, щоб мудрий нарід знову якесь чучело популістке не обрав.
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04.09.2022 18:57 Відповісти
А він може, нарід скучає по новому Голобородьку.
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05.09.2022 09:56 Відповісти
Війна з Росією - це наслідки Вашого керування за три роки , товарисч Данилов
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04.09.2022 18:10 Відповісти
Але найбільше результат діяльності зе-гадонів за останні 3 роки.
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04.09.2022 18:24 Відповісти
Це точно.
Рейтинг у ЗЕ стрімко падав, а це означало, що на виборах перемогла би людина віддалена від роіські.
Коли кацапам було нападати, як не зараз.
Тим більше, агентура про все подбала, території розмінували, армію роззброїли, людей не підготували, тощо.
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04.09.2022 19:11 Відповісти
Война началась при Кучме. Украина уже не хотела быть "братом", но все равно хотела газ по 40 долларов. Теперь газ стоит 4000 баксов. Это же полный бред. Европе нужен социализм, чтобы покупать нефть за сколько хочет, и чтобы газ был по 40. Все к этому идет.
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04.09.2022 18:25 Відповісти
Европе нужен национальный социализм?
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04.09.2022 18:47 Відповісти
Европа сама решит , что ей нужно.
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04.09.2022 18:55 Відповісти
допоки не було інтернету- лише твої батьки знали, що ти недоумок
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04.09.2022 20:23 Відповісти
Вагома, але не основна причина. Основна -- російська ментальність орди, яка не хоче і не вміє працювати, вона від природи здатна пише займатись розбоєм, грабувати і прагне панувати над іншими.
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04.09.2022 18:31 Відповісти
Совецкий мужик выпил и выдал геополитическое умозаключение.
Жека и Юзик в а*уе.
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04.09.2022 18:39 Відповісти
Альтіст Данілов...
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04.09.2022 18:41 Відповісти
Верно. Руководство зедебилов страной три года и привело к войне
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04.09.2022 18:48 Відповісти
Шо ж вы, новые опупенные литса из трускавецкой акамедии, не сделали все лучше всех предыдуших властей, гении вы наши?
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04.09.2022 18:53 Відповісти
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04.09.2022 19:06 Відповісти
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04.09.2022 19:08 Відповісти
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04.09.2022 19:09 Відповісти
Кто сказал, что зе он также не имел в виду?
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04.09.2022 19:09 Відповісти
За словами данилова треба було проголосувати, щоб у яника було більше повноважень. Тепер він може хоч щоб і віслюку додали повноважень? А загралися ви пане?
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04.09.2022 19:18 Відповісти
у зеленій плісняви головний ворог це Порошенко П.О. ,а у пукіна мир в очах.
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04.09.2022 19:40 Відповісти
лучше расскажит пусть как за продажу земли ночью голосовали прикрываясь карантином чтоб небыло протестов
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04.09.2022 19:42 Відповісти
Не нашого, а вашого, "пане" данілов!
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04.09.2022 19:47 Відповісти
Те, що Рашка напала, це два з половиною роки бездіяльності Клована, разом з тобою Данилов. За все прийдеться відповісти, після перемоги. Ніхто не відсидиться в кущах. Непомірно високою ціною платимо за вашу злочинну бездіяльність.
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04.09.2022 20:28 Відповісти
У Конституцію не втручаються. ЇЇ змінюють. Або виконують, або не виконують положення Конституції.
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04.09.2022 20:55 Відповісти
Особливо згадай часи зеленого моно.
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04.09.2022 21:21 Відповісти
Правильно говорити - "злочинного керування"! Відповідно на лаві підсудних повинні бути десятки тисяч чиновників вже зараз!!!
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04.09.2022 21:40 Відповісти
З ваших слiв й ваших аналiзiв виходить, що вiйна з росiею почалася, мабуть, ще з Президента пана ГРУШЕВСЬКОГО! Й виннi усi за цей час! Чи тiльки один? Авжеш, Порошенко! Чи все ж таки Зе?
Если бы вашему визави, кого вы пытаетесь так неловко отмазать от дерьма, в котором он уже утонул, нынешнему президенту, добавили ещё полномочий, то Украины как таковой уже бы не было, Мне всегда неловко наблюдать, как взрослые немолодые люди унижаются, чтобы усидеть
на денежном стульчике и лизнуть благодетеля.
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04.09.2022 22:19 Відповісти
Широкомасштабневторгення 24 лютого тодійсно результат ВАШОГО керування - нехтування даними західнихрозвідок,закриття обороннихзамовлень,скороченнявитратна оборону і збільшення на СЕБЕ і на ввелике крадівництво,розмінування півдняітюію.
чесне визнання, Данілов -"Війна з Росією - це наслідки нашого керування країною за усі ці роки " вашого керування.
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04.09.2022 22:48 Відповісти
Знову попєрєдніки винні
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04.09.2022 22:52 Відповісти
"Мені шкода, що 8 грудня 2004 року депутати поміняли Конституцію, позбавивши президента повноважень", - зазначив секретар РНБО

старые песни о главном: как узурпировать власть

не пройдет !!!!
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04.09.2022 23:21 Відповісти
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