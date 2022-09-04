Війна з Росією - це наслідки нашого керування країною за усі ці роки, - Данілов
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На думку секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, росіяни почали війну проти України із втручання в Конституцію у 2004 році.
Про це він заявив у інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Я раніше в інтерв’ю говорив, що війна з Росією почалася 2008 року. Але, проаналізувавши деякі події, дійшов висновку, що усе почалося раніше", - зазначив Данілов.
Він наголосив, що активно РФ почала діяти проти незалежної України у 2004 році.
"Мені шкода, що 8 грудня 2004 року депутати поміняли Конституцію, позбавивши президента повноважень", - зазначив секретар РНБО.
Данілов запевнив, що, хоч тоді вважалося, що це був компроміс, "тепер я можу сказати, що це була державна зрада".
Надалі, за словами секретаря РНБО, були ще втручання в Основний закон України.
"Мало хто знає, що 21 лютого 2014 року, коли вже були масові розстріли на Майдані, депутати так само втрутилися у Конституцію і в антиконституційний спосіб її змінили", - нагадав Данілов.
Він згадав також "Харківські угоди" 2010 року, які теж були антиконституційним втручанням в Основний закон, адже там було чітко вказано термін перебування у Криму Чорноморського флоту РФ.
Данілов підкреслив, що втручатися в Конституцію можна, але це має проходити законним способом.
"У нас дуже часто політики приймають ті чи інші рішення з кон’юнктури сьогодні на сьогодні, а якщо ви державник, то маєте розуміння, що маєте наперед дивитись, до яких наслідків все це приведе. Взагалі війна (з Росією. - Ред.) - все це наслідки нашого керування країною за усі ці роки. Як би це не було прикро говорити, але це так і є. Ми постійно коливалися то до, умовно кажучи, білих, то до червоних, і така була собі ситуація", - визнав секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
"3 січня 1992 року командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписав наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України. Наказ був скасований І. Касатоновим 10 січня 1992 року[1]"
І, що до посилання: «… а сам особисто прибув до Києва доповісти Верховному Головнокомандувачу ЗСУ, президенту України Леоніду Кравчуку про це. Прагнучи служити українському народу, він сподівався отримати від нього Указ про призначення його, Ігоря Касатонова, на відповідну посаду в ЗСУ.»
І, вибачте, був посланий за зрозумілою адресою… Так Чорноморський флот став ерефіянським! А згодом Крим… І не тільки! А тепер «Маємо, те що маємо!» Не забудьте квіточки на могилку принести… А принагідно згадати першого Міністра оборони України… Він же видатний РУХівець!
Отак почалася війна… Як в «Кайдашевій сім'ї»: У всьому винна ГРУША!
Готовились к приемуКОГО? сегодня там орки в бассейне купаются...
Самое интересное что ЗеКодломойские и сейчас строят планы подобный сценарий...типа послевоенный... мышыодинарот...
хотите больше полномочий президента как яноковощь?
вам мало полномочий?
у вас монобольшенство и еще прислужники с других партий
У 2005 - 2006 роках був призначений Головою Луганської обласної держадміністрації, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.
У 2006 - 2007 роках був народним депутатом України у парламенті 5-го скликання, член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
У 2012 - 2019 роках - очолював Український фонд підтримки підприємництва.
ХРЄН ВАМ.
Добре що під час війни Конституцію не можна чіпати.
https://twitter.com/i/status/1566349526969065473
"Что бы там не рассказывали представители власти на все еще «совместном телемарафоне» о якобы поддержке Зеленского и его партии на уровне 90+%, реальная социология, которую получает Офис президента картины рисует совершенно не радужные. Партия Зеленского имеет все шансы в парламенте стать даже не второй по численности, а третьей-четвертой. Не просто все и с рейтингом самого Зеленского. Рейтинги «Зеленского - президента несломленной Украины» для всего мира и «Владимира Зеленского, кандидата в президенты» это разные рейтинги. В случае запуска полноценной предвыборной кампании на президентских выборах Зеленский имеет все шансы проиграть"
В 2022 Зеленський пробував продемонструвати її представникам США, чим викликав гомеричний регіт в Держдепартаменті США.
Так як Зеленський збирається це оприлюднювати зараз, про всяк випадок просто попереджаємо.
Хроника одного президента
04.09.2022
Рейтинг у ЗЕ стрімко падав, а це означало, що на виборах перемогла би людина віддалена від роіські.
Коли кацапам було нападати, як не зараз.
Тим більше, агентура про все подбала, території розмінували, армію роззброїли, людей не підготували, тощо.
Жека и Юзик в а*уе.
Если бы вашему визави, кого вы пытаетесь так неловко отмазать от дерьма, в котором он уже утонул, нынешнему президенту, добавили ещё полномочий, то Украины как таковой уже бы не было, Мне всегда неловко наблюдать, как взрослые немолодые люди унижаются, чтобы усидеть
на денежном стульчике и лизнуть благодетеля.
чесне визнання, Данілов -"Війна з Росією - це наслідки нашого керування країною за усі ці роки " вашого керування.
старые песни о главном: как узурпировать власть
не пройдет !!!!