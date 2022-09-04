Війна з Росією - це наслідки нашого керування країною за усі ці роки, - Данілов

На думку секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, росіяни почали війну проти України із втручання в Конституцію у 2004 році.

Про це він заявив у інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я раніше в інтерв’ю говорив, що війна з Росією почалася 2008 року. Але, проаналізувавши деякі події, дійшов висновку, що усе почалося раніше", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що активно РФ почала діяти проти незалежної України у 2004 році.

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"Мені шкода, що 8 грудня 2004 року депутати поміняли Конституцію, позбавивши президента повноважень", - зазначив секретар РНБО.

Данілов запевнив, що, хоч тоді вважалося, що це був компроміс, "тепер я можу сказати, що це була державна зрада".

Надалі, за словами секретаря РНБО, були ще втручання в Основний закон України.

"Мало хто знає, що 21 лютого 2014 року, коли вже були масові розстріли на Майдані, депутати так само втрутилися у Конституцію і в антиконституційний спосіб її змінили", - нагадав Данілов.

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Він згадав також "Харківські угоди" 2010 року, які теж були антиконституційним втручанням в Основний закон, адже там було чітко вказано термін перебування у Криму Чорноморського флоту РФ.

Данілов підкреслив, що втручатися в Конституцію можна, але це має проходити законним способом.

"У нас дуже часто політики приймають ті чи інші рішення з кон’юнктури сьогодні на сьогодні, а якщо ви державник, то маєте розуміння, що маєте наперед дивитись, до яких наслідків все це приведе. Взагалі війна (з Росією. - Ред.) - все це наслідки нашого керування країною за усі ці роки. Як би це не було прикро говорити, але це так і є. Ми постійно коливалися то до, умовно кажучи, білих, то до червоних, і така була собі ситуація", - визнав секретар РНБО.