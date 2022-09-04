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На Харківщині через ворожі обстріли загинула людина, ще троє - поранені, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,запорізька

На Харківщині у неділю, 4 вересня, через ворожі обстріли загинула 50-річна жінка, трьох цивільних поранено.

Про це у телеграмі повідомляє Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У неділю ворог продовжив тероризувати мирне населення Харківщини. В результаті обстрілів у селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки. В Ізюмському районі через обстріли селища Андріївка було поранено трьох цивільних. Їх госпіталізували до лікарняних закладів Харківщини", - йдеться у повідомленні.

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Они не понимают. Харьков - большая деревня. Здесь все всех знают (Оказывается!). И каждая смерть здесь проходит через всех. Короче, Ростов - привет.
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04.09.2022 16:32 Відповісти
да..., сегодня орочья арта звереет.....
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04.09.2022 16:34 Відповісти
Чи не пора вже влупити по бєлгороду. Риторичне питання.
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04.09.2022 17:17 Відповісти
 
 