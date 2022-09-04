ООН на Україну тисне більше, ніж на Росію, примушуючи нас поступатися країні-агресору, - омбудсмен Лубінець
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Росія не тільки порушує права громадян України на окупованих територіях, а й перешкоджає діяльності міжнародних організацій, зокрема Червоного Хреста та ООН.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Російська Федерація взагалі не допускає Міжнародний комітет Червоного Хреста (до військовополонених. - Ред.). Вони це фіксують, а зробити нічого не можуть. Реакції жодної. Така сама ситуація і щодо Організації Об’єднаних Націй", – зазначив він.
"У нас найбільше запитань щодо її діяльності. Наразі ми бачимо, що вона практично прирівнює жертву та нападника. Яскравий приклад - це українське зерно. Замість того, щоб змусити Росію розблокувати українські порти та забезпечити безпечне проходження суден, ООН почала перемовини та змусила підписати угоду. Тобто мені здається, що вони більше тиснуть на нас, аніж на агресора. І я часто публічно у розмовах з представниками інституції говорю про це", - сказав він.
Лубінець зазначив, що інформація про створення додаткової місії ООН для допомоги українцям викликає у нього скептичну посмішку, оскільки цей механізм не діє на Росію.
"У нас вже є чотири місії. Постійна місія ООН в Україні, моніторингова місія щодо збору доказів воєнних злочинів на території України, створена на підставі рішення Генасамблеї у квітні. Третя - розслідування подій в Оленівці. Четверта - щодо ситуації на ЗАЕС. Скільки ще треба створити, щоб зрозуміти що цей механізм не діє на РФ? ООН просто не допускають на тимчасово окуповану територію", - наголосив уповноважений ВР.
Будь ласка, зачекайте...
може досить?
- Кто "он"? (с)
@sergonaumovich
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6 ч
Безпека Чернівців тримається завдяки відвазі цього скромного чолов'яги! Орки навіть не думають туди рухатися, бо там він, цей вуйко! Ми не знаємо, хто ти, бо обличчя повністю не видно, але безкінечна слава тобі, воїне! Низький уклін! Дякуємо, що живий!
Хай сядуть на горище у Харкові ,та ловлять ракети та снаряди,
що летять зі сторони рф.
каральні акції ООН є, але їх повинна затвердити Рада Безпеки ООН
а паРаша там має блокуючий голос
Герр путлер,всего один вопрос...
Моя доля с этого ярда...
💯 РЖУблей в неделю...действуй полковник Исаев..уРодина мать тя не забудитт
Есть действовать, майн фюрер..
Нефти до жопы, угля до х*я
Лес до небес и дичи полно
Жаль только люди говно...
само зе казало, що і ООН, і Червоний хрест, і НАТО - пагані!
тільки зе та 73 його довбня - гарні
Інтерв'ю Сергія Кислиці,в якому все розкладено по поличках в хронологічному порядку-
Мошенник объединенных наций: как выкинуть Россию из Совбеза ООН, где она сидит не по праву
воно ж хоче щоб ***** не дратувалось від невдач...
а якщо чесно то оон безкорисно кантора яка нікуя не робе і нікуя не означає
тому що правда знаходиться в білбшдсті а не в 100% голосів
***** знайде трохи грошей шою купити одно (проти) на любе питання
а якщо один голос якоїсь недокраїни нівелює бажання ста країн то така оон нах...й не потрібна
С ООН или без, он бы это сделал в любом случае - когда вы уже это поймёте?Он ненавидит патриотов и героев Украины, потому,что сам не патриот и не герой.
вот и приходится ооновцам изображать бурную деятельность там куда их допускают.
По отношению к ООН Украине надо бы не цацкаться с ними а с Израиля пример брать. Вот кто поплевывает на них и прочие ОБСЕ с высокой колокольни.
С больной головы на здоровую. Так это называется. То Германия херовая. То Франция. То Италия. То НАТО. То еще кто-нибудь. Скумбрия вон отожгла в Британии, обвинив их в жмотстве и нежелании эффективно помогать.
Мудачье вы. Вот вы кто.
У нас премєром працює людина Ахметова, президентом працює людина Коломойського,
два олігархи по суті задають Україні курс. Це на голову не налазить, такий це маразм