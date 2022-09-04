ЗСУ мають сили і засоби, аби не дати Росії збільшувати кількість військ на півдні, - ОК "Південь"
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Збройні сили України мають всі необхідні засоби і сили, щоб російська федерація не мала можливості збільшувати кількість російських військ на південному напрямку.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк, відповідаючи на питання щодо балансу сил та наміру РФ збільшити чисельність своїх військ на півдні України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми і надалі будемо працювати за тією самою формулою, що й працюємо зараз: як тільки вони будуть намагатися, щоб їх там (на півдні - ред.) стало більше, ми застосуємо всі засоби і сили для того, щоб їх стало менше. Я вірю в нашу перемогу, в наші сили і вірю, що ми це зможемо", - запевнила речниця.
Будь ласка, зачекайте...
Добре там ,де нас немає🙁
Там ще десь Разумков затихарився, з їхньої контори.
Кипрская компания поставила в Украину крутые дроны Посейдон...
Если вкратце, то у оккупантов все очень плачевно, потому что:
◾️ВСУ уничтожили все переправы и российские бронемашины не могут по ним проехать (один "Тигр" свалился в реку);
◾️Украинские военные создали мощную артиллерийскую группировку для поддержки атаки войск;
◾️Расширен прорыв фронта в районе реки Ингулец;
◾️Русня сдала позиции в Любомировке и Благодатовке;
◾️На фронте оккупанты испытывают нехватку пехоты.
Ведь ничего всерьез еще не начинали, да?
Спасибо братьям из Азербайджана..👍💪🕊️🕊️🕊️птички...высший пилотаж!
Слава ЗСУ💙💛💯
Так что...Sorry...
Я бы, говоря по совести, еще месяца полтора-два назад это бы сделал. И правобережный плацдарм бы сократил до "Херсонского обвода" километров в 20-30. За счет этого собрал бы "кулак" у Токмака и нанес короткий удар от Гуляйполя на Запорожье (всё больше смысла, чем штурмовать укрепления на Донбассе).
Мне всё чаще кажется, что российский генштаб с ВСУ в поддавки играет: даже идиот иногда (чисто статистически) выбирает правильные "ходы", но войска РФ раз за разом выбирают худший из всех возможных вариантов.