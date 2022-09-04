УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16194 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Обмін полоненими Війна
2 980 12
військовополонені (599) війна (56233) полонені (1938)

З російського полону вдалося повернути майже 600 людей, - керівник Національного інформбюро Смирнов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обмін

Керівник Національного інформбюро Олександр Смирнов повідомив, що Україна повернула 53 дитини з території країни-агресорки.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні повернуто з полону майже 600 людей - це близько 100 цивільних й решта військових", - зауважив Смирнов.

Посадовець вказав, що при цьому невідома точна кількість депортованих з окупованих територій українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черговий обмін військовополоненими провели на Донеччині: Україна повернула 14 захисників

"З одного боку, цифри дуже жахливі, з іншого боку, немає точних цифр, тому що ми не маємо доступу до території агресора, відповідно, є цифри, які повідомляє сам агресор - це понад 3 млн людей примусово депортованих людей на їхню територію, з них близько 600 тис. дітей", - повідомив керівник Національного інформбюро.

За його словами, повернення людей на територію України відбувається дуже складно.

"Ми також збираємо дані та верифікуємо людей - це понад 30 тис. дорослих і майже 7300 діточок. Люди самі вибираються з території держави-агресорки або є люди, які зв’язуються з Міністерством з питань реінтеграції й це індивідуальне повернення діточок. Наразі є 53 дитини, яких повернули", - додав Смирнов.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
це дуже жобре що повернули.
але серце болить за АЗОВ та морпіхів яким влада наказала здатися...
і чи не була це спрямована дія ОП???????
бо влада боялась АЗОВЦІВ
і чи не навмисно це було зроблено???
скажу свою особисту думку.
НАВМИСНО!!!
показати весь коментар
04.09.2022 18:06
+2
А про тих хто попав у полон за попередні вісім років хтось пам"ятає?
показати весь коментар
04.09.2022 18:14
+2
А здали 2500 в Маріуполі.
показати весь коментар
04.09.2022 18:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це - найголовніша новина. Вітаю Героїв!
показати весь коментар
04.09.2022 18:01 Відповісти
це вже було. цифри не змінилися. нема чим хвалитися чиновникам.
показати весь коментар
04.09.2022 18:04 Відповісти
це дуже жобре що повернули.
але серце болить за АЗОВ та морпіхів яким влада наказала здатися...
і чи не була це спрямована дія ОП???????
бо влада боялась АЗОВЦІВ
і чи не навмисно це було зроблено???
скажу свою особисту думку.
НАВМИСНО!!!
показати весь коментар
04.09.2022 18:06 Відповісти
А про тих хто попав у полон за попередні вісім років хтось пам"ятає?
показати весь коментар
04.09.2022 18:14 Відповісти
"На сьогодні" це за який період ?
показати весь коментар
04.09.2022 18:23 Відповісти
це, очевидно, за 6 місяців війни.
показати весь коментар
05.09.2022 10:11 Відповісти
А здали 2500 в Маріуполі.
показати весь коментар
04.09.2022 18:23 Відповісти
і ще чи то 7000 чи то 8000 зниклих безвісти. із яких певна частина - в полоні.
показати весь коментар
05.09.2022 10:12 Відповісти
Опять комментаторам херово! Мало освободили, не тех освободили, освободили тех, но не тогда ((.
Вроде ПАП сказал, - если повесим жовто-блакытный флаг над кремлем, то и тогда многие найдут повод скулить - криво висит или не на ту башню повесили.
А ведь есть же гарантированный способ все исправить, все наладить, все сделать как надо - оторви сраку от дивана и пойди в центр компплектования.
показати весь коментар
04.09.2022 20:44 Відповісти
да, хєрово. не треба було розміновувати вихід з криму, здавати маріуполь і херсон. не треба було брехати про "вихід" і "евакуацію", не треба було наймати ботів і кричати "ми їх повернемо", ""аби живі" і "дай боже". а треба було казати правду - ми все проїбали і наказуємо їм здатися в полон без жодних гарантій. і нам наплювати на тих, хто вже в полоні і ми не знаємо, скільки зараз в полоні і нічого зробити ми не можемо. ось, 14 людей обміняли, радійте.
а самі мовчать при цьому про полонених і катованих, і всім забороняють говорити, і не хочуть на ВР навіть розглядати питання, щоб піднімати шум по всьому світу. що дуже показово.
показати весь коментар
05.09.2022 10:17 Відповісти
с куда делись суперспособности эрмака, абрамовича по теме договора об обмене пленных? Один раз только могут что бы пролезть в Украину?
показати весь коментар
05.09.2022 00:02 Відповісти
 
 