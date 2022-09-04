З російського полону вдалося повернути майже 600 людей, - керівник Національного інформбюро Смирнов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник Національного інформбюро Олександр Смирнов повідомив, що Україна повернула 53 дитини з території країни-агресорки.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні повернуто з полону майже 600 людей - це близько 100 цивільних й решта військових", - зауважив Смирнов.
Посадовець вказав, що при цьому невідома точна кількість депортованих з окупованих територій українців.
"З одного боку, цифри дуже жахливі, з іншого боку, немає точних цифр, тому що ми не маємо доступу до території агресора, відповідно, є цифри, які повідомляє сам агресор - це понад 3 млн людей примусово депортованих людей на їхню територію, з них близько 600 тис. дітей", - повідомив керівник Національного інформбюро.
За його словами, повернення людей на територію України відбувається дуже складно.
"Ми також збираємо дані та верифікуємо людей - це понад 30 тис. дорослих і майже 7300 діточок. Люди самі вибираються з території держави-агресорки або є люди, які зв’язуються з Міністерством з питань реінтеграції й це індивідуальне повернення діточок. Наразі є 53 дитини, яких повернули", - додав Смирнов.
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але серце болить за АЗОВ та морпіхів яким влада наказала здатися...
і чи не була це спрямована дія ОП???????
бо влада боялась АЗОВЦІВ
і чи не навмисно це було зроблено???
скажу свою особисту думку.
НАВМИСНО!!!
Вроде ПАП сказал, - если повесим жовто-блакытный флаг над кремлем, то и тогда многие найдут повод скулить - криво висит или не на ту башню повесили.
А ведь есть же гарантированный способ все исправить, все наладить, все сделать как надо - оторви сраку от дивана и пойди в центр компплектования.
а самі мовчать при цьому про полонених і катованих, і всім забороняють говорити, і не хочуть на ВР навіть розглядати питання, щоб піднімати шум по всьому світу. що дуже показово.