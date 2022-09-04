УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16194 відвідувача онлайн
Новини Події
6 701 15
вибух (3744) Чернігів (583) Чаус (344)

Вибух боєприпасу в Чернігові: по меддопомогу звернулися 15 осіб, з них 8 дітей, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Події

чернігів

Внаслідок вибуху на дитячому заході в Чернігові, що стався 3 вересня, по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.

Прпо це повідомив голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Станом на 16:19 звернулися по медичну допомогу 15 осіб, з них 8 дітей і 7 дорослих. Двоє дітей і двоє дорослих перебувають у лікарнях. Одна дитина у важкому стані", - розповів він.

Чаус повідомив, що Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури активно займається встановленням обставин події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент вибуху боєприпаса в Чернігові. ВIДЕО

"Ми маємо відповісти на два головних питання: 1) яким чином на мирному заході для дітей з’явились військові і 2) похідне від першого – чому у військових була бойова зброя. Зараз над цим працюють слідчі", – сказав голова ОВА.

Він повідомив, що було звернення громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з ігровими активностями.

"Жодного повідомлення, що там буде якась виставка військового озброєння або будуть військові, не було. Якби було повідомлення, що там будуть військові, ми би втрутилися в ситуацію, і військові би в таких заходах участі не брали", – пояснив Чаус.

Разом з тим, в.о. генерального директора дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва повідомила Суспільному, що найбільш постраждалого внаслідок вибуху дворічного хлопчика оперували у суботу майже 7 годин. Стан дитини залишається стабільно важким.

Нагадаємо, 3 вересня в історичній частині Чернігова на заході, що передбачав інтерактив для дітей, спрацював гранатомет, стався вибух.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
04.09.2022 18:08
+3
чехов хоть и *******, но тут он правъ
показати весь коментар
04.09.2022 18:09
+3
І знову ми нічіво ні зналі,іхтамнедалжно біла бить,влада підарасів зверне все на військових..
показати весь коментар
04.09.2022 18:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.09.2022 18:08 Відповісти
чехов хоть и *******, но тут он правъ
показати весь коментар
04.09.2022 18:09 Відповісти
Да вроде он врачом был...
показати весь коментар
04.09.2022 19:29 Відповісти
А спалену кацапську техніку по всій Україні тягати? То ж якими ідіотами треба бути, щоб сьогодні на то купу бабла, техніку і людські ресурси тратити? А тут взагалі звіздець! Бойову зброю в парку, для розваги.
показати весь коментар
04.09.2022 18:44 Відповісти
І знову ми нічіво ні зналі,іхтамнедалжно біла бить,влада підарасів зверне все на військових..
показати весь коментар
04.09.2022 18:14 Відповісти
Пiшла хвиля вiд малоросiв- "Етим вАеным ничего дАверить нииизяя.."
показати весь коментар
04.09.2022 23:52 Відповісти
От придурки зелені, в них навіть війна то шоу! То кацапську техніку по всій Україні тягають, то бойову зброю дітям на забаву. Придурки, а нахрена?! Що, добавились? Купа народу покалічено. Дворічне дитя в критичному стані, бо якийсь придурок без шоу ну ніяк! А танки спалені кацапські нахрена тягаєте? Це ж за чий рахунок, суки? Транспорт, паливо, спецтехніка, охорона... А то зараз на часі, в нас того всього з лишком? То ж все гроші коштує, а гроші ж то по всьому світу збирають, а придурки тупо просирають.
показати весь коментар
04.09.2022 18:42 Відповісти
Вибрали президента" по приколу" знаючи що він артист -клоун і повинні були знати ,що все буде робитись для піару.Україна вступила в епоху піара ,брехні шарлатанства і корупції в регіонах ця пошесть набрала нечуваних розмірів.Тому і в Чернігові хтось хотів попіаритись,а можливо і спланував злочин,щоб підставити місцеву владу.
показати весь коментар
04.09.2022 18:47 Відповісти
"каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные?" (С)
- Наверное черти принесли, - подумала Демусика
показати весь коментар
04.09.2022 19:22 Відповісти
Боюсь, що в підсумку винним зроблять Атрощенка, який буцімто дозволив цей захід. Можливо, він щось і дозволяв.. І , можливо, хтось саме тому підклав бомбочку?
показати весь коментар
04.09.2022 19:59 Відповісти
Схоже, що чаус намагається викручуватись. Думаю, що про участь військових він прекрасно знав, просто щось пішло не так.
показати весь коментар
04.09.2022 20:01 Відповісти
Что то несет лажей в этой истории.Выставка боевых гранатометов с боеприпасами,ктот то в это верит вообще?Военные с гранатометами в парке?
показати весь коментар
04.09.2022 21:29 Відповісти
якыйсь жыдоугрофиннобурят пидминыв **********...тут всё просто,найдите гада...
показати весь коментар
04.09.2022 21:47 Відповісти
***** нужны такие интерактивы? Вы шо дебилы?
показати весь коментар
05.09.2022 20:29 Відповісти
 
 