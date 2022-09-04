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війна (56233) жінки (486) Міноборони (5264)

Після 1 жовтня узяті на військовий облік жінки не зможуть вільно виїздити за кордон, - юрист Міноборони Смілка

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

жінки,облік

З 1 жовтня жінки, які мають відповідні професії, повинні стати на військовий облік. У списку - 14 спеціальностей. Проте до кінця року за невиконання наказу штрафи не передбачені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет Суспільне.Дніпро.

"Виданий минулого року наказ Міноборони №313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте до нього внесли зміни, і нині у ньому лишилося 14 спеціальностей. Втім, взяття на військовий облік - це не мобілізація", - каже юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка.

Також юрист зазначив, що на військовозобов’язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що і на чоловіків. Це обумовлено гендерною рівністю. Зокрема, вони не можуть виїздити за кордон під час воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони подало до Ради пропозиції щодо законодавчого врегулювання військового обліку для жінок

"Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми ідемо до них не тільки у зброї, але і в обліку військовому. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування", - сказав він.

Зокрема, жінкам для військового обліку потрібні такі ж документи, що й чоловікам: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб та народження дітей, диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності. Штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть.

"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, вона зобов’язана з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік", - каже Смілка.

Наразі у Міноборони вивчають, чи треба робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію. Тож варто очікувати законодавчі зміни.

Також читайте: Військовий облік жінок: у Міноборони дали роз’яснення - працюють над скороченням переліку спеціальностей та відтермінуванням до завершення особливого періоду

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міноборони із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Після хвилі критики керівництво скоротило перелік професій, за якими жінок беруть на військовий облік як військовозобов'язаних, а також пообіцяло не штрафувати тих, хто не встигне стати на облік вчасно.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+35
а лєнка скумбрія вже стала на облік?
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04.09.2022 18:35
+22
А в НАТО так само крадуть і президенти покривають своїх улюбленців як у нас ?
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04.09.2022 18:35
+15
Не випускати з країни, це не стандарти НАТО. Це стандарти совка.
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04.09.2022 18:38
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О каком гендерном равенстве говорит этот юрист?Мужчин всех не выпускают,женщин только определенных специальностей.Где же тут равенство?Видать прогуливал лекции о равенстве этот юрист. На заметку в Израиле женщины сами требуют воевать мотивируя это тем,что они дочери Израиля,а у нас как всегда,кому вершки,а кому корешки.
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04.09.2022 19:54 Відповісти
Сейчас тут тебя женщины и пиз..лизы с говном смешают. Ты ж посмел на святое покусится на священное понятие ЖЕНЩИНА
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04.09.2022 19:57 Відповісти
Мы не боимся звездализов и куколдов.
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04.09.2022 20:00 Відповісти
Вот-вот. Я лично за полное равноправие. Касательно выезда тоже. Или всем можна или всем нельзя. Я лично за выезд только стариков и детей, если у детей нет бабушек и дедушек, только в таком случае млжно выпускать с мамой или папой
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04.09.2022 20:04 Відповісти
Я сам за настоящее равноправие или все воюют и женщины,и мужчины или никто.Равные права ,но и равная обязанность и ответственность.
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04.09.2022 20:32 Відповісти
Ну теперь с 1 октября будут ВСЕХ женщин на границе тормозить и проверять на наличие такой специальности. Тормознут и доказывай, что ты не из этих. Что, нет вообще диплома ? докажи что ты без диплома по этой специальности не работаешь. Короче повод 100% дое..ться абсолютно до всех. Чтоб меньше спрашивали, кто сдал юг. А там и повестки бабам на улице вполне ожидаемо. Для проверки - стала на учет или нет.
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04.09.2022 20:01 Відповісти
як вихід - телефоном, компом користуватись вмієш? ооо..підеш оператором...комп'ютерна спеціальність..замазати зеленкою, наклеїти пластир - підеш санітаркою..медична спеціальність

це вже залежить наскільки буйна уява..
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04.09.2022 22:47 Відповісти
Вчера в центре Праги был моцкальский митинг собралось 70 000 крыс путлера, которые требовали от правительства Чехии не поставлять оружие в Украину...Вполне может быть что Чехия прекратит поставки...
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04.09.2022 20:03 Відповісти
Ну так а кто крыс путлера слушать будет? Будут выделыватся, сядут в тюрьму
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04.09.2022 20:09 Відповісти
пиши сразу 7 миллионов, не мелочись
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04.09.2022 20:18 Відповісти
Почитайте новости, можете у чехов официально запросить, коль не верите!
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04.09.2022 20:43 Відповісти
А разве не требовали снижения цены на газ и электричество?
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04.09.2022 21:32 Відповісти
Христо Грозев говорит...что в Польше и Чехии и Словакии крыс путлера кишит...
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04.09.2022 20:10 Відповісти
Ну Христо Грозев такой себе источник, крыс путлера везде достаточно, в странах Балтии особенно много, но их там быстро утихомирят
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04.09.2022 20:16 Відповісти
Слабоват ты в понимании ситуации...подпишись на сайт Гулагу-нет...или на крайняк Юрий Швец хотя бы...
Удачи
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04.09.2022 20:27 Відповісти
ты посмотри.как.сразу.на.НАТО кивает ты юрист вы с того.НАТО и ЕС можете взять.только тарифы с гей парады а не зарплаты автомобили медицину и т.д баб.он уже забривать.собрался! выйди куда_нибудь.в людное место.к гражданам и попробуй лично.это.сказать будешь как обоссаный сидит.бл зарплату.шестизначную получает и мычит кпк ему холопов еще ошкурить
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04.09.2022 20:12 Відповісти
Стать на учет не равнозначно отправке на фронт. Для женщин много работы и в тылу найдется
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04.09.2022 20:17 Відповісти
а.той.манде жене депутата от НФ что.20 лимонов перла в 2-х чемоданах где.место найдется? сначала трипер выличите а потом сватайтесь
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04.09.2022 20:25 Відповісти
Тоже должно найтись как мужику который за 3000 баксов выезжает за границу. Все должны так или иначе участвовать в войне.
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04.09.2022 20:27 Відповісти
Кошевой Юзик и братва 95 и батальон Монако тоже.принимают участие?
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04.09.2022 20:31 Відповісти
Они мудаки и позор нации, но тогда по твоей логике вся наша армия должна сказать, что не будет воевать пока 95 квартал не мобилизируют. Понимаешь, что не очень умные вещи пишешь?
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04.09.2022 20:43 Відповісти
они мудаки позор у них кэш мартини телки бентли а кто то без работы без жилья в окопах под бомбами .ну.и ладно
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04.09.2022 20:52 Відповісти
Твои предолжения? Сложить ВСУ оружие? И что дальше?
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04.09.2022 20:54 Відповісти
а ничего нового .начать экспроприацию для нужд армии и впк можно с меня или тебя половину майна со всех с пети гудка выехал за бугор кпк Кошевой все отобрать вместе с гражданством если война то для всех ну а поймали на схеме.к стенке режим вп.есть.все по закону так нормально?
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04.09.2022 21:08 Відповісти
Ужесточить можно. Но все что вы написали навряд ли армии сильно поможет. НЕмотивированый боець скорее навредит армии но можно в тыл закинуть, Порох и так много армии помогает.
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04.09.2022 21:14 Відповісти
поможет и за деньги талибы с бушменами воевать за нас будут и не надо на петю молиться там как и на гудке клейма негде ставить
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04.09.2022 21:48 Відповісти
Громадянському суспільству висловитися проти корупції у владі під час війни - чим не варіант?
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04.09.2022 21:17 Відповісти
Можно. Я за
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04.09.2022 21:25 Відповісти
Канцлер Германии Щольц говорит что Шенгенские визы будут получать без проблем граждане Хорватия Болгария и Румыния... Украине не дадут Шенген... почему... догадайтесь с одного раза...
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04.09.2022 20:14 Відповісти
На границе Украина Польша скопилась 45 км очередь...ждут разрешения неделями...поляки пропускают в день не более 30 - 35 авто...это катастрофа...
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04.09.2022 20:20 Відповісти
Порошенко відкрив безвіз українцям.
ЗЄ зробив з України в'язницю.
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04.09.2022 20:21 Відповісти
Хоть один догадался что происходит на самом деле... стопудовый Лайкос👍
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04.09.2022 20:28 Відповісти
Ти вважаєш, що у інших країнах інакше було б і людям дозволяли би спокійно перетинати кордон при повномасштабній війні? Я Пороха поважаю і голосував за нього але ваш пост не дуже справедливий
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04.09.2022 20:30 Відповісти
А що би всіх закрили? Це чисто совкове.
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04.09.2022 20:52 Відповісти
Звичайно. Всіх закрили б. До чого тут совок? В Європі що були війни після WW2?
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04.09.2022 20:56 Відповісти
А звідки ви знаєте? Там в них є десь прписано? Чи вам так хочеться думати?
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04.09.2022 21:00 Відповісти
А ви звідки, що не закрили б? Чого ви вірішили, що не було б такого?
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04.09.2022 21:02 Відповісти
Тому що там є якісь права і свободи.В нас же завжди спершу обов'язки.При чому,придумали ці обов'язки,або совки,або олігархічні депутати.
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04.09.2022 23:34 Відповісти
В Європі під час війни контейнерами не *****...ть гуманітарку і на передову не відправляють після 7 денного навчання людей які один раз в житті автомат тримали...
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04.09.2022 21:25 Відповісти
А в Європі десь війна була після WW2? Це кого так віправляли? Назвіть будь-ласка частину....
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04.09.2022 21:26 Відповісти
По перше це не розпосюджується номера частин, по друге поїдь по частинам привези форму броніки сам все почуєш хто і скільки вчився ...
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04.09.2022 22:07 Відповісти
Та ще й паспорти б позабирали і громадянства б лишали. Стопудово. Зуб даю.

Тільки не у ЄС, а на Роісе.
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05.09.2022 01:40 Відповісти
Моя жена, капитан медицинской службы,хирург, один раз разрешили ей приехать ко мне в Чехию на трое суток... Больше не приедет сказала...обстановка не та...
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04.09.2022 20:34 Відповісти
Не переживайте Европа выстоит как и Украина. Да впереди сложная зима, но это последняя сложная зима для Европы. Кацапы конечно же будут пытатся качать ситуацию, но не поможет
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04.09.2022 20:45 Відповісти
Правильно, голосувати ходили ж на рівних за яників, регіоналів, опзж і решту нечисті, -відповідальність за рішення теж повинні нести 😍
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04.09.2022 21:09 Відповісти
Маляр сказала, что постановка на учет добровольная, выезжать за границу можна. Посмотрим сколько у нас патриоток добровольно на учет станет
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04.09.2022 21:10 Відповісти
Читати вмієш що зверху написано чи тільки телевізором живеш, роботодавці ставлять на облік і студентів... Вже знаю що війскомати до підприємств запроси роблять скласти списки до першого числа...
А якщо поставили на облік то вже виїзджати не можна...
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04.09.2022 21:23 Відповісти
Маляр цю інфу поновили і відкорегувала. Тобто ця інфа, що в новині недостовірна
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04.09.2022 21:27 Відповісти
Зверху це писав Юрист МІНОБОРОНИ а не прессекретар Малляр
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04.09.2022 22:06 Відповісти
А як на кордоні будуть перевіряти, в кого яка спеціальність?
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04.09.2022 21:46 Відповісти
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04.09.2022 21:54 Відповісти
За общим срачем никто не заметил что Закон был принят 17 декабря 2021 года.
Значит все было известно уже в декабре.
Когда со всех утюгов Америка предупреждала, нам рассказывали про шашлыки
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04.09.2022 22:08 Відповісти
Добре. Їм це і раніше нах було непотрібно. Питання: на кого піську дрочиш?
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04.09.2022 22:12 Відповісти
Одна донька вчиться на ветеринара, друга - на перекладача. Планують до отримання диплому виїхати у Європу. Не хочуть бути військовими)))
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04.09.2022 22:40 Відповісти
Якщо не приймуть поправки про добровільність,цим законом фактично закривають виїзд з України дітям. В українській ментальності саме мама займається дітьми від народження. Ну таке. Чекаємо новин.
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04.09.2022 23:04 Відповісти
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