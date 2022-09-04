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ЗСУ вдарили по об’єкту зрадника Сальдо в Херсоні: вибухає боєкомплект, - мер Олешків Рищук

вибух

Українські військові завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо.

Про це повідомив міський голова Олешків Херсонської області Євген Рищук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Приліт у БМУ 5. Вибухає БК", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знову завдали влучного удару по Антонівському мосту у Херсоні. ВIДЕО

Рищук зазначає, що цей об'єкт - власність Сальдо.

Автор: 

Херсон (3341) знищення (7180)


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Топ коментарі
+41
У російських ППО поля бою зараз офігенний вибір: - вмикаєш радар - прилітає ХАРМ - не вмикаєш радар - прилітає Байрактар
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04.09.2022 19:12
+22
на черзі лігво Спермоусова
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04.09.2022 19:04
+17
Того Сальда треба мотузком задавить!
Падаль, сиділо у ВР, жерло український хліб і пішло лизать кацапам, падло!!!
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04.09.2022 19:33
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на черзі лігво Спермоусова
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04.09.2022 19:04 Відповісти
И Балицкого , его брательника пид#ра горбатого в своё время утопили в бочке!
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04.09.2022 20:00 Відповісти
Вже дохлій гниді власність не потрібна...
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04.09.2022 19:05 Відповісти
Ну -да , там куча наследников нарисуются ‼️
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04.09.2022 20:02 Відповісти
А коли нам Іспанія Толіка Шарія депортує?
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04.09.2022 19:06 Відповісти
мы пока попросили испанцев его посторожить, пока мы заняты. Потом можно будет не спеша насладиться процессом.
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04.09.2022 19:38 Відповісти
Шуфрич давно не битый и Бойко в Чехию смылся !
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04.09.2022 20:04 Відповісти
В Чехию.Хм,недаром там митинги против поставок нам оружия уже проводят.Так вот кто там по заданию кремля их организаций занимается
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04.09.2022 20:40 Відповісти
У російських ППО поля бою зараз офігенний вибір: - вмикаєш радар - прилітає ХАРМ - не вмикаєш радар - прилітає Байрактар
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04.09.2022 19:12 Відповісти
Не ну а шо? Выбор всегда есть))
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04.09.2022 19:18 Відповісти
Та да, как и голосование за путлера... С одной разницей: почувствуй себя победителем на выборах украинских воинов...
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04.09.2022 19:22 Відповісти
Вспомнилось...

- Давай как психолог психологу, посоветуй, что мне делать: жена не любит мою собаку!

- У тебя есть выбор - отравить или утопить.

- Кого?!

- Ну, у тебя есть выбор
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04.09.2022 19:38 Відповісти
Himars v liubom sluce priletajet
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04.09.2022 19:38 Відповісти
Сворачиваешь, что бы драпануть - прилетают три топора.
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04.09.2022 20:34 Відповісти
))))) тобто у лавах українських партизанів добровольцями воюють ґамериканські індіанці?
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06.09.2022 07:27 Відповісти
Термінові новини з війни... Південь України... Росія в повній жоп.... Кругом вибухи ... і повні штани в росіян каки... https://www.youtube.com/watch?v=6RGDfi9Q7D0 https://www.youtube.com/watch?v=6RGDfi9Q7D0

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04.09.2022 19:15 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼😂
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04.09.2022 19:48 Відповісти
Здесь лучше
https://www.youtube.com/watch?v=rfAsw7nWdpE
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04.09.2022 21:43 Відповісти
Єноти це бачили? Чи вони вже стомилися танцювати?
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04.09.2022 19:25 Відповісти
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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06.09.2022 07:30 Відповісти
Гори гори ясно)))))
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04.09.2022 19:26 Відповісти
Того Сальда треба мотузком задавить!
Падаль, сиділо у ВР, жерло український хліб і пішло лизать кацапам, падло!!!
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04.09.2022 19:33 Відповісти
Этот пдр и депутатом ВР был?
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05.09.2022 01:24 Відповісти
много лет!
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05.09.2022 02:19 Відповісти
вот уж тварь конченая
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05.09.2022 11:09 Відповісти
Буквально в Раде сидел ещё весной! Ну как конфетка? Потом взял и поехал в Херсон. Запросто так. А ведь после того как приехал, в нормальных странах такой парламент уходит сразу на выборы досрочные. А если нет, то на 3 день нормальный народ сжигает такой парламент. Классика жанра. Помни Бастилию! Смешно? Ну так кровью тогда народ своей платит.
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05.09.2022 06:28 Відповісти
Крутанул Сальдо!
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05.09.2022 12:00 Відповісти
Мерзотник Сальдо ще живий , чи вже відкинувся , хтось знає?
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04.09.2022 19:43 Відповісти
А їм вже подавай Сальду на катафальку... Майте на стримання...
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04.09.2022 21:18 Відповісти
Николаевский Ванек писал вчера, что Сальдо откинулся вчера в Москве. Подтверждения пока нет.
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04.09.2022 21:30 Відповісти
Как жаль , что нет с нами Кати Гандзюк , она боролась с этими ПОДОНКАМИ И ГНИДАМИ‼️
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04.09.2022 20:08 Відповісти
Сосальдо сдох или успеет насладиться работой ВСУ?
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05.09.2022 01:25 Відповісти
Ну, это вообще "удар ниже пояса"... Сольдо сейчас выть начнет, что "за гранью добра и зла".
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05.09.2022 04:48 Відповісти
Не понял.... Там рашинские орки были? Или это просто разборка конкурентов Сальдо?
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05.09.2022 06:48 Відповісти
Разборки среди рашистских конкурентов Сальдо.
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05.09.2022 11:59 Відповісти
СМУ 5 "+" БК. ОК
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05.09.2022 11:58 Відповісти
 
 