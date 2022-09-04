ЗСУ вдарили по об’єкту зрадника Сальдо в Херсоні: вибухає боєкомплект, - мер Олешків Рищук
Українські військові завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо.
Про це повідомив міський голова Олешків Херсонської області Євген Рищук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Приліт у БМУ 5. Вибухає БК", - розповів він.
Рищук зазначає, що цей об'єкт - власність Сальдо.
Топ коментарі
+41 аспм мпри
показати весь коментар04.09.2022 19:12
+22 U A #508723
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+17 Leon Renk #454630
показати весь коментар04.09.2022 19:33
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