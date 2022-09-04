ЗСУ вдарили по об’єкту зрадника Сальдо в Херсоні: вибухає боєкомплект, - мер Олешків Рищук

Українські військові завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо.

Про це повідомив міський голова Олешків Херсонської області Євген Рищук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Приліт у БМУ 5. Вибухає БК", - розповів він.

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Рищук зазначає, що цей об'єкт - власність Сальдо.