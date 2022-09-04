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Денис Шмигаль (2695) Шольц Олаф (716)

Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль високо оцінив заяву Федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денис Шмигаль зазначив у телеграмі 4 вересня

"Нещодавня заява Федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС, – важливий політичний маніфест у рамках політики "цайтенвенде", або "зміни епох", – написав він.

Він додав, що "Україна тепер не посередині між ЄС та Росією, а невід'ємна частина Європи та європейських інституцій".

"Разом ми збудуємо нову розвинену європейську Україну як частину нової сильної Європи", – резюмував прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова запропонувати Німеччині імпорт своєї електроенергії, - Шмигаль

Автор: Роман Свиридович
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04.09.2022 19:37 Відповісти
Никогда не думал, что буду с удовольствием душить человека. Если бы не Шольц. Теперь я об этом мечтаю. Европолиции приготовиться. Я нихуя нипашутил.
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04.09.2022 19:39 Відповісти
Ой, та не кіпішуйте, знайдете ще свою небесноглазую
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04.09.2022 23:51 Відповісти
Україні необхідно відійти від Росії щоб перестати бути буферною зоною.
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04.09.2022 20:01 Відповісти
Не тяніт кота за хвіст.
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04.09.2022 20:08 Відповісти
Во хлопцы вкинули! Уже на эпоху замахнулись. Как только тема влетает про то как космические корабли бороздят просторы мирового океана---значит дело сдохло окончательно и давненько уже. Во всяком случае эти двое абсолютно не будут при тех делах, про которые заблеяли замэкали.
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04.09.2022 20:39 Відповісти
Німці цих жидівських злодіїв за 10 метрів нутром чують.
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04.09.2022 22:06 Відповісти
Ах, маніфест. Шольц дупа.
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04.09.2022 22:12 Відповісти
І цей, як його, забула. Маніхфести згадали
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04.09.2022 23:53 Відповісти
...тю, а як би Шольц казав що Україна неосяжно віконує Закон всесвітнього тяготіння, Закон Ома та ще безліч Законів Природи, то тож "засветил" рожевимі фарбамі інформаційний етер країни?
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05.09.2022 06:24 Відповісти
та він і раніше не був проти, але не раніше ніж через 10 років, а за НАТО взагалі сказав, НІ!
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05.09.2022 08:59 Відповісти
 
 