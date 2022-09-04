Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох", - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль високо оцінив заяву Федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денис Шмигаль зазначив у телеграмі 4 вересня

"Нещодавня заява Федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС, – важливий політичний маніфест у рамках політики "цайтенвенде", або "зміни епох", – написав він.

Він додав, що "Україна тепер не посередині між ЄС та Росією, а невід'ємна частина Європи та європейських інституцій".

"Разом ми збудуємо нову розвинену європейську Україну як частину нової сильної Європи", – резюмував прем'єр-міністр.

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