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війна (56233) Молдова (1291) Придністров'я (369) Ходжес (138)

Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання, - генерал армії США у відставці Ходжес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ходжес

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес прокоментував заяву глави МЗС Росії Сергєя Лаврова про русофобію в Молдові та можливі загрози безпеці російських військових у Придністров’ї.

"Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання. Кремль справді не може зупинити це на цій стадії", - вважає Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Чи справді жителі Придністров'я хочуть бути прикуті до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація? Чи мають надію на світле майбутнє?", - додав він.

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Топ коментарі
+47
Все тут зависит от Кишинева. Попросят вежливо - хватит нескольких пакетов Украинских Химер, шоб эта метастаза русской чумы осталась только в воспоминаниях.
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04.09.2022 19:44
+41
Настав!
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04.09.2022 19:43
+25
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04.09.2022 19:45
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Там просто взорвать склад с оружием вокруг которого завелись орки и все разбегутся как вши с лысины
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04.09.2022 19:59 Відповісти
ага під Колбасним здається. Туди при виведенні військ зі східної Європи усе звозилось. Кажуть там є дуже дефіцитні **********.
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04.09.2022 20:03 Відповісти
Може простіше охорону складів підкупити і все вивезти?
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04.09.2022 20:26 Відповісти
ні зачистити треба
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04.09.2022 20:52 Відповісти
У молдаван від таких думок відразу мокріють штанці на жаль.
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04.09.2022 20:00 Відповісти
«Кремль перемагає там, де є "русскій мір
Президентці Молдови Маї Санду довелося зіткнутися із небаченою обструкцією під час поїздки до автономного регіону Гагаузія.
Депутати місцевого парламенту влаштували власному главі держави справжній скандал. Вони вимагали від Санду "налагодити відносини" з путінською Росією та вирішити проблему з постачанням газу та стверджували, що всі проблеми - через політику президента, зокрема через участь Санду у саміті "Кримської платформи".
Санду поводилася гідно і відповіла критикам: "ви не можете просити мене підтримувати війну в Україні. Ми не можемо і не підтримуватимемо війну. Ми підтримуватимемо Україну". Але готовність президента Молдови до дискусії з опонентами не скасовує простого факту: у керівництві Гагаузії чимало прихильників Росії. Цим людям начхати на смерть українців. Навіть економічні проблеми свого регіону вони готові використати, щоб відновити вплив Кремля в Молдові!
Гагаузія - єдиний приклад врегулювання територіальної проблеми на території колишнього СРСР. Як і Придністров'я, Гагаузія проголосила свою "незалежність" ще на початку 90-х років. Проте проблему вдалося врегулювати, надати Гагаузії широку автономію, зокрема для розвитку гагаузької мови та культури.
Результати є очевидними: збереження гагаузької ідентичності було лише приводом для посилення російського впливу. Гагаузька мова та культура гинуть, більшість жителів автономії не знають ані рідної мови, ані румунської мови та спілкуються російською, а російський політичний вплив в автономії призводить до голосування за прокремлівських політиків. Замість того, щоб скористатися історичним шансом і зберегти гагаузький народ, ця влада консервує у регіоні дрімучий "совок" та бідність. А тепер ще ображає президента Молдови на очах усієї країни.
І ця ситуація - урок для України. Там, де зберігається "совкова" ментальність і "русскій мір", Кремль обов'язково досягне успіху. Не за допомогою танків, так за допомогою брехливого телебачення, не за допомогою телебачення - так за допомогою "попси" та підгодованих блогерів. Якби рідною мовою гагаузів була гагаузька, а не російська, якби вони вчили румунську мову з усією Молдовою, у них давно було б інше життя та інші політики. І не було б цього ганебного сеансу путінського мракобісся у регіональному парламенті.
Віталій Портников
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04.09.2022 20:00 Відповісти
навіть московитські підлабузники серби перестали виступати за московію, принаймі не так активно....а всяким "гузнам" чи то мізки всохли чо то вочі повилазили... судьба бамбасу нічого не навчила
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04.09.2022 20:08 Відповісти
відразу видно, що цей генерал Бен Ходжес не був ніколи в Молдові - там залишився СРСР, вати більше ніж у нашому Донецьку - за Придністров'я взагалі мовчу. Почнуть стріляти у спину і потрібно буде проводити каральні заходи, а це не наш метод.

Нехай румуни займаються цим питанням
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04.09.2022 20:01 Відповісти
Подтверждаю, молдаване - очень открытые , гостеприимные, добрые люди , но по убеждениям вата , очень многие восхищаются гением *****, считая его сильным и умным политиком, с которым нужно дружить.
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04.09.2022 21:29 Відповісти
а що тут підтверджувати - 2,5 місяці тому повернув свою родину з Молдови - дякую їй за притулок.

Ви все вірно додали - співають, танцюють під старі радянські пісні та пісні РФ аля 90-ті.

Живуть одним днем ​​і нудьгують за совком. Половина звинувачує українців за складнощі, половина українцям допомагає - ось такі там справи

Але моя сім'я не мала проблем - ще раз дякую молдаванам
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04.09.2022 21:40 Відповісти
А чого їх питати, спалити русню, анові не полізуть вже. Спалити, що б питання нападу з того боку закрити, думати треба про себе
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05.09.2022 05:58 Відповісти
Примите Украину в НАТО ‼️‼️‼️
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04.09.2022 20:02 Відповісти
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04.09.2022 20:05 Відповісти
Молдову і Україну
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04.09.2022 20:06 Відповісти
Цей час мабуть уже перезрів давно...
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04.09.2022 20:05 Відповісти
Молдова не погодиться. Вони намагаються не дратувати *****, хоча скажена коняка вже відкрито погрожує Молдові.
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04.09.2022 20:05 Відповісти
Думаю ощибаешься
Президент Санду почти каждый день напоминает карлику кремлевскому что окулировал и развязал войну против Украины а так же что бы убрал своих вояк с Приднестровья
по этому лошадь Лавров пускает пену каждый день и угрожает нам
пусть пьёт валидол и валерьянку сцук
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05.09.2022 00:33 Відповісти
Україні потрібно забирати склади зі зброєю у Придністров`ї. Треба ж поповнити запас зброї. Якщо Молдова не хоче - можемо провести там референдум...
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04.09.2022 20:08 Відповісти
Приднестровье - это оккупированые територии Молдовы
Украина может туда войти с согласия Молдовы
ибо если без согласия - это очередная окупация
!!!!!!
или пойдёте по той же тропе что паРаша?
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05.09.2022 00:35 Відповісти
нам загалом можна й не питать у Молдови. Вона буде навпаки рада поверненню території. А ми заберемо звідти війська на фронт, оприходуємо великий склад ***********.
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04.09.2022 20:11 Відповісти
Угу перед оприходуванням складів в Ковбасній туди прилетить калібр з рашки і пів Придністров*я,і кілька районів Одеської області тю-тю.
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04.09.2022 21:31 Відповісти
росіяни не дадуть нам забрати ці склади ... коли ми розфігачемо їх російський контингент в Молдавії, то кацабня просто знищить ті склади ракетами і створить екологічну катастрофу, на яку насрати нам, але не євродепутатам типу угорців і німців...
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04.09.2022 22:18 Відповісти
Приднестроьве територия Молдовы временно окупиповано русней
любой заход чужой армии будет квалифицироваться как нападения на нашу територию
надеюсь Украине это не надо!!!
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05.09.2022 00:37 Відповісти
Діло в тому що макаки з Придністров'я вже б давно напали на Одесу, але вичікують слушного моменту.
Підсилити ці допотопні війська зараз орда нічим не може. Ото що там зараз - те і є.
Нам нема сенсу вичікувати та зберігати плацдарм орди для удару в спину.
Потрібно ліквідувати цю загрозу.
Для цього існують війська ССО.
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04.09.2022 20:12 Відповісти
ССО замало, там декілька тисяч "миротворців" і ще можуть мобілізувати з десяток.
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04.09.2022 20:17 Відповісти
вже давно пора
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04.09.2022 20:13 Відповісти
Не все так просто,ни нам ни молдованам,ни румынам тот осколок вонючего совока не нужен,там еще и гагаузы - ватное быдло.Россия сумела создать там головняк для всех.
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04.09.2022 20:20 Відповісти
ты идиот нам и донецкий гнойник не нужен - нам нужна Украинская земля а Молдове трирасполь
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04.09.2022 22:37 Відповісти
Овцеводство Гагаузню закрыть со всех сторон в своей резервации
заиьли всех уже эти сепары
и никуда их не пускать пока не поумнею
пуст себе свои арбузы продают
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05.09.2022 00:39 Відповісти
Мысль такая. Молдова, при желании, сама может с ПМР справиться. Но... Конечно, лучше спрятаться за спиной ВСУ Помочь, это одно, а устраивать разборки вместо молдован за их территорию?
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04.09.2022 20:22 Відповісти
Кто тебе сказал что молдаване будут кого то просить или прятаться за спиной ВСу если сепаратная начнёт шуршать у нас???
если малой спроси старших что мы 92- ом останавливали руские танки голыми руками а не натовским оружием!!!
и не один молдаван не будет сидеть дома если надо будет !!
что каксаеться сепарского Приднестровья - то они сами по себе издыхаються и не надо пока никаких военных операции
они в полной изоляции и русня не может прорваться никак в регион не по воздуху не по земле
идет процес медленного разложения этой банановой республики
сепарня бежит куда попало
особенно мужское население
так что через некоторое время сами прийдут в Молдову ибо вариантов не будет
зачем лишний раз проливатькровь с обеи сторон??
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05.09.2022 00:46 Відповісти
Много текста, смысла мало. Один Ваш Дондон чего стоил. Вояки хреновы
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05.09.2022 08:58 Відповісти
Ніхто не зупинить ІДЕї час котрої настав...
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04.09.2022 20:22 Відповісти
Единственный вариант решения гнойника приднестровья это возвращение Молдовы домой - в Румынию. Страна НАТО не станет терпеть у себя дома рсукую сральню. А Украине вмешиваться в чужие дела незачем, свои проблемы надо решать.
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04.09.2022 20:26 Відповісти
Было и официальное подтверждение тогда. Но как то одноразово. Когда утром в Одессе в мае 14 г вытащили всех задохнувшихся в Доме профсоюзов, то почти у каждого был паспорт Приднестровья. Они все колобродили накануне днем 2 мая в городе с ментами, стреляли по горожанам. Есть куча видео с балконов и прочее. В тот день в Одессе был футбол Металлист-Черноморец. Под эту волну и затеяна была провокация и пожар к ночи. Тирасполь---тот еще гнойник, очень опасный. Наверно пок стоит сдержатся. Там упоротые остались. Хватит нам белоруссии. Мы столько фронтов не выдержим. Таковы реалии. За Молдову молчу---там нет армии. И конечно нет мотивации у народа.
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04.09.2022 20:30 Відповісти
в молдове армия есть.
целых три моторизованные бригады и батальон спецназначения.
на бумаге.
ну а в случае серьезного замеса, из Румынии выдвинется несколько БТГ усиленные американской тактической группой. Американцы приднестровцам уже неофициально сказали что их ждет если те захотят поиграть во "второй фронт".
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04.09.2022 20:48 Відповісти
На бумаге, то же самое что её нет. По части что с Румынии войдут американцы, я не верю, там стоит российская армия, не важно сколько человек. Хоть взвод. Это тема уже стоит у нас 6 месяцев. Не давать наступательного оружия. А что бы зайти---ну не верю. Тирасполь мотивирован очень. Там еще витает дух генерала Лебедя, что ту армию тогда возглавлял. Тема давняя и уже не нужная. Туда нам пока лезть не стоит. Своей 5 колоны каждый 5 в стране и каждый 3 во власти всех уровней. Таковы реалии не желания народа становится нацией за 30 лет. С молдованами таже картинка. К сожалению. Был момент когда Румыния, конечно неофициально предлагала Молдове широчайшую автономию, будучи уже и в НАТО и ЕС. Но у власти были коммуняки. А народ смолчал. Возможен допустим повтор момента такого уже при Санду. Но это их дело. Как вариант. Пробовать стоит и через референдум, но быстро проводить, кацапы не дураки, среагируют быстро.
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04.09.2022 21:02 Відповісти
Тема стоит потому что формально это территория Молдовы, а Кишинев ничтоже мечется, и до недавнего времени не знал как себя вести.
Насчет румын и американцев - зайдут, не сомневайтесь.
И никто там в Тирасполе особо не мотивирован, кроме владельцев Шерифа и прочих мутных коррупционных схем. Которые считают что родина не продается только потому что они там все купили.
Из населения почти у всех, кроме пенсионеров, под матрасами румынские или прочие паспорта ЕС.
Румыния могла что угодно предлагать Молдове неофициально, но это бы не прошло в Брюсселе, куда на тот момент не принимали страны с замороженными на их территории конфликтами. Да и самим крестным отцам Кишинева не хотелось становиться под чье то крыло, чтоб им указывали из какого то Бухареста что надо делать.
И да, кацапы - дураки. Уже просто потому что напали на Украину. Это их зароет окончательно. Нихера они не среагируют, руки у них нынче коротки. Пообрубали им неплохо их "реакцию" в Украина.
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04.09.2022 21:27 Відповісти
Та было бы конечно здорово и прежде всего для нас, если бы американцы зашли именно в Молдову и Тирасполь. Но нужен ярко выраженый конфликт. И с учетом того что молдаване массово работают в ЕС, а особо в Италии, романская группа языков, то вопрос нации пока размыт для них. Заробитчаны они---и мы пока тоже.
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04.09.2022 22:09 Відповісти
бред собачий - весь тирасполь сидит как обосцаный от силы украинской арты
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04.09.2022 22:39 Відповісти
У військовому плані Україна може вирішити це питання без Молдови. Достатньо лише формально спитати дозволи у Кишинева. Роз'їхати ту паразитну глист у вигляді ПМР великої праці не складе. Три дні - головний удар, потім максимум тиждень на тотальну зачистку.
А Молдова може продовжувати стояти осторонь і анітрохи сомневатися варто чи не варто псувати стосунки з мацквою.
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04.09.2022 20:36 Відповісти
Полюбому з тилу цей гнійник треба прибрати і передати під контроль молдовський поліції. Воно відволікає сили які тре тримати біля цього гімна.
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04.09.2022 20:39 Відповісти
Справа не зрушиться з мертвої точки, поки такі заяви робитимуть генерали у відставці.
Генерали у відставці можуть говорити все, що завгодно, на офіційну позицію Пентагону і нинішньої адміністрації це не впливає.
Ось коли такі слова скаже хтось із адміністрації чи з Пентагону… тоді й зрозуміло буде що на кону серйозні справи.
а поки це так, штовхають дезу рашистам, щоби вони там не засинали і не клювали носами у своїй зоні комфорту.
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04.09.2022 20:44 Відповісти
Вже 3 місяці очевидно, що пора знищити русню в Придністров"ї. Угадайте з одного разу, яка криса с офізу президента тормозить цю спец операцію
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04.09.2022 20:44 Відповісти
було б круто,
але молдова не наважиться,
бо залежить від мордорського газу
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04.09.2022 20:48 Відповісти
Це Зеля не наважиться, бо цього не було в Оманському плані.
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04.09.2022 21:56 Відповісти
Вообще-то,это территория Молдавии,объявлеем войну Молдавии?
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04.09.2022 22:14 Відповісти
баран кацапский - нет такой страны молдавия - есть Молдова
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04.09.2022 22:41 Відповісти
Ты поца шмат,что это меняет?
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04.09.2022 22:47 Відповісти
да ты кацап не уймешься - в спам животное
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04.09.2022 22:52 Відповісти
Slava Bortok

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Регистрация:03.09.2022

Бот, обыкновенный,предсказуемый.Дафай ,жги.
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05.09.2022 10:52 Відповісти
кацап ты что совсем тупой а что на цензоре запрещена регистрация?
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05.09.2022 18:23 Відповісти
Ожидаем хлопки в Колбасной....
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04.09.2022 20:50 Відповісти
там если хлопнет, мало не покажется.
самый большой склад просроченных боеприпасов во всей Европе.
от 19 до 22 тысячи тонн.
Детонация этих боеприпасов будет сравнима со взрывом ядерной бомбы мощностью 10-15 килотонн.
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04.09.2022 20:57 Відповісти
Радиус предварительной эвакуации?
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04.09.2022 21:01 Відповісти
смотрите инструкции как себя вести при ядерном взрыве для гражданского населения, км 30, не меньше.
а если по факту, то мгновенной детонации быть не должно.
будет светопредставление со множественными серийными хлопками и разлетом боеприпасов во все стороны.
как далеко летит сдетонировавший, скажем, 122-мм или 152-мм снаряд? метров 300-400-500?
Колбасную и окрестности разнесет под ноль уж точно.
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04.09.2022 21:14 Відповісти
Терпимо. Попасную под сколько разнесли? Под 1 или под 2?
Колбасная - Рыбница ~15 км

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04.09.2022 21:40 Відповісти
до сел на украинской стороне - Домнице, Клiментове, Станiславка, Слобідка - ближе чем до Рыбницы.
Попасной, увы, больше нет.
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04.09.2022 21:49 Відповісти
Там тільки одного разу бавовну зробити, а можна забути про Приднстров'я і нам, і всім.
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04.09.2022 21:54 Відповісти
Половину сгнило, другая половина будет детонировать поочерёдности.... после этого в преднисровье отпадёт надобность и Молдова вздохнёт с облегчением..
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04.09.2022 21:07 Відповісти
убийте там всих *****
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04.09.2022 20:57 Відповісти
Пора брат пора. СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.09.2022 20:57 Відповісти
З молдаванами навряч щось вийде, народ троха пришелепкуватий, давно вже могли бути у ЄС і об'єднатися з Румунією, не дарма анігдоти про молдаван у срср завжди були у топі...
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04.09.2022 21:01 Відповісти
Нормальный мужик этот Ходжес а можно на время его к нам..?)
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04.09.2022 21:03 Відповісти
давно пора! а ще трішки - і може бути пізно
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04.09.2022 21:04 Відповісти
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04.09.2022 21:11 Відповісти
Пан Хождес до кого ви звертаєтесь? У верховного фельдмаршала та генералів з генштабу, мужності не вистачає знищувати пускові установки у бєлгороді, з яких запускають ракети на Харків щоночі/день. А ви кажете за якесь "придністровське питання".
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04.09.2022 21:15 Відповісти
Тодi в такому випадку молдованам тереторiя , а нам вся совкова зброя i снаряди - там просрочкi дофiга, може задобится нам
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04.09.2022 21:18 Відповісти
Мирно ті воєнні склади зазомблені кремлівською пропагандою касаби не віддадуть. А після детонації там нічого корисного вже не залишиться.
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04.09.2022 21:48 Відповісти
козлина, почему ты пытаешься искажать слово КАЦАПЫ???
КАЦАП=КОЗЕЛ
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04.09.2022 22:49 Відповісти
Як же кремлівські тролі, особливо зареєстровані після 23 лютого 2022, активізувалися у темі. І все для того щоби спровокувати додаткові гарячі точки у нині відносно спокійному регіоні "Молдова-Україна".
Щоби змусити ЗСУ відволіктись від першочергового звільнення своїх українських земель провокують переключитись на "звільнення" земель Молдови.
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04.09.2022 21:31 Відповісти
В Молдове в армию можно брать иностранцев. Какие могут быть проблемы с румынскими добровольцами.
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04.09.2022 21:46 Відповісти
Молдова зараз не у тому економічному і політичному становищі аби воювати. Влада Санду тримається на чесному слові, і якщо Молдова втягнеться у війну, то економіці країни буде кабздєц, а це значить, що рашистский пєтух додон поверне собі владу. Так що гасло: "тішє єдєшь - дальшє будєш", якраз характеризує політику Санду.
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04.09.2022 21:53 Відповісти
Рано. Время пришло, но рано....
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04.09.2022 22:39 Відповісти
1. все понимают, что Молдова не сможет сама решить проблему с этим гнойником.
2. нужно обменять Молдове все территории левого берега Днестра на территории Болградского района, особенно места проживания различных гагаузов, молдаван, румын, болгар.
3. поставить главарям террористов ультиматум либо они складывают оружие (в том числе отдают все склады в Колбасне) либо будут полностью уничтожены без взятия в плен.
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04.09.2022 22:40 Відповісти
Очередной любитель резать по живому.
Вот просто так взять и обменять.
Болградский район это вообще то не какая то спорная, а международно признанная территория Украины.
Людей живущих в Болградском районе будем спрашивать, хотят ли они жить в Молдове?
Давайте не будем уподобляться рашистам.
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04.09.2022 22:50 Відповісти
обмен РАВНОЦЕННЫМИ территориями это нормальная международная практика для решения приграничных проблем.
там, где большинство населения - болгары, модаваны и гагаузы, не нужно их спрашивать, просто поставить перед фактом.
а украинцам дать возможность переехать на ближайшую украинскую территорию.
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04.09.2022 23:26 Відповісти
странная заява. Нам еще той головной боли не хватало....столько своих территорий под оккупацией. Пусть молдова сама решает, Румынию просит, США, НАТО. Мы там не при чем. Можем только помочь с легонца.
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04.09.2022 22:54 Відповісти
Це дерьмак провокує негласно, в нього з із Санду старі рахунки. А ландскнехти там мовчать і тільки сопуть, перестане Путні бабосики платити за службу. Просто підуть додому. Нікому фони не потрібні. А гагауси колобродять, бо втрачають віру у "справедливого путіна" і вони теж рашці н.... й потрібні. Тільки Лавров про них згадав.
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04.09.2022 23:17 Відповісти
Молдавія не воює за цю землю, оскільки пам'ятає, що вона не їхня, вона була незаконно відірвана від України кцпами, тому Україна має повернути цю землю СОБІ
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05.09.2022 01:30 Відповісти
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