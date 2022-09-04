Молдовські прикордонники виявили партію одягу та речей із символами Z і V, яку хотіли ввезти в країну

У Молдові на КПП Леушени, що на кордоні з Румунією, митники виявили у мікроавтобусі, який їхав із Росії до Молдови, екіпірування та прапори із символами Z та V, забороненими в Молдові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 3 вересня повідомила митна служба країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За кермом авто був громадянин Молдови. Під час перевірки мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter митники виявили предмети одягу із забороненою символікою.

Зокрема, йдеться про партію камуфльованих костюмів та кепок, а також прапори, на яких намальовані символи Z, V, танки з цими літерами, а внизу напис "Сила в правді".

Митники вилучили партію товару та з'ясовують усі обставини інциденту.

Парламент Молдови у квітні заборонив використання символів воєнної агресії РФ, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V.

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