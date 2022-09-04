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Молдова (1291) пропаганда (2562) символіка (183)

Молдовські прикордонники виявили партію одягу та речей із символами Z і V, яку хотіли ввезти в країну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

молдова

У Молдові на КПП Леушени, що на кордоні з Румунією, митники виявили у мікроавтобусі, який їхав із Росії до Молдови, екіпірування та прапори із символами Z та V, забороненими в Молдові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 3 вересня повідомила митна служба країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За кермом авто був громадянин Молдови. Під час перевірки мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter митники виявили предмети одягу із забороненою символікою.

Зокрема, йдеться про партію камуфльованих костюмів та кепок, а також прапори, на яких намальовані символи Z, V, танки з цими літерами, а внизу напис "Сила в правді".

Митники вилучили партію товару та з'ясовують усі обставини інциденту.

Парламент Молдови у квітні заборонив використання символів воєнної агресії РФ, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання, - генерал армії США у відставці Ходжес

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Кацапсячі свині лізуть звідусіль як таргани. Їх чавлять, а вони лізуть, їх чавлять, а вони ссуки лізуть...
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04.09.2022 20:15
+24
Значить, скажена коняка не збрехала, готуються гадити Молдові.
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04.09.2022 20:29
+16
Можна питання, а кудою той бусик їхав?
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04.09.2022 20:14
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Можна питання, а кудою той бусик їхав?
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04.09.2022 20:14 Відповісти
Ну як кудою? До руминів морем, а далі на Молдову і в придністровську клоаку
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04.09.2022 20:17 Відповісти
Ну ото хіба...
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04.09.2022 20:23 Відповісти
нунихрена себе маршрут.
и во сколько ему обошлось "до руминів морем"?
не каждый маршрутчик себе такое может позволить.
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04.09.2022 20:39 Відповісти
Для бешеной свинособаки 40 верст не крюк.
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04.09.2022 21:30 Відповісти
До чого тут маршрутчик? Цого лоха просто кацапи найняли з румунії до придністровської клоаки контейнером попрацювати. У кацапні інших варіантів наразі немає.
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04.09.2022 22:02 Відповісти
.зараз вся гидота їде через Грузію, Туреччину, Болгарію, Румунію.... Це касапсячі! А молдавашка міг через Білорусь..Польщу... оминая Україну. Але ж не факт..що воно їхало зі смердячої. Леушени це дорога з Богаріі..Туреччини...Це гівно стовідсотково могли виготовити у Туреччині. Там все одно, що випускати і що малювати.
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04.09.2022 23:34 Відповісти
Кацапсячі свині лізуть звідусіль як таргани. Їх чавлять, а вони лізуть, їх чавлять, а вони ссуки лізуть...
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04.09.2022 20:15 Відповісти
Питання: А як цей товар проїхав через Україну з Росії?! Невже вантаж був опломбований?
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04.09.2022 20:16 Відповісти
А він скоріш за все через Україну не їхав.
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04.09.2022 20:19 Відповісти
Ну пишуть ж, що на кордоні з Румунією затримали... От мене це і здивувало -нефіговий такий крюк!
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04.09.2022 20:21 Відповісти
они через Румынию в Молдову заезжали. Сейчас флаги с зетками, необходимые для поддержания военной мощи пымыры, везут через Турцию-Болгарию-Румынию.
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04.09.2022 20:24 Відповісти
Чуть не к месту. Но нахера тащить с такой символикой через моря, да на месте на форму, а там валом нарисовать идиотизмы. Тут какая то дешевка. Ведь все равно много не провезешь. Или придурки взялись за дело.
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04.09.2022 20:47 Відповісти
русская земля всегда славилась придурками, совершавшими бессмысленные и жестокие поступки. Даже блохи это могут подтвердить.
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04.09.2022 21:41 Відповісти
Ну не знаю, понравится ли ответ мой. Но по поводу блохи сразу вспомнил как левша блоху подковал. А что упоротых ради принципа там валом, та скорее практически все.
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04.09.2022 22:03 Відповісти
ну, с намёком я перетоньшил )
но толстые не люблю - не так изящно.
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04.09.2022 22:53 Відповісти
Сейчас автотранспорт на молдову из рэфии прет через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию
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04.09.2022 21:02 Відповісти
.. Пане Холодний! Ви дивуєте! Яка Україна в Леушенах на кордоні Румунії з Молдовою?
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04.09.2022 23:36 Відповісти
Прогледів! Ухопив "ключові слова" - "вантаж з Росії" і "молдовські прикордонники" А "кордон з Румунією" - пропустив Та й я ніколи не вважав себе "істиною в останній інстанції" - на відміну від "икспьордів у всячеських областях"
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05.09.2022 03:17 Відповісти
Значить, скажена коняка не збрехала, готуються гадити Молдові.
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04.09.2022 20:29 Відповісти
Спалить фашистскую гадость.
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04.09.2022 20:31 Відповісти
Значить будуть як казала коняка роздмухувати новий конфлікт в Молдові з Придністров'ям і Гагаузії, можливо з проведенням "псевдореферендумів" щодо приєднання до рахи.
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04.09.2022 20:34 Відповісти
нафига те шмутки...просто зелёнкой на лобешнике маркируйте...
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04.09.2022 20:37 Відповісти
ніякої зеленки! Або таврування або татуаж "патріотам" (щоб до кінця нікчемного життя були спомини)
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04.09.2022 20:43 Відповісти
та да...бриллиантовый зеленый раствор нужно экономить..
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04.09.2022 20:51 Відповісти
правильно, тризуб йому на тіло - плече, шию щоб москалям видно було.
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04.09.2022 21:36 Відповісти
Зараза лізе у всі щілини
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04.09.2022 20:40 Відповісти
Рашистська мразота повзе всюди, де не отримує в рило.
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04.09.2022 20:45 Відповісти
Простая житейская мудрость говорит, чтобы избавиться от тараканов, надо их морить всем подъездом, а ещё лучше, всем домом. Иначе они вечно будут бегать из из одной квартиры в другую, и никакая конопатка щелей не поможет, они всегда найдут дыру для проникновения.
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04.09.2022 21:10 Відповісти
заселіть жабку в квартиру. вдень вона ховатиметься десь під шафою. а вночі буде на тарганів царське полювання.
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04.09.2022 21:37 Відповісти
В то грьобане тіраспольске помідор'є віз.
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04.09.2022 22:05 Відповісти
Україні та Румунії варто бути напоготові, щоб вдарити там одночасно з двох сторін. І роздушити цих собак раніше, ніж вони туди натягнуть зброї і назбирають прихильників з гагаузів. Бо отримати ще один фронт прям біля Одеси це доволі негативний сценарій. Молдова сама не вивезе без союзників і буде змушена йти на сепаратні переговори. І взагалі НАТО вже б мало втрутитись, як мінімум якоюсь заявою.
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04.09.2022 22:17 Відповісти
С параши транспорт на Молдову едет через Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и на Молдову
очень странно что груз с рашисткой символикой обнаружили только на границе с Молдовой
ибо наверняка весь транспорт который едет с рассее очень тщательно проверяют на всех границах!!
понятно что груз шёл с расее
русня не упокоиться
будут пытаться потднять вату с Приднестровья и Гагаузии им прочих на провокации
хотя когда Росия пыталась мобилизировать сепаров с Приднестровья на войну - то большая часть сбежала в Молдову и даже в одесскую область как не страно
ннкоторые еще дальше рванули- в страны ЕС
на какой плешивый расчитывает - куй его знает??
к сожалению среди многих беженцев с одесщины и николаевшины котрые приехали в Молдову есть достаточное количество ваты и путинистов- что весьма удивляет!!!
сам лично обьщалься с такими которые убежали от росийских бомб и ракет - но все равно тянут за русню!!
может и на них расчёт есть ????
не исключено
тут спецслужбы наших стран должны хорошо сработаться и выявить весь этот сепарский загон и разобрать на части что бы повадно было
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05.09.2022 00:29 Відповісти
Надо было выследить пункттназначения и всех набутылить
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05.09.2022 05:00 Відповісти
 
 