Молдовські прикордонники виявили партію одягу та речей із символами Z і V, яку хотіли ввезти в країну
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У Молдові на КПП Леушени, що на кордоні з Румунією, митники виявили у мікроавтобусі, який їхав із Росії до Молдови, екіпірування та прапори із символами Z та V, забороненими в Молдові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 3 вересня повідомила митна служба країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
За кермом авто був громадянин Молдови. Під час перевірки мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter митники виявили предмети одягу із забороненою символікою.
Зокрема, йдеться про партію камуфльованих костюмів та кепок, а також прапори, на яких намальовані символи Z, V, танки з цими літерами, а внизу напис "Сила в правді".
Митники вилучили партію товару та з'ясовують усі обставини інциденту.
Парламент Молдови у квітні заборонив використання символів воєнної агресії РФ, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V.
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и во сколько ему обошлось "до руминів морем"?
не каждый маршрутчик себе такое может позволить.
но толстые не люблю - не так изящно.
очень странно что груз с рашисткой символикой обнаружили только на границе с Молдовой
ибо наверняка весь транспорт который едет с рассее очень тщательно проверяют на всех границах!!
понятно что груз шёл с расее
русня не упокоиться
будут пытаться потднять вату с Приднестровья и Гагаузии им прочих на провокации
хотя когда Росия пыталась мобилизировать сепаров с Приднестровья на войну - то большая часть сбежала в Молдову и даже в одесскую область как не страно
ннкоторые еще дальше рванули- в страны ЕС
на какой плешивый расчитывает - куй его знает??
к сожалению среди многих беженцев с одесщины и николаевшины котрые приехали в Молдову есть достаточное количество ваты и путинистов- что весьма удивляет!!!
сам лично обьщалься с такими которые убежали от росийских бомб и ракет - но все равно тянут за русню!!
может и на них расчёт есть ????
не исключено
тут спецслужбы наших стран должны хорошо сработаться и выявить весь этот сепарский загон и разобрать на части что бы повадно было