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Денис Шмигаль (2695) Шольц Олаф (716) Запорізька АЕС (885)

Шмигаль запропонував Шольцу направити на Запорізьку АЕС спеціальну місію ЄС і ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль,шольц

Прем’єрміністр України Денис Шмигаль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні виступив з пропозицією направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН.

За словами Шмигаля, на зустрічі йшлося про посилення обороноздатності та подальшу всебічну підтримку України, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"На порядку денному енергетична безпека Європи. Запропонував направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН. Упевнився, що Німеччина надійний і послідовний партнер України", - зазначив глава уряду України.

Він також подякував Шольцу за ініціативу організувати конференцію відновлення у Берліні в жовтні.

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"Працюємо над практичними кроками, які допоможуть розпочати відбудову якнайшвидше. За підтримки Німеччини прагнемо посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями", - додав прем’єр-міністр.
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шмигаль запропонував шольцу синхронно осэлэдци видрощуваты...
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04.09.2022 20:42 Відповісти
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04.09.2022 20:46 Відповісти
Дивна ця zевлада, сама про...бала ЗАЕС а тепер закликають усіх її відвідати та якось вплинути на пратівних расєян...
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04.09.2022 20:48 Відповісти
ЯДЕРНИЙ ДЕСАНТ!.
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04.09.2022 21:23 Відповісти
Класний пацык той Шмигаль! Я був теж, охухуївши, відправив запрошення Клавдії Шиффер потрахатися. Молодий був, дурний.. І посади різні на цей день.
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04.09.2022 21:59 Відповісти
Не так давно Шмыгаль с Арохамией предлагал ркюусским в крым воду подавать...
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05.09.2022 04:54 Відповісти
 
 