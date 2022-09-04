Шмигаль запропонував Шольцу направити на Запорізьку АЕС спеціальну місію ЄС і ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем’єрміністр України Денис Шмигаль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні виступив з пропозицією направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН.
За словами Шмигаля, на зустрічі йшлося про посилення обороноздатності та подальшу всебічну підтримку України, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
"На порядку денному енергетична безпека Європи. Запропонував направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН. Упевнився, що Німеччина надійний і послідовний партнер України", - зазначив глава уряду України.
Він також подякував Шольцу за ініціативу організувати конференцію відновлення у Берліні в жовтні.
"Працюємо над практичними кроками, які допоможуть розпочати відбудову якнайшвидше. За підтримки Німеччини прагнемо посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями", - додав прем’єр-міністр.
Будь ласка, зачекайте...