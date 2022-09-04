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Шмигаль після перемовин з Шольцом: Німеччина може розширити поставки зброї в Україну

шмигаль,шольц

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у неділю в Берліні переговори з німецькою стороною щодо розширення поставок зброї, яка вже постачається, а також тієї, яку Україна хотіла би отримати.

Про це він сказав журналістам після переговорів у Берліні в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, було домовлено, що Німеччина може розширити поставки зброї, яка уже постачається Україні, користування якою навчені українські Збройні сили, сказав Шмигаль. Це було обговорено з канцлером Олафом Шольцом, додав він.

Що стосується нових видів зброї, "звичайно, ми почали цю дискусію і продовжуємо її, і це можливо за умов спільної дискусії з іншими партнерами, як сказав канцлер", поінформував український політик.

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Тобто, зазначив Шмигаль, ця робота триває, українська сторона розуміє, що їй потрібно.

Окрім того, додав Прем’єр, під час візиту було домовлено "про інші елементи, які наразі не можна розкрити".

Загалом глава українського уряду назвав "гарними та глибокими" домовленості, досягнуті по військовому напрямку. Він нагадав, що ціла низка німецьких озброєнь нині успішно використовується на полях боїв.

Автор: 

Німеччина (7312) зброя (7430) Денис Шмигаль (4538) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+6
Може розширити і розширить - це абсолютно різні речі!
Сказав би прямо, що нездатний домовитися!
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04.09.2022 21:03
+5
Однаковий сценарій: може, планує, намагається, зробить все... а що по факту?
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04.09.2022 21:07
+5
уже вчора
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04.09.2022 21:11
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то якщо дійсно надумали ********* на місце поставити...
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04.09.2022 21:02 Відповісти
Може розширити і розширить - це абсолютно різні речі!
Сказав би прямо, що нездатний домовитися!
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04.09.2022 21:03 Відповісти
Однаковий сценарій: може, планує, намагається, зробить все... а що по факту?
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04.09.2022 21:07 Відповісти
кацапы уже открыто угрожают войной Германии и Штатам
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04.09.2022 21:08 Відповісти
за помощь Украине
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05.09.2022 00:34 Відповісти
Шмигаль! Не шмигай! Займись своїми обов'язками:

"Про ситуацію на Київщині розповів відомий столичний журналіст https://www.facebook.com/photo?fbid=5410096622403611&set=pcb.5410097005736906 Єгор Чечеринда.

Він зазначив, вже вересень, але розбиті вікна в будинках передмістя після деокупації так само лишаться реальністю.

"Гасло "Все відбудуємо!" мені особисто дуже подобається. Воно - надихає, мобілізує, воно - надає стимул! Його ми чуємо ще з лютого-березня, коли окупанти зруйнували Харків, Чернігів, Миколаїв, Бучу, Ірпінь, Гостомель… Але минуло півроку. Нині вже - вересень…" - написав журналіст.

Чоловік зауважив, що особисто не знає жодного сусіда в рідному місті, якому б коштом держави "відбудували" хоча б вікна. Все - виключно за свої кревні гривні".

В мене у селі те ж саме. Люди за свої кошти все ремонтують. Коли ми вже "все відбудуємо"? Скоро зима...
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04.09.2022 21:10 Відповісти
уже вчора
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04.09.2022 21:11 Відповісти
Так сосісочники вже нили шо їм самим не хватає...
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04.09.2022 21:12 Відповісти
... а може й не отримати.
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04.09.2022 21:13 Відповісти
Тут ведь как - может расширить, а может и не расширить, смекаешь, Петька! Политика - дело сложное, нам с тобой не по плечу. А вот ежли б Василий Иваныч ентим делом занялся, то мы бы, Петька, с тобой эдакими господами сделались. И картоху нам бы Анка чистила, да на белом блюдце подносила. Вот так вот!
Откуда я знаю - что это было
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04.09.2022 21:14 Відповісти
Навіщо ви наводите текст про якогось ср%%%го ерзямокшу? Нащо українцям це?
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04.09.2022 21:27 Відповісти
Это мой текст. А зачем - даже не спрашивай.
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04.09.2022 21:32 Відповісти
А може і не розширити 🙂🙂
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04.09.2022 21:38 Відповісти
Звісно може, але не з вами, Зебілами.
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04.09.2022 21:38 Відповісти
Надіюсь ,Шмигаль і від імені Шарля Мішель також настійливо попросив зброї
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04.09.2022 21:40 Відповісти
шмигаль коли наладить виробництво оборонної продукції в Україні богдан ракет *********** та іншого
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04.09.2022 21:53 Відповісти
Ну теж можу щось розширити, але не хочу
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04.09.2022 22:07 Відповісти
Коли приберемо Зелю, постачання з Німеччини буде в 10 разів більше.
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04.09.2022 22:08 Відповісти
суща правда. ЦІ приколісти є тормозами у розвитку відносин з північними народами Європи. Для них Юга це побачити Монако і померти. Шуткую.
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04.09.2022 22:54 Відповісти
Та ми всі знаємо що може. Питання коли нарешті почне? Набридла вже ця гра у собаку на сіні.
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04.09.2022 23:17 Відповісти
Коли розширювати почнем?
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05.09.2022 02:48 Відповісти
Какой то офисный планктон ахметки назначили премьером воюющей страны, как и ***********, шо оно может знать о вооружении и нуждах Армии - то шо кто то написал на бумажке , тут главное без ошибок перевести надо.
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05.09.2022 04:01 Відповісти
"Що стосується нових видів зброї, "звичайно, ми почали цю дискусію, і продовжуємо її..."
- Возможно, Шольц что-то предложил "в пользу детей Германии", а Д. Шмыгаль сказал: "Не хочу"?
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05.09.2022 06:55 Відповісти
 
 