Шмигаль після перемовин з Шольцом: Німеччина може розширити поставки зброї в Україну
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у неділю в Берліні переговори з німецькою стороною щодо розширення поставок зброї, яка вже постачається, а також тієї, яку Україна хотіла би отримати.
Про це він сказав журналістам після переговорів у Берліні в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Так, було домовлено, що Німеччина може розширити поставки зброї, яка уже постачається Україні, користування якою навчені українські Збройні сили, сказав Шмигаль. Це було обговорено з канцлером Олафом Шольцом, додав він.
Що стосується нових видів зброї, "звичайно, ми почали цю дискусію і продовжуємо її, і це можливо за умов спільної дискусії з іншими партнерами, як сказав канцлер", поінформував український політик.
Тобто, зазначив Шмигаль, ця робота триває, українська сторона розуміє, що їй потрібно.
Окрім того, додав Прем’єр, під час візиту було домовлено "про інші елементи, які наразі не можна розкрити".
Загалом глава українського уряду назвав "гарними та глибокими" домовленості, досягнуті по військовому напрямку. Він нагадав, що ціла низка німецьких озброєнь нині успішно використовується на полях боїв.
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Сказав би прямо, що нездатний домовитися!
"Про ситуацію на Київщині розповів відомий столичний журналіст https://www.facebook.com/photo?fbid=5410096622403611&set=pcb.5410097005736906 Єгор Чечеринда.
Він зазначив, вже вересень, але розбиті вікна в будинках передмістя після деокупації так само лишаться реальністю.
"Гасло "Все відбудуємо!" мені особисто дуже подобається. Воно - надихає, мобілізує, воно - надає стимул! Його ми чуємо ще з лютого-березня, коли окупанти зруйнували Харків, Чернігів, Миколаїв, Бучу, Ірпінь, Гостомель… Але минуло півроку. Нині вже - вересень…" - написав журналіст.
Чоловік зауважив, що особисто не знає жодного сусіда в рідному місті, якому б коштом держави "відбудували" хоча б вікна. Все - виключно за свої кревні гривні".
В мене у селі те ж саме. Люди за свої кошти все ремонтують. Коли ми вже "все відбудуємо"? Скоро зима...
Откуда я знаю - что это было
- Возможно, Шольц что-то предложил "в пользу детей Германии", а Д. Шмыгаль сказал: "Не хочу"?