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Під Маріуполем російські окупанти змінюють номери автівок на українські: бояться сил опору, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Під Маріуполем окупанти зі страху перед українськими силами опору змінюють номери автівок на українські та змивають із них свою "свастику".

Про це повідомляє у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріупольскій спротив пише, що окупанти масово змінюють номери на українські та змивають свастики зі своїх невійськових автівок. Принаймні ті, що мешкають за містом. Русня боїться. І це вірно. Є чого. Відплата вже поруч", - написав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під завалами ще одного будинку в Маріуполі виявили тіла загиблих, - Андрющенко. ВIДЕО

Він зазначив, що це відбувається довкола міста, "від Ялти до Бабах-Тарми".
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Топ коментарі
+16
.
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04.09.2022 21:36
+9
"В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной,
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных,
Я есть твой Бог.
Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним."
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04.09.2022 21:29
+6
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04.09.2022 22:32
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карочє анус кацапосов совсєм нє жєлєзный...
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04.09.2022 21:14 Відповісти
***** сказало же, что попа резиновая.
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04.09.2022 21:40 Відповісти
Конечно нет.
Иначе в какие отверстия имела бы их власть все эти годы?
Резиновые, податливые и обильно смазанные нефтью для взаимного удовольствия.
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04.09.2022 21:50 Відповісти
Їм стало бздошно.
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04.09.2022 22:51 Відповісти
Про паляницю-полуницю згадають.
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04.09.2022 22:52 Відповісти
Хай звикають до українського. Знадобиться на Кубані, та і в Таганрозі.
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04.09.2022 21:22 Відповісти
А якщо люди на референдумі підтвердять своє бажання вернутися у рідну гавань... Це ж історично українські землі... .
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05.09.2022 09:40 Відповісти
А какая ещё?
******** сказал, что именно резиновая.
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04.09.2022 21:51 Відповісти
"В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной,
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных,
Я есть твой Бог.
Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним."
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04.09.2022 21:29 Відповісти
"Я - узкий!
Я иду до конца!".
И потом на этот конец с удовольствием приседают.
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04.09.2022 21:55 Відповісти
.
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04.09.2022 21:36 Відповісти
Дуже погано, коли одна частина країни називає другу частину бидлом .
Не розуміючи, що покладаючи всю відповідальність за погане життя на цю частину населення, вони відвертають увагу від того, хто 30 років перебуваючи при владі, доводив країну до такого життя: депутатів, суддів, прокурорів, сбу-шників, митників...
Коли б в Україні влада не була вся продажна та коромпована, то і війни б не було. Бо Росія нем наважилась би напасти.
Як не наважилась напасти на жодну країну Балтії
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04.09.2022 22:57 Відповісти
А скажи мені - а ХТО створив продажних "депутатів, суддів, прокурорів, сбу-шників, митників"?... Судячи з мого досвіду життєвого - "продажність" починається не з "вимагання хабаря, а з його "пропонування"! А пропонує хабарі саме "бидло"! Яке більше всього кричить про відсутність реформ, однак для себе особисто вважає "правильним" шлях "парешать с нужными людьми"Саме про це "бидло" і йде мова!
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05.09.2022 04:49 Відповісти
Я можу повною мірою відповісти тільки за себе За дружину - не дам гарантій Бо хоч у нас секретів подібного плану і немає однак все може буть! У дітей свої сім"ї - я за них не відповідаю Внуки ще малі (за законом - недієздатні" - тому вони випадають з цієї "обойми")
Ну а у родичів своя голова є на плечах (та й не гарантія що й вони не можуть до "бидла" відноситься)
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11.09.2022 06:08 Відповісти
резиновая, но не у всех
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04.09.2022 21:45 Відповісти
Ха-ха-ха! Не поможет! Бьют в итоге не по номерам, а по ****.
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04.09.2022 21:47 Відповісти
ну, пока ситуация далека от критической. Вот когда начнут разносить магазины женской одежды и косметики, то будет понятно, что массовое отступление близко.
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04.09.2022 21:53 Відповісти
Думаешь свиноматки с фиолетовыми и зелёными волосами будут краситься перед тем, как здрыстнуть? Да они в ниглеже впереди паровоза чухать будут. Мерзкие существа! Бррр..
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04.09.2022 22:09 Відповісти
захочешь жить - еще не так раскорячишься (с)
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04.09.2022 22:15 Відповісти
Бедная корова
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04.09.2022 22:18 Відповісти
Не факт что в Мариуполе после нашествия орков сохранились магазины женской одежды и косметики.
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04.09.2022 22:04 Відповісти
Там нічого не залишилось, так що кацам прийдеться змінювати стать в польових умовах😊
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04.09.2022 23:26 Відповісти
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04.09.2022 22:07 Відповісти
А что это у рептилоида в руках? Моча или подкрашенный метанол?
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04.09.2022 22:13 Відповісти
та хз може щось з біолабораторій, зараз орку закапають і він стане голубом геем
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04.09.2022 22:35 Відповісти
Так, вiн вже гей
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04.09.2022 23:32 Відповісти
"А вы, друзья, как ни садитесь,

Всё в музыканты не годитесь!"(с)
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04.09.2022 22:29 Відповісти
Це у них вже енурез та енкопрез.
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04.09.2022 22:31 Відповісти
Федя, ты ж из окопа пишешь, так?
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04.09.2022 22:35 Відповісти
А я высираюсь в коментах по поводу "хорошо партизанить в Киеве". Так с какого дня войны ты храбро воюешь против дикой русни, герой?
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04.09.2022 22:38 Відповісти
Шо, русский, ты только со своего зассанного дивана воевать умеешь?
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04.09.2022 22:43 Відповісти
русский, я в ваши пещерные ролевые игры не играю. Я ж не русский, мне повезло человеком родиться. А шо, ваше стадо уже в шаровары переоделось?
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04.09.2022 22:46 Відповісти
Знову ж такi...русский, эволюция ваше стадо не касается вообще. Вы как были мартышками, так ими и навсегда остались. Ты своего фюрера любишь, русмартышка?
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04.09.2022 22:52 Відповісти
Регистрация у Федюли с 16 августа. Новый сральник зашёл.
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04.09.2022 22:57 Відповісти
Вы очень воинственны в интернете.Не хотели бы приехать к нам,в Украину повоевать?
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04.09.2022 23:04 Відповісти
Вот-вот, бабло срубить, самке белый Жигули оставить, концерт Кобздона посетить, вернуться в *****, как герой...в мусрном пакетике. (пакетик за счёт принимающей страны). Короче, хлебнуть романтики вволю!
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04.09.2022 23:15 Відповісти
русский, татухи на жопе - это ваше, исконно русское православное. У вашего тупого стада все проходит именно через жопу. Так и ты на свет появился - через то самое отверстие.
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04.09.2022 23:07 Відповісти
Федюня, ты плохо в "хату" зашёл. Будут проблемы. Выйди и не возвращайся. Я надеюсь, я на знакомом для тебя языке изъясняюсь?
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04.09.2022 23:08 Відповісти
свинособака, а ты знаешь как ваше стадо появилось? Поясню тебе, тупому животному...когда кадыровцам надоедают овцы, они переходят на русских свиней. Вот от этого противоестественного соития и рождаются такие свинособаки, как ты. Не благодари.
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04.09.2022 23:12 Відповісти
Федя, покажи нам нерусским своё руZZкое роскосое "личико".
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04.09.2022 22:51 Відповісти
Are you sure you wanna see that? russian snouts are pretty f.ugly...
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04.09.2022 22:54 Відповісти
Well, I didn't hope to see anything good since kaZapy have no difference between their faces and there assholes. That's ruZZian anatomy.
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04.09.2022 23:01 Відповісти
Brings entirely new meaning to the word "assface", doesn't it?
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04.09.2022 23:09 Відповісти
Well, comparing with fuckface, yea, definitely new vision!
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04.09.2022 23:19 Відповісти
Fine runglish, russian swine
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04.09.2022 23:13 Відповісти
Хлопцы, не баньте заблудившегося кацапчика. Дайте паре нерусским американцам покуражиться и разложить Федюню на атомы. Бо не#уй шастать.
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04.09.2022 23:38 Відповісти
...судя по маркировке прокси - воюет исключительно с одной катаной
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04.09.2022 22:42 Відповісти
Неужели последний самурай?!
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04.09.2022 22:47 Відповісти
...единственный и неповторимый в степях Украины
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04.09.2022 22:48 Відповісти
Явно так! Как подводная лодка!
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04.09.2022 22:54 Відповісти
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04.09.2022 22:32 Відповісти
Кацапы от его улыбки ссутся!
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05.09.2022 13:07 Відповісти
 
 