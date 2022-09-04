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Під Маріуполем російські окупанти змінюють номери автівок на українські: бояться сил опору, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під Маріуполем окупанти зі страху перед українськими силами опору змінюють номери автівок на українські та змивають із них свою "свастику".
Про це повідомляє у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріупольскій спротив пише, що окупанти масово змінюють номери на українські та змивають свастики зі своїх невійськових автівок. Принаймні ті, що мешкають за містом. Русня боїться. І це вірно. Є чого. Відплата вже поруч", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що це відбувається довкола міста, "від Ялти до Бабах-Тарми".
Топ коментарі
+16 ПравдаЛюбка
показати весь коментар04.09.2022 21:36
+9 Огусто
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+6 аспм мпри
показати весь коментар04.09.2022 22:32
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Будь ласка, зачекайте...
Иначе в какие отверстия имела бы их власть все эти годы?
Резиновые, податливые и обильно смазанные нефтью для взаимного удовольствия.
******** сказал, что именно резиновая.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной,
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных,
Я есть твой Бог.
Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним."
Я иду до конца!".
И потом на этот конец с удовольствием приседают.
Не розуміючи, що покладаючи всю відповідальність за погане життя на цю частину населення, вони відвертають увагу від того, хто 30 років перебуваючи при владі, доводив країну до такого життя: депутатів, суддів, прокурорів, сбу-шників, митників...
Коли б в Україні влада не була вся продажна та коромпована, то і війни б не було. Бо Росія нем наважилась би напасти.
Як не наважилась напасти на жодну країну Балтії
Ну а у родичів своя голова є на плечах (та й не гарантія що й вони не можуть до "бидла" відноситься)
Всё в музыканты не годитесь!"(с)