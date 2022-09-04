У Львові затримали харків’янина, який кинув дві гранати в екіпаж патрульних, - Нацполіція. ФОТО
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Житель Харкова кинув дві гранати в екіпаж патрульних поліцейських, його затримано
Як інформує Цензор.НЕТ, про цеповідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.
За даними поліції, близько 14:00 у неділю до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білогірській у Львові невідомий чоловік чіпляється до перехожих та загрожує їм гранатою. Коли екіпаж патрульної поліції прибув на місце, то виявив чоловіка, який поводився неадекватно і погрожував застосувати зброю.
"На зауваження поліцейських він не реагував, а натомість кинув одну гранату у бік поліцейських, а потім – у салон патрульного автомобіля, після чого сховався в будинку", - йдеться у повідомленні.
У результаті вибухів ніхто не постраждав.
Відкрито кримінальне провадження за посягання на життя співробітника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.
Будь ласка, зачекайте...
влада має працювати на випередження, заохочувати до роботи, до переїзду в місця з роботою...
є ж ціле міністерство, віце-прем,єр
СЖЕЧЬ НА КОСТРЕ, СВИНОСОБАЧЬЮ СУКУ!!!
У нас даже в грабителей в своём доме из зарегистрированного оружия стрелять опасно. Ну, или надо будет мочить всех, и возле каждого по левому отстрелянному по стенам стволу класть.