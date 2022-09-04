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вибух (3746) граната (739) Львів (2080) патрульна поліція (1399)

У Львові затримали харків’янина, який кинув дві гранати в екіпаж патрульних, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Житель Харкова кинув дві гранати в екіпаж патрульних поліцейських, його затримано

Як інформує Цензор.НЕТ, про цеповідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, близько 14:00 у неділю до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білогірській у Львові невідомий чоловік чіпляється до перехожих та загрожує їм гранатою. Коли екіпаж патрульної поліції прибув на місце, то виявив чоловіка, який поводився неадекватно і погрожував застосувати зброю.

"На зауваження поліцейських він не реагував, а натомість кинув одну гранату у бік поліцейських, а потім – у салон патрульного автомобіля, після чого сховався в будинку", - йдеться у повідомленні.

У результаті вибухів ніхто не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за посягання на життя співробітника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала львів'янина, який закликав росіян знищити ракетами пам'ятник Бандері. ФОТО

У Львові затримали харків’янина, який кинув дві гранати в екіпаж патрульних, - Нацполіція 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+70
Що за гуманність під час війни?! Застрелити накуй покидька за спротив і все, тоді й інші може подумають чи слід так вчиняти
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04.09.2022 21:18
+50
я і говорив ,що любітєлі рускага міра на захід подались..чтокають і какають
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04.09.2022 21:18
+42
Так он там в наших кидать будет. Ватник это диагноз. К нему в дом придет рашист убьет сына, изнасилует жену и дочь, а он все-равно будет ненавидеть Украину и ВСУ. Это понять нужно рашизм ээто психическое заболевание
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04.09.2022 21:29
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Що за гуманність під час війни?! Застрелити накуй покидька за спротив і все, тоді й інші може подумають чи слід так вчиняти
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04.09.2022 21:18 Відповісти
Та так, стан то військовий, які фі ті міті
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04.09.2022 23:13 Відповісти
я і говорив ,що любітєлі рускага міра на захід подались..чтокають і какають
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04.09.2022 21:18 Відповісти
ОсобЄнно какають, ссуки...
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04.09.2022 22:06 Відповісти
понаєхавшиє.
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04.09.2022 21:19 Відповісти
понаєх не витримав львівського повітря.Свідомість ватну задурманило.
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04.09.2022 22:47 Відповісти
і це ще не зима, не холодно, не голодно...а якщо сім,я
влада має працювати на випередження, заохочувати до роботи, до переїзду в місця з роботою...
є ж ціле міністерство, віце-прем,єр
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05.09.2022 06:37 Відповісти
Добре, що ніхто не потерпів. А то справді були гранати?
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04.09.2022 21:19 Відповісти
бєшєнцы...бувайе..
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04.09.2022 21:20 Відповісти
чого він з гранатами приперся до Львова аж з Харкова?
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04.09.2022 21:21 Відповісти
у нього від вжитого перемкнуло і він думав, що він у Харкові і навколо рашисти. Ну і вирішив захищати рідну землю Я оце фігню зморозив, а адвокат цілком може бути саме так захищатиме придурка на суді. Якщо до суда дійде. бо хтозна - може він слуга
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04.09.2022 21:30 Відповісти
УбЄжал АТ вАйни
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04.09.2022 22:07 Відповісти
Ну ндравітца мене з гранатами
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04.09.2022 23:15 Відповісти
Ловили мы подобных " беженцев" и в Киевской области, но к счастью они не успели делов натворить
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04.09.2022 21:23 Відповісти
Осень. Обострение у шизанутых.
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04.09.2022 21:23 Відповісти
Аватар. Это неистребимо. К сожалению.
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04.09.2022 21:25 Відповісти
отправить в изюм -пусть там кидает...*****
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04.09.2022 21:27 Відповісти
Так он там в наших кидать будет. Ватник это диагноз. К нему в дом придет рашист убьет сына, изнасилует жену и дочь, а он все-равно будет ненавидеть Украину и ВСУ. Это понять нужно рашизм ээто психическое заболевание
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04.09.2022 21:29 Відповісти
мож всех кацапосов принудительно в жёлтые штаны обуть?и банкой пива по талону ограничить мечты?
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04.09.2022 21:41 Відповісти
А що скаже х.йло, от в зелени язик в жопи.
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04.09.2022 21:28 Відповісти
Вовка до хати???
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04.09.2022 21:29 Відповісти
Та вхпліть йому одну гранату у штани і розійдіться з миром! Нащо нам іще один утриманець на зоні за рахунок наших податків?
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04.09.2022 21:35 Відповісти
Что бы попасть в Европу, нам (Украине) необходимо пройти все стадии которая прошли европейские страні, в быстром порядке...
СЖЕЧЬ НА КОСТРЕ, СВИНОСОБАЧЬЮ СУКУ!!!
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04.09.2022 21:39 Відповісти
Такі рішення суди будуть приймати лише після того як з корумпованих суддів почнуть з живих здирати шкіру.
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04.09.2022 21:52 Відповісти
Таких тварей, надо просто и сразу же, за жопу и в каталжку, на долгие - долгие года.
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04.09.2022 21:40 Відповісти
чому це тіло не в чорному пакеті?
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04.09.2022 22:45 Відповісти
А какая-то система регистрации перемещённых граждан существует ? Все таки военное время
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04.09.2022 21:42 Відповісти
Є , добровільна... і ще одна вдень "за шторою "..
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04.09.2022 21:53 Відповісти
странно. В военное время, туловище с гранатой в руке, одна уже была брошена... а полицейские не стреляют на поражение. Может в качестве помощи просить Израиль принимать наших полицейских для обучения?
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04.09.2022 21:48 Відповісти
Не знаю за Израэль, но мне знакомые копы(которых у меня много, бо они дают мне доступ до их стрельбищ с kill house ) неоднократно говорили, шо злодея проще пристрелить, чем арестовать из-за количества отчетов,рапортов,аффидавитов. Пристрелил - тебя на месяц сажают на desk duty(работа в офисе) , минимум отчетов, бо все расследует служба внутренней безопасности, вся зарплата сохраняется. Арестовал - будешь рожать всяческие бумажки целый год, пока злодея не посадят. А если еще и оправдают - то получишь вязанку взысканий.
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05.09.2022 00:27 Відповісти
а у нас наоборот. Пристрелишь - замахаешься оправдываться и бумажки писать. А то и обратка может пойти от адвокатов типа потерпевшей стороны, если туловище не простое было.
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05.09.2022 01:01 Відповісти
Многие копы имеют с собой незарегистрированные стволы на случай, если они остаются со злодеем один-на-один, без свидетелей. Сделал труп, дал трупу помацать выбросной ствол, живописно положил его рядом со жмуром.
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05.09.2022 01:05 Відповісти
у наших пока незареганых нет. А газовые как-то неубедительно выглядят при "разборе полётов". Может после войны появятся. Проще будет жмуру давать помацать РГДешку - этого добра навалом.
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05.09.2022 01:14 Відповісти
Ну, газовый от боевого визуально, на расстоянии, в стрессовой сутиации не отличить. Тут такое запросто засчитается как та же самооборона.
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05.09.2022 01:20 Відповісти
ну, у вас и пластиковый прокатит на раздва. А у нас надо не меньше трёх гранат в копов кинуть. А лучше четыре. И после того, как один оставшийся в живых коп его пристрелит, тогда дело могут закрыть.
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05.09.2022 01:27 Відповісти
Так Европа жеж. Я не стебусь аж ни разу, у вас с этим так же, как в остальной Европе.
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05.09.2022 01:34 Відповісти
это да (
У нас даже в грабителей в своём доме из зарегистрированного оружия стрелять опасно. Ну, или надо будет мочить всех, и возле каждого по левому отстрелянному по стенам стволу класть.
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05.09.2022 01:58 Відповісти
It is what it is, man. Europe.
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05.09.2022 02:01 Відповісти
Ти впевнений? За словами самих же поліцаїв(неофіційних) - близько половини вогнепальної зброї, яка виявляється при обшуках, "прилипає" до рук самих поліцаїв Те саме кажуть і "бандюки"
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05.09.2022 05:01 Відповісти
Дякую. Ви сьогодні неймовірні😭
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05.09.2022 07:46 Відповісти
То не харків'янин -то харькавчанєн ((
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04.09.2022 21:49 Відповісти
Жалкую, що підара не застрелили
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04.09.2022 22:00 Відповісти
Ну вот представляем ли мы улыбку американского снайпера с полиции, что приехала по вызову на две гранаты у дурака? Представляем! А в чём же дело тогда?
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04.09.2022 22:14 Відповісти
БЛ. чого не відкрутить голову? Що стало в перешкоді? Закон цього не зробиить.
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04.09.2022 22:14 Відповісти
дуже шкода, що в нас не сумуються терміни покарання за різні злочини...
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04.09.2022 22:15 Відповісти
На розміснування чортяку..
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04.09.2022 22:37 Відповісти
А третьої,( в жопу запхати, і сказати що так було з народження,) не було?
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04.09.2022 22:38 Відповісти
Зара не став би робити поспішних виводів - людина з двома гранатами, раптом, чомусь, чіпляється до людей, а потім ХЗ чому кидає ті гранати в поліціянтів... По-перше щоб жбурнути гранати та не підірватись самому треба знати, як саме поводитись з гранатою, тобто людина мала досвід поводження зі зброєю. Дуже схоже на ПТСР, а не на якогось зхибленого студента-гультяя. Дуже шкода, що наша держава геть не звертає уваги на ветеранів, або інвалідів, котрі повернулися з війни іншими людьми, з іншою психікою та сприйняттям довколишнього світу і не тому, що вони такі з дитинства, а тому, що їх такими зробила війна.
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04.09.2022 22:40 Відповісти
У нас держава ні на що,крім як запустити лапу в карман платників податків не звертає уваги.Де немає гешефту-не цікаво.
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05.09.2022 02:59 Відповісти
тормоз. під харковом тре було кидати
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04.09.2022 22:43 Відповісти
Вже полюбив, то й спати
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04.09.2022 23:21 Відповісти
слышь, ********* под прокси, советы чего кому делать ты своей жОне-матрёхе давать будешь.
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04.09.2022 23:59 Відповісти
А пам'ятаєте, якісь розборки військових і ментів, шось там не так проїхав, чи не те ловив, так гранат не було, а тута і нічого. Ступор
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04.09.2022 23:20 Відповісти
гранату, їм треба було кинути щось побільше. Бо морда просила очевидно. А чуть що, ворогом об*явили і на те забирайте. Конституцією вже підтерлися.
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05.09.2022 05:14 Відповісти
такі назви новин спрямовані на розкіл українського суспільства. і це робиться навмистно, фактично відкрито.
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05.09.2022 09:30 Відповісти
 
 