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Німеччина розуміє, що сьогодні відбувається гібридна війна Росії на території ЄС, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шмигаль

Кожен німецький політик розуміє, що в Україні відбувається війна, і відчуває на собі гібридну енергетичну війну Росії.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хочу наголосити, що кожен німецький політик розуміє, що сьогодні відбувається війна в Україні і гібридна війна на території Європейського Союзу. Власне, гібридна війна в галузі енергоресурсів, газу, нафти, електроенергії, міграційній кризі, дезінформація, кібератаки - всі ці речі сьогодні Німеччина на собі відчуває. І кожен політик розуміє, що це гібридна війна, енергетична війна. Тому Німеччина абсолютно готова за словами кожного з політиків, з якими ми зустрічалися, проходити через цей опалювальний сезон, через труднощі цього опалювального сезону", - сказав Шмигаль.

За його словами, канцлер комунікує з суспільством, суспільство також у більшості своїй розуміє, що "цей опалювальний сезон треба пройти як опалювальний сезон енергетичної війни з Росією".

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"Тому я переконаний, що Німеччина його пройде, подолає, вийде сильнішою, а Росія, я переконаний, понесе відповідні втрати після цього опалювального сезону", - наголосив Прем’єр-міністр.

Він також розповів, що з німецькими колегами обмінялися враженнями щодо підготовки Німеччини та України до опалювального сезону.

"І, скажемо так, - ми на рівних готові до того, щоб складно, але пройти цей опалювальний сезон при всіх ризиках і загрозах, які покладає і на нас, і на Європу, і на Німеччину Російська Федерація", - підкреслив Шмигаль.
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Топ коментарі
+4
нинада шольца щаз троллить...по моему он двигается в правильном направлении,но,блеать капец, як медленно..
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04.09.2022 21:25
+2
це не гібридна війна, просто росія - токсична
у
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04.09.2022 21:23
+2
В каждой империи были свои дураки, но чтобы у дураков была империя...
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04.09.2022 22:22
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розуміння шось дуже туго прийшло... після чмеркельши
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04.09.2022 21:17 Відповісти
це не гібридна війна, просто росія - токсична
у
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04.09.2022 21:23 Відповісти
нинада шольца щаз троллить...по моему он двигается в правильном направлении,но,блеать капец, як медленно..
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04.09.2022 21:25 Відповісти
Німеччина розуміє - це вже мем, чи я знову щось проспав?
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04.09.2022 21:58 Відповісти
Неа, кто владеет "озером" той же управляет стадами "запада"...

Зло просто по разному маскируется в зависимости насколько зависимые от масс локальных.

Будь Немцы как Литовцы - у нас были бы сотни и тысячи ствольной артиллерии, самотолеты и спутники Маска...
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04.09.2022 22:20 Відповісти
В каждой империи были свои дураки, но чтобы у дураков была империя...
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04.09.2022 22:22 Відповісти
Надеюсь ракет подкинут всяких разных
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04.09.2022 22:25 Відповісти
Похоже Шмыгаль догадался как правильно с Шольцем говорить, чтобы не спугнуть. Высеры кремлёвских пропагандонов в его адрес тоже помогли.
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04.09.2022 23:56 Відповісти
Шмыгаль заведующий всеми финансами Украины...без его подписи ничего не действительно...ни один доллар Байдена не проходит мимо кассы все идёт в "общак" Кучмистов
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05.09.2022 08:43 Відповісти
 
 