Європейська енергосистема дозволила збільшити Україні експорт електроенергії в години пік, - Укренерго

ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.

Відповідне рішення оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи прийняли на засіданні регіональної групи Континентальна Європа ENTSO-E, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".

"Доступний обсяг міждержавних перетинів для експорту/імпорту електроенергії між Україною та ENTSO-E збільшено на 50 МВт в денні та вечірні години доби. Зокрема, з 7:00 до 23:00 (за європейським часом) (16 годин поспіль) – в понеділок - п’ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) – в суботу - неділю. В решту годин доби величина доступного перетину залишиться на попередньому рівні", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що відтепер загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт. Перший день поставки зі збільшеними обсягами – 5 вересня.

На аукціонах з доступу до міждержавних перетинів в денні та нічні години він розподілятиметься в напрямку Румунії в обсязі 125 МВт та Словаччини – 175 МВт. А з 6 вересня – в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.

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