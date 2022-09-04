УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10252 відвідувача онлайн
Новини Економіка
4 505 23
енергетика (1649) Євросоюз (7010) Укренерго (570)

Європейська енергосистема дозволила збільшити Україні експорт електроенергії в години пік, - Укренерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика

ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.

Відповідне рішення оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи прийняли на засіданні регіональної групи Континентальна Європа ENTSO-E, передає  Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".

"Доступний обсяг міждержавних перетинів для експорту/імпорту електроенергії між Україною та ENTSO-E збільшено на 50 МВт в денні та вечірні години доби. Зокрема, з 7:00 до 23:00 (за європейським часом) (16 годин поспіль) – в понеділок - п’ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) – в суботу - неділю. В решту годин доби величина доступного перетину залишиться на попередньому рівні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівник німецького МЗС Бербок закликала країни ЄС до "енергетичної солідарності" восени та взимку

Зазначається, що відтепер загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт. Перший день поставки зі збільшеними обсягами – 5 вересня.

На аукціонах з доступу до міждержавних перетинів в денні та нічні години він розподілятиметься в напрямку Румунії в обсязі 125 МВт та Словаччини – 175 МВт. А з 6 вересня – в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" заробило на експорті електроенергії до ЄС перші пів мільярда гривень

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
04.09.2022 22:49
+5
Та я, бл..дь, це знаю... Я, знаю що Деркача офіційні речники США назвали "агентом ФСБ" у вересні 2021, а наша СБУ назвала його "шпійоном" аж у червні 2022!!

Але, що толку з моїх знань?

Зараз ті самі агенти будуть відновляти "велике *************"

А всі, справжні патріоти України, на фронті!
показати весь коментар
04.09.2022 22:44
+4
Ви маєте на увазі і Запорізьку АЕС? А вкурсах, що за великі заслуги перед Боневтіком, коли російський агент Деркач монтував "плівки Порошенко-Байдена", то Боневтік всю томну галузь віддав йому?
показати весь коментар
04.09.2022 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер, дуже бажано, залишити, наші АЕС під нашим керуванням...
показати весь коментар
04.09.2022 22:36 Відповісти
Ви маєте на увазі і Запорізьку АЕС? А вкурсах, що за великі заслуги перед Боневтіком, коли російський агент Деркач монтував "плівки Порошенко-Байдена", то Боневтік всю томну галузь віддав йому?
показати весь коментар
04.09.2022 22:39 Відповісти
Та я, бл..дь, це знаю... Я, знаю що Деркача офіційні речники США назвали "агентом ФСБ" у вересні 2021, а наша СБУ назвала його "шпійоном" аж у червні 2022!!

Але, що толку з моїх знань?

Зараз ті самі агенти будуть відновляти "велике *************"

А всі, справжні патріоти України, на фронті!
показати весь коментар
04.09.2022 22:44 Відповісти
шоб рыжий нэ здох с голодухи..
показати весь коментар
04.09.2022 22:36 Відповісти
Не кажи дурниць.. Ахметов заробляє тут, в Україні. Зараз його "позиції" слабкі - нема вугілля для роботи ТЕЦ. Окрім Буршитнської...
показати весь коментар
04.09.2022 22:40 Відповісти
Київська обл,примушують отримувати картки пумбанку, так що ця гнида пречудово себе почуває
показати весь коментар
04.09.2022 22:55 Відповісти
Зарплатний проєкт? Це суто керівництво вашого роботодавця!

Бо їм так "зручно"
показати весь коментар
04.09.2022 22:57 Відповісти
Ні, хуже, васильківське отг, субсидія , пенсія на пошті
показати весь коментар
04.09.2022 23:02 Відповісти
Просто вони "домовились" з банком. Але це не сам "банк" злодій. Це вони - злодії. Пам'ятайте, що ви маєте право вимагати обслуговування в будь-якому банку України, де вам більш зручно.
показати весь коментар
04.09.2022 23:05 Відповісти
Нам зручно на пошті, карток не маємо
показати весь коментар
04.09.2022 23:07 Відповісти
Ахмєтов оптом викупає атомну та гідроелектроенергію задешево, перепродасть своїм фірмам в Європі, а різницю спрямує на добудови яхти за 800 лямів баксів. Україні та українцям з цього бізнесу хер та ніхера.
показати весь коментар
05.09.2022 06:16 Відповісти
Кароче система ніппель. Туди дуй, а звідти пуй. Як у нас взимку не вистачатиме е/енергії, то хрен що отримаємо звідти.
показати весь коментар
04.09.2022 22:39 Відповісти
буба вєлогєнєратор кожному голові облдержадміністрації подарує..
показати весь коментар
04.09.2022 22:45 Відповісти
Добре кому Кривавий Пастор підігнав клаптик землі і 2 узкоязичних раба. У мене вони крутять генератор.
показати весь коментар
04.09.2022 22:50 Відповісти
Раджу кормити їх "русскоговорящими младенцами".

В них тоді вся злість йде в м'язи, і вони крутять педалі, як скажені!

Аве Пастор! 💓
показати весь коментар
04.09.2022 23:02 Відповісти
Зерно туди, електрику сюди. Гроші де? На шість хімарсів пішли?
показати весь коментар
04.09.2022 22:43 Відповісти
Куди сюди, теж туди, а нам ну щось штибу віялового
показати весь коментар
04.09.2022 23:05 Відповісти
Аж 0,5 % відсотка від довоєнних генеруючих потужностей. Аби не надірвалися. Якісь постійні квоти, ліміти, обмеження. Де казочка про вільний ринок?
показати весь коментар
04.09.2022 22:46 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 22:49 Відповісти
Так, читав це на каналі.

Але, безумовно, вчителям зараз краще вибрати якусь сторону.

Якщо пішов на сторону окупанта, то не ображайся! Буде як з "ковальовим"
показати весь коментар
04.09.2022 22:55 Відповісти
"Йдеться про розкрадання гумдопомоги на мільйони доларів": агент НАБУ розповів подробиці обшуків у Запорізькій міськраді й ОВА
https://uagolos.com/ydetsia-pro-rozkradannia-humdopomohy-na-milyony-dolariv-ahent-nabu-rozpoviv-podrobytsi-obshukiv-u-zaporizkiy-miskradi-y-ova/
показати весь коментар
04.09.2022 23:05 Відповісти
Украина вошла в энергосистему Европи ще в березні цього року...що не так панове? Ви ж до НАТО крокуєте чуваки... ржунимагу...ви хоть свої СМИ читайте...що пише каже Шмигаль🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.09.2022 06:41 Відповісти
 
 