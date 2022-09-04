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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Зеленський (17415) санкції (6835) фон дер Ляєн Урсула (523)

Закликаю ввести до 8-го санкційного пакету ЄС "візові рішення щодо громадян Росії", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову закликав до введення у восьмий санкційний пакет ЄС "загальноєвропейських візових рішень щодо громадян Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні у неділю ввечері.

"Говорив сьогодні із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Це була, як завжди, дуже змістовна, дуже корисна розмова про всі аспекти наших відносин… Зокрема, вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії – такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю", - відзначив він 

"Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг та веселощів. Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не "Діснейленд" для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють", – вважає президент.

"Візова всеїдність щодо громадян держави-агресора, фінансові зв'язки з Росією, енергозалежність від Росії – це речі, які в Москві використовують проти Європи. І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози", - наголосив він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Скільки тобі відкотили з краденої гуманітарки в Запоріжжі?
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04.09.2022 23:35
+7
Верно. Только Дерьмак может торговать Украинскими паспортами для русни.
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04.09.2022 23:33
+7
ЗЕлупа валяє дурня та переводить стрелки

санкції потрібні для Портнова, Татарова, всіх депутатів від ОПЗЖ
для гаманця Слуг маленького богообраного народца Слюсарева
для мера Одеси росіянина Труханова, для нібито мера Харкова Терехова
для Арестовича, який декларує свою програму так
Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
для всіх пушкіно-дрочерів, для тих кто проти знищення пам'ятника Ватутіну під стінами Верховної Ради
для усієї ватної сволоти та колаборантів, яких можна дістати хоч якось

а росіяне?
ну от Ютюб мені підкинув декілька відео-каналів росіян, які постійно живуть за кордоном, переважно у Європі, наприклад
https://www.youtube.com/watch?v=9_5oP-2Q0Ow
https://www.youtube.com/watch?v=vLU6KApkzXs
https://www.youtube.com/watch?v=bJN2VoeMWoo
https://www.youtube.com/watch?v=tnQZIZXe1d4
чи ці росіяні винні у війні? Ні, сто разів - ні. Чи вони можуть якось впливати на *****? Ні, ще сто раз ні.
а от наші гніди багато чого наробили, переконуючи ***** що ми "рускіе", що ми пушкіно-дрочери та ватутіно-дрочери. А тому нас потрібно приєднати до імперії.
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04.09.2022 23:48
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Верно. Только Дерьмак может торговать Украинскими паспортами для русни.
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04.09.2022 23:33 Відповісти
Скільки тобі відкотили з краденої гуманітарки в Запоріжжі?
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04.09.2022 23:35 Відповісти
я бы начал с фейгина...этот кацап всё никак люсинде не соберётся платье розовое на меху купить..
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04.09.2022 23:37 Відповісти
ЗЕлупа валяє дурня та переводить стрелки

санкції потрібні для Портнова, Татарова, всіх депутатів від ОПЗЖ
для гаманця Слуг маленького богообраного народца Слюсарева
для мера Одеси росіянина Труханова, для нібито мера Харкова Терехова
для Арестовича, який декларує свою програму так
Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
для всіх пушкіно-дрочерів, для тих кто проти знищення пам'ятника Ватутіну під стінами Верховної Ради
для усієї ватної сволоти та колаборантів, яких можна дістати хоч якось

а росіяне?
ну от Ютюб мені підкинув декілька відео-каналів росіян, які постійно живуть за кордоном, переважно у Європі, наприклад
https://www.youtube.com/watch?v=9_5oP-2Q0Ow
https://www.youtube.com/watch?v=vLU6KApkzXs
https://www.youtube.com/watch?v=bJN2VoeMWoo
https://www.youtube.com/watch?v=tnQZIZXe1d4
чи ці росіяні винні у війні? Ні, сто разів - ні. Чи вони можуть якось впливати на *****? Ні, ще сто раз ні.
а от наші гніди багато чого наробили, переконуючи ***** що ми "рускіе", що ми пушкіно-дрочери та ватутіно-дрочери. А тому нас потрібно приєднати до імперії.
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04.09.2022 23:48 Відповісти
знов маленький богоізбраний народ свох тупі маніпуляції крутить
для Коломойського санкцій не треба, для Портнова "майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати" - санкцій не треба
а у всьому винні росіяне, що постійно перебувають за кордоном

ну це ж треш та маніпуляція - ніхто більше Путіна не зацікавлений на повернення тих росіян у Росію, а нам до них взагалі ніяких справ - у війні вони не задіяні, у війсково-промисловому комплексі РФ - теж, але хтось упорото переводить на них стрелки - нібито низові рядові росіяне, особливо ті що живуть у Європі - винні більше за всіх у війні

ну коли це скотство та перевод стрелок вже припиниться?
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04.09.2022 23:55 Відповісти
кацапчикуRaimond Pärn , отож перестань сюди лазити, будь ласочка)))
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05.09.2022 01:01 Відповісти
****, таки влез в вопрос. Значит насрёт. Клован...
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05.09.2022 00:51 Відповісти
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05.09.2022 01:05 Відповісти
Подвійні стандарти...Хай Шольц не забуває про скорочення віз а Зеленський дозволяє російському бізнесу працюват в Україні
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05.09.2022 01:50 Відповісти
закликатель фіговий,а коли ми закриємо кордони з рашкою та білоруссю?
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05.09.2022 10:44 Відповісти
 
 