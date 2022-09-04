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Шольц попросив Шмигаля не забувати про внутрішні реформи: Важливо для залучення інвестицій

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

шмигаль,шольц

Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц обговорив із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 4 вересня низку питань, серед яких внутрішні реформи в Україні.

Про це повідомив речник уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час майже годинної розмови федеральний канцлер і український Прем'єр-міністр обмінялися думками щодо військової, гуманітарної та економічної ситуації в Україні… З огляду на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, ухвалене Європейською Радою в червні, федеральний канцлер підбадьорив українського Прем’єр-міністра в його реформаторському курсі та підкреслив, що реформи у сферах верховенства права та судової системи є не менш важливими з метою залучення інвестицій для реконструкції", - заявив Гебештрайт.

Незважаючи на війну, що триває, зараз необхідно планувати реконструкцію і бути готовим до виконання цього завдання у довгостроковій перспективі, зазначив глава німецького уряду. Канцлер поінформував Прем’єр-міністра України, що Німеччина, як головуюча у G7, разом із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн зберуть експертну конференцію в Берліні 25 жовтня, "щоб знайти необхідний напрямок і архітектуру для реконструкції".

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Канцлер висловив повагу до мужності, відваги та наполегливості, які проявили Україна та її громадяни, захищаючись від загарбницької війни Росії, яка триває вже понад пів року.

Шольц підкреслив, що Німеччина не припиняє підтримувати Україну як у військовому, так і в політичному, фінансовому та гуманітарному планах.
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Топ коментарі
+15
Ну вот Шольц и вскрылся. Он всегда был скрытым порохоботом, просто Меркельши боялся, а теперь вот Наивеличайшему про какие-то реформы напоминает. Какие реформы, когда Беня все еще голодный, и целые Евересты гуманитарки не смародерены в пользу бедных несчастных "слуг русни"?
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04.09.2022 23:48
+11
Шо Вова обісрався з своїм запорізьким мародером Старухом ? Уже в Німечинну Шмигаль замість тебе поїхав , бо від тебе дуже смердить коррупційним лайном .Стій тепер і обтікай ))
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04.09.2022 23:51
+10
Не тільки реформи потрібні, але й боротьба з корупцією. Чому Старух та його сіліконова Нєкрасова не за гратами?
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04.09.2022 23:34
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Не тільки реформи потрібні, але й боротьба з корупцією. Чому Старух та його сіліконова Нєкрасова не за гратами?
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04.09.2022 23:34 Відповісти
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04.09.2022 23:43 Відповісти
православно-слов'янський профіль...стопудово.
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04.09.2022 23:49 Відповісти
Повний триндець гуманітарці
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04.09.2022 23:58 Відповісти
Тільки не давайте зеленим реальні гроші у руки, бо спіздять усе без контролю .
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05.09.2022 05:36 Відповісти
Ой ! Не давите на больное.
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04.09.2022 23:36 Відповісти
Неначасі!!!!
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04.09.2022 23:38 Відповісти
Ну вот Шольц и вскрылся. Он всегда был скрытым порохоботом, просто Меркельши боялся, а теперь вот Наивеличайшему про какие-то реформы напоминает. Какие реформы, когда Беня все еще голодный, и целые Евересты гуманитарки не смародерены в пользу бедных несчастных "слуг русни"?
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04.09.2022 23:48 Відповісти
Шо Вова обісрався з своїм запорізьким мародером Старухом ? Уже в Німечинну Шмигаль замість тебе поїхав , бо від тебе дуже смердить коррупційним лайном .Стій тепер і обтікай ))
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04.09.2022 23:51 Відповісти
Шмыгаль и реформы? А это точно совместимо?
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04.09.2022 23:52 Відповісти
Шмигаль совмєстімий з модною борідкою і окулярами. І все.
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04.09.2022 23:56 Відповісти
Олаф Шмигаля просив: хоч би для проформи,
Майте совість та зробіть, хоч якісь реформи.
Бо не в грошах і маєтках за кордоном щастя...
Шмигаль Шольцу відповів: зараз не на часі.
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05.09.2022 01:03 Відповісти
Ну всьо, грошиків зеленим не дадуть доти, поки не проведуть реформи. О то хотіли ну просто пропетляти, вже і раду відбудови створили, гетьманчикова секретарчиком при голові дерьмака.....
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05.09.2022 03:33 Відповісти
Что то нам от реформ бубочки и Ермака все хреновее....
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05.09.2022 06:52 Відповісти
Шмуль приїхав з великим дядьком піариться. А тут йому про якись реформи.
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05.09.2022 09:18 Відповісти
Трохи не так бачить СМІ Німеччини перемовини, але в принципі може бути. Україна на першому місці.
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05.09.2022 09:38 Відповісти
хороший ляпас шмигалю відвішали
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05.09.2022 10:42 Відповісти
 
 