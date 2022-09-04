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У школах Маріуполя російські окупанти забороняють дітям говорити про війну і ділитись спогадами про пережите, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,андрющенко

Школи в окупованому Маріуполі перетворено на філіали ГУЛАГу - дітям заборонено розмовляти на тему війни та ділитись спогадами про пережите.

Про це у  телеграм-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Школи Маріуполя в окупації перетворено на філіали ГУЛАГу. Дітям заборонено розмовляти на тему війни. Заборонено ділитись спогадами про пережите. На стінах скрізь розвішано нові правила та вимоги. Що заборонено. Вхід в школи батькам заборонено. Діти входять через обшук з металодетектором. Здебільшого на контролі бійці так званої "днр". Обшукують всіх і скрізь незалежно від статі та віку. Непоодинокі випадки, коли у дітей віком до 15 років забирають металеві рублі, посилаючись що метал не можна. Без повернення. Кожен урок починається та закінчується короткою доповіддю вчителя, як стало гарно з Росією. Це не Орвелл. Це щось інше. Потужніше і страшніше", - розповів Андрющенко.

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Топ коментарі
+15
Это форма терроризма. Малым детям калечат психику. После Победы понадобится огромная работа по реабилитации этих несчастных детей.
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05.09.2022 00:01
+12
Всіх вчителів таких підвисити кожного такого вчителя підвісити !Закінчиться війна всерівно підвісити !Це тварюки !
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04.09.2022 23:57
+8
Пару-тройку таких *учителей* ликвидировать и поубавится желающих из Рашки ехать в Украину наших детей зомбировать
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05.09.2022 00:33
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Всіх вчителів таких підвисити кожного такого вчителя підвісити !Закінчиться війна всерівно підвісити !Це тварюки !
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04.09.2022 23:57 Відповісти
Не треба вішати. Депортувати в *********. Нам там "тєрпіли" просто необхідні - їм ще репарації десятиліттями виплачувати...
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05.09.2022 00:34 Відповісти
карочє діти винні за пройоб маріка...хай тепер на трудовому навчанні з фанєри лобзіком рублі випилюють..
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04.09.2022 23:57 Відповісти
Это форма терроризма. Малым детям калечат психику. После Победы понадобится огромная работа по реабилитации этих несчастных детей.
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05.09.2022 00:01 Відповісти
Кого тільки в нас не реабілітірували, прокиньтесь, або ми, або ніхто
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05.09.2022 00:06 Відповісти
Пару-тройку таких *учителей* ликвидировать и поубавится желающих из Рашки ехать в Украину наших детей зомбировать
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05.09.2022 00:33 Відповісти
Шокована, які вчителя, які діти,які школи, і батьки тіпа не при п@зді
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05.09.2022 00:41 Відповісти
Когда будет известна статистика, сколько реально было наказано за коллаборационизм и сколько реально сидит свой срок, скорее всего мы неприятно удивимся.
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05.09.2022 00:46 Відповісти
Українські діти Маріуполя стали заручниками цієї війни.

Навіть не знаю, кого більше звинувачувати у тому, що їх не евакуювали, чи владу, чи їхніх батьків.
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05.09.2022 00:49 Відповісти
выростят манкуртов
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05.09.2022 02:29 Відповісти
хто не любив українську мову той полюбить чобіт чужих на своїй голові.
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05.09.2022 05:59 Відповісти
 
 