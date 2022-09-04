У школах Маріуполя російські окупанти забороняють дітям говорити про війну і ділитись спогадами про пережите, - Андрющенко

Школи в окупованому Маріуполі перетворено на філіали ГУЛАГу - дітям заборонено розмовляти на тему війни та ділитись спогадами про пережите.

Про це у телеграм-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Школи Маріуполя в окупації перетворено на філіали ГУЛАГу. Дітям заборонено розмовляти на тему війни. Заборонено ділитись спогадами про пережите. На стінах скрізь розвішано нові правила та вимоги. Що заборонено. Вхід в школи батькам заборонено. Діти входять через обшук з металодетектором. Здебільшого на контролі бійці так званої "днр". Обшукують всіх і скрізь незалежно від статі та віку. Непоодинокі випадки, коли у дітей віком до 15 років забирають металеві рублі, посилаючись що метал не можна. Без повернення. Кожен урок починається та закінчується короткою доповіддю вчителя, як стало гарно з Росією. Це не Орвелл. Це щось інше. Потужніше і страшніше", - розповів Андрющенко.

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