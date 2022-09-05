Безугла викрила Міноборони у неправдивій інформації щодо військового обліку жінок

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не поширюйте фейки про військовий облік жінок і розповіла, що Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. У відповідь нардеп "Слуг народу" заявила у відповідь, що ніяких пропозицій Верховна Рада не отримувала і розглядати це питання в 2022 році не збирається.

Відповідна дискусія розгорнулася під постом Маляр у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Не поширюйте фейки про військовий облік жінок. Ще раз дублюю вже оприлюднену інформацію. Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Зараз працюємо над законопроектом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламента. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають. Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. Ще раз нагадую - йдеться про ДОБРОВІЛЬНУ постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Пропозиції у вигляді законопроєкту від Міноборони не надходило. Питання знято з порядку денного. Парламент в 2022 це питання не розглядатиме, бо перелік, дати, виїзд за кордон — все регулюється на рівні Кабміну, не законами. Не зміните за цей місяць свої ж Накази — буде військовий облік, як ви ж там і прописали. Отже, чекаємо змін Наказів Міноборони, у яких Міноборони і визначило як строки, так і перелік:

1. Взятття жінок на військовий облік з 01 жовтня 2022 року — Наказ Міноборони: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE37684?an=2

2. Перелік спеціальностей та/або професій — Наказ Міноборони: https://ips.ligazakon.net/document/re37188?an=1

3. Виїзд жінок за кордон — рішення Кабінету Міністрів України", - відповіла членкиня комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Безугла.

"Ми не пишемо про законопроєкт, ми направили пропозиції - розробили спільно юристи МОУ і ГШ", - заперечила Маляр.

"У вигляді листа, які не можуть бути законопроєктом. Спочатку відтермінуйте свій же Наказ, який створив цю ситуацію. Наприклад, до 01 жовтня 2025 чи й 2030… Бо то все вже поки розмови і перенаправлення на Парламент без жодних кроків, крім листа-позиції. На Парламент, який це не прописує. Всі строки і переліки в наказах", - наголосила Безугла.

















