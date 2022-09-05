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Новини За кордоном
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Кадиров (479) Росія (47164)

У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку з посади керівника Чечні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кадиров

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль бачив повідомлення глави Чечні Рамзана Кадирова про можливу відставку, але це "поки ніяк не матеріалізувалося".

Як передає Цензор.НЕТ, Пєскова цитують російські ЗМІ.

"Справді, ми бачили ці повідомлення, але, скажімо так, поки, якщо я правильно розумію, ці повідомлення ніяк не матеріалізувалися", – сказав речник президента РФ.

Він також додав: "Поки що ми виходимо з того, що він продовжує керівництво Чеченською Республікою".

Нагадаємо: 3 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже "засидівся" на посаді голови Чечні та заслужив на "безстрокову відпустку і довгу відпустку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Помітив, що засидівся": Кадиров захотів у "безстрокову відпустку". РосЗМІ пишуть, що для нього готують нову посаду в Росгвардії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
В скотомогильник.
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05.09.2022 01:35
+23
Хитрый чеченский крыс унюхал близкий крах свинорашки и хочет быстренько сбежать с этого тонущего корыта под благовидным предлогом яустал-ямухожук. Ну-ну...
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05.09.2022 01:59
+21
Эээ, рамзанка-3,14дор! Не думай, шо тебе удастся уйти от ржавого штык-ножа в очко.Ты давно труп. И весь твой род тоже, все, кто дорос до колеса тележного.
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05.09.2022 01:39
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В Украину его отправьте, это место где его ждут больше всего на планете, уверяю вас
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05.09.2022 01:32 Відповісти
На свиноферму до голодних хряків!
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05.09.2022 01:34 Відповісти
В скотомогильник.
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05.09.2022 01:35 Відповісти
Пусть С.А.Бандеру поищет в Одесском метро...
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05.09.2022 08:51 Відповісти
Дон для тіктоку зняв відосік, зробив дон-дін-дон бубєнцями, та й на тому усьо.
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05.09.2022 01:34 Відповісти
Эээ, рамзанка-3,14дор! Не думай, шо тебе удастся уйти от ржавого штык-ножа в очко.Ты давно труп. И весь твой род тоже, все, кто дорос до колеса тележного.
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05.09.2022 01:39 Відповісти
Сразу не заметил ошибки...До ОСИ колеса тележного.
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05.09.2022 02:15 Відповісти
Ну в принципе он может уйти, но вариантов ухода всего два- новичок или полоний.
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05.09.2022 01:44 Відповісти
А у вікно?
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05.09.2022 08:46 Відповісти
то для менеджеров Газпрома
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05.09.2022 14:19 Відповісти
Дон-дон-дооон…
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05.09.2022 01:46 Відповісти
Ну такоє
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05.09.2022 01:50 Відповісти
Хитрый чеченский крыс унюхал близкий крах свинорашки и хочет быстренько сбежать с этого тонущего корыта под благовидным предлогом яустал-ямухожук. Ну-ну...
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05.09.2022 01:59 Відповісти
Ні. Кадиров, як офіційний спадкоємець *****, очолить росгвардію.
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05.09.2022 05:43 Відповісти
Не тварь, так просто не спрыгнуть теперь - это тебе не ссыкливые кацапы. Встрял по самое небалуйся.
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05.09.2022 02:06 Відповісти
Да никуда Кадырка не уйдёт, такие "планы" он уже оглашал пару раз...
Присутствие на любой высокой федеральной должности зависит от капризов Пу, т.е. можно попасть в немилось. В нынешней должности он выгоден обнулёнышу, как проверенный пастух тамошних баранов, не будет никакой новой Чеченской войны...
Итого, сиди бессрочно, наслаждайся властью, богатством и любовью сограждан, как региона так и всей России.
Но могу и ошибаться, кремлевская кухня - вешь непредсказуемая, может тамошняя круговая порука порождает иную логику...)
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05.09.2022 02:09 Відповісти
Овцее..б учуял неладное..... !!!!
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05.09.2022 02:33 Відповісти
дон не знает, что там вход - рубль, а выход - два....
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05.09.2022 03:06 Відповісти
Даже тиктоковские воены устают от войны - никто не был готов к настолько затяжному и интенсивному конфликту - под сто тыс убитых с одной и другой стороны!

Но завтра Песков выйдет к прессе и скажет, что все идет по плану и спецоперация безусловно будет завершена, ибо я есть царский шут, а шуту позволительно всякую ***** нести, даже противоречить царю, тем более, что царь то ненастоящий!

Кажется, рашистские мрази осознают границы собственных людоедских желаний - даже людоед от усталости становится любителей резиновых не то поп, не то пупов)
Наш враг-людоед, оказывается любит человеческие пупки и резиновые попки - за рабско-галерским трудолюбием просматривается чтото другое, извращенная пудофилия!

Кстати, в пуп он мог поцеловать, тк свою фио мог интерпретировать как от пу-п происходящую и себя считает пу-пом, не Путиным, а пупом - пуп земли)

Очерки психопатологии рашистских мразей
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05.09.2022 03:08 Відповісти
Шас его будут упрашывать, мол, на кого ты нас покидаеш? Артист, одним словом, еще не материазовался, то есть пока надувает. Да и вообще, мне рассказывали, что Кадыров не есть чеченцем, он из ногайских племен, которые пришли на Севкавказ как передовой отряд Чингизов.
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05.09.2022 03:08 Відповісти
Просто Кадиров "загрався у шейха" А тепер "опинився між молотом і ковадлом": Кремль вимагає "м"яса на бойню", а він не може - бо навіть його "прихлєбаї" воювать іти не хочуть Назріває "палацовий бунт" А чим закінчуються подібні "бунти" у мусульманських спільнотах, відомо: вирізання разом з "шейхом" всієї його рідні!
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05.09.2022 04:17 Відповісти
Щури тікають першими з корабля. Цікавий сигнал.
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05.09.2022 03:26 Відповісти
Понти.
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05.09.2022 04:09 Відповісти
абсолютно похрену, что там происходит
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05.09.2022 05:03 Відповісти
Та не скажите, эта тварь ещё может много бед наделать.
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05.09.2022 05:11 Відповісти
У російських пабликах ця новина інтенсивно обговорюється і всі міркують - щоб це повідомлення означало.
Версій багато, від реальних до фантастичних.
Основні версії такі:
1. "Рокировочка" у верхах - ставлять Кадирку в Росгвардію заступником Золотова, через два місяці Золотова призначають Міністром оборони замість звільненого Шойгу, а Кадирова директором Росгвардії.
2. Міністром оборони.
3. Міністром МВС.
4. Керівник великого регіону.
5. Зам путіна у зв'язках з ісламським світом
6. Ну, і зовсім фантастична версія - справді засидівся на одній посаді і справді вирішив відпочити
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05.09.2022 05:13 Відповісти
Цей покидьок з мітлою під носом вже не раз робив такі заяви. Не зважайте.
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05.09.2022 06:55 Відповісти
Чеченці? Не бачу Чеченців в російській ординській армії вбивць, садистів, насильників і мародерів. Бачу баранів кремля.
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05.09.2022 07:12 Відповісти
Барадату крису нудить?
Барадату крису треба відпустить на берег з дірявого (як і ця барадата криса) човна, під назвою "расія"?
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05.09.2022 08:28 Відповісти
рамзанка диров зібрався до кремля, хоче стати новим ******.
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05.09.2022 10:07 Відповісти
 
 