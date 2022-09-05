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У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку з посади керівника Чечні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль бачив повідомлення глави Чечні Рамзана Кадирова про можливу відставку, але це "поки ніяк не матеріалізувалося".
Як передає Цензор.НЕТ, Пєскова цитують російські ЗМІ.
"Справді, ми бачили ці повідомлення, але, скажімо так, поки, якщо я правильно розумію, ці повідомлення ніяк не матеріалізувалися", – сказав речник президента РФ.
Він також додав: "Поки що ми виходимо з того, що він продовжує керівництво Чеченською Республікою".
Нагадаємо: 3 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже "засидівся" на посаді голови Чечні та заслужив на "безстрокову відпустку і довгу відпустку".
Топ коментарі
+28 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар05.09.2022 01:35
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+21 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар05.09.2022 01:39
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Будь ласка, зачекайте...
Присутствие на любой высокой федеральной должности зависит от капризов Пу, т.е. можно попасть в немилось. В нынешней должности он выгоден обнулёнышу, как проверенный пастух тамошних баранов, не будет никакой новой Чеченской войны...
Итого, сиди бессрочно, наслаждайся властью, богатством и любовью сограждан, как региона так и всей России.
Но могу и ошибаться, кремлевская кухня - вешь непредсказуемая, может тамошняя круговая порука порождает иную логику...)
Но завтра Песков выйдет к прессе и скажет, что все идет по плану и спецоперация безусловно будет завершена, ибо я есть царский шут, а шуту позволительно всякую ***** нести, даже противоречить царю, тем более, что царь то ненастоящий!
Кажется, рашистские мрази осознают границы собственных людоедских желаний - даже людоед от усталости становится любителей резиновых не то поп, не то пупов)
Наш враг-людоед, оказывается любит человеческие пупки и резиновые попки - за рабско-галерским трудолюбием просматривается чтото другое, извращенная пудофилия!
Кстати, в пуп он мог поцеловать, тк свою фио мог интерпретировать как от пу-п происходящую и себя считает пу-пом, не Путиным, а пупом - пуп земли)
Очерки психопатологии рашистских мразей
Версій багато, від реальних до фантастичних.
Основні версії такі:
1. "Рокировочка" у верхах - ставлять Кадирку в Росгвардію заступником Золотова, через два місяці Золотова призначають Міністром оборони замість звільненого Шойгу, а Кадирова директором Росгвардії.
2. Міністром оборони.
3. Міністром МВС.
4. Керівник великого регіону.
5. Зам путіна у зв'язках з ісламським світом
6. Ну, і зовсім фантастична версія - справді засидівся на одній посаді і справді вирішив відпочити
Барадату крису треба відпустить на берег з дірявого (як і ця барадата криса) човна, під назвою "расія"?