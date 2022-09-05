Не можна йти на переговори з РФ. Для росіян це буде шанс заморозити конфлікт, - Лінкявічюс
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Україні не варто йти зараз на переговори з Росією, адже Кремль використає це як шанс заморозити конфлікт та підсилити власні позиції.
Такої думки дотримується один із провідних лобістів України в ЄС, ексміністр оборони та закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кремль натякає на переговори - значить, закінчився порох і хочуть заморозити окуповані території. Ні в якому разі не можна давати їм дихати", - вважає Лінкявічюс.
Він певен, що саме в такі моменти Україна має шанс ще більше послабити окупантів та звільнити свої території, особливо враховуючи західну допомогу.
"Великі надії на збільшення постачання зброї, особливо завдяки американському ленд-лізу. Україну потрібно очистити від Росії, крапка", - підкреслив він.
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Укараїна пропонує переговори по часу виведеня їх війск,"не припиняючи бойових дій",як вони пропонували на початку,і сроків виплати репарацій.
Так расєяне ж НЕ ХОЧУТЬ!
тому я балтійцям вірю більше аніж усіляким зеленським чи порошенкам бо для них сама думка повернення в російське рабство неприйнятна.