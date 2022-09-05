УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10089 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 737 14
війна (56290) Лінкявічюс (178) переговори з Росією (551)

Не можна йти на переговори з РФ. Для росіян це буде шанс заморозити конфлікт, - Лінкявічюс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

линкявичюс

Україні не варто йти зараз на переговори з Росією, адже Кремль використає це як шанс заморозити конфлікт та підсилити власні позиції.

Такої думки дотримується один із провідних лобістів України в ЄС, ексміністр оборони та закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кремль натякає на переговори - значить, закінчився порох і хочуть заморозити окуповані території. Ні в якому разі не можна давати їм дихати", - вважає Лінкявічюс.

Він певен, що саме в такі моменти Україна має шанс ще більше послабити окупантів та звільнити свої території, особливо враховуючи західну допомогу.

Також читайте: Росія має бути виключена з європейської архітектури безпеки та ООН, - Лінкявічус

"Великі надії на збільшення постачання зброї, особливо завдяки американському ленд-лізу. Україну потрібно очистити від Росії, крапка", - підкреслив він.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+21
Абсолютно згоден! Хоч повільно, але невпинно вибивати цю падаль з нашої землі!
показати весь коментар
05.09.2022 07:33
+16
Треба зробить, як росіяни зробили перед втечею з Полісся Вони тоді заявили, що будуть робить "деескалацію конфлікту", але "це не вплине на інтенсивність бойових дій" А нам варто заявить, що "переговори не вплинуть на інтенсивність бойових дій"! І молотить їх на Півдні та сході і далі!
показати весь коментар
05.09.2022 07:37
+13
А зелень все ще намагається домовлятись.
показати весь коментар
05.09.2022 07:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абсолютно згоден! Хоч повільно, але невпинно вибивати цю падаль з нашої землі!
показати весь коментар
05.09.2022 07:33 Відповісти
Треба зробить, як росіяни зробили перед втечею з Полісся Вони тоді заявили, що будуть робить "деескалацію конфлікту", але "це не вплине на інтенсивність бойових дій" А нам варто заявить, що "переговори не вплинуть на інтенсивність бойових дій"! І молотить їх на Півдні та сході і далі!
показати весь коментар
05.09.2022 07:37 Відповісти
А зелень все ще намагається домовлятись.
показати весь коментар
05.09.2022 07:38 Відповісти
зелепукину только этого и надо. и ермак сделает все как надо
показати весь коментар
05.09.2022 08:04 Відповісти
Укакаются.
показати весь коментар
05.09.2022 09:16 Відповісти
Після Беслану зразу не домовлятися. Спочатку вигодували це жахіття, а тепер хероїчно борються
показати весь коментар
05.09.2022 08:05 Відповісти
Зелю він не переконає !
показати весь коментар
05.09.2022 08:18 Відповісти
Переговоры могут быть только о возвращении захватчиков за международно признанные границы Украины, наказание военных преступников и репарации. Справедливо? Справедливо!
показати весь коментар
05.09.2022 08:20 Відповісти
Если вы сели за стол играть с шулером- вы уже проиграли. Если вы сели за стол переговоров с рашистами- вы уже капитулировали. Сесть за стол переговоров с рашистами уже ошибка.
показати весь коментар
05.09.2022 08:50 Відповісти
Типичная ошибка садиться за стол переговоров с тем кто тебя 100% обманет. У меня друг тоже решил поговорить с циганами и рассказать что у них золото фальшивое. В итоге сам не понял как оказался без денег а в руке кольцо из латуни.
показати весь коментар
05.09.2022 09:13 Відповісти
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги». Василь Кук
показати весь коментар
05.09.2022 08:37 Відповісти
Або не довше залпу батареї HIMARS'ів
показати весь коментар
05.09.2022 08:47 Відповісти
Алеж расєяне не хочуть переговорів!
Укараїна пропонує переговори по часу виведеня їх війск,"не припиняючи бойових дій",як вони пропонували на початку,і сроків виплати репарацій.
Так расєяне ж НЕ ХОЧУТЬ!
показати весь коментар
05.09.2022 09:30 Відповісти
після того як балтійці зрозуміли що за них ніхто не впишеться наша ЗСУ для них стала як власна армія і наша війна стала їх власною війною.

тому я балтійцям вірю більше аніж усіляким зеленським чи порошенкам бо для них сама думка повернення в російське рабство неприйнятна.
показати весь коментар
05.09.2022 10:01 Відповісти
 
 