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На Європу чекають від 5 до 10 складних зим, - прем’єр Бельгії Де Кроо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

тепло,тарифи,опалення

Бельгійцям доведеться пережити до 10 важких зим через енергетичні проблеми, але це буде зроблено заради майбутнього позбавлення залежності від копалин енергоджерел.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нас чекають п'ять-десять важких зим, але ми також можемо зробити ривок на 20 років уперед, відмовившись від викопного палива, незважаючи на всі труднощі", - сказав він в ефірі телеканалу VRT.

Серед заходів, покликаних полегшити прогнозовані труднощі, йдеться, зокрема, про продовження термінів роботи двох реакторів бельгійських АЕС. Наразі федеральний уряд веде переговори з енергетичною компанією Engie з метою продовження найменш вікових реакторів Дул 4 і Тіанж 3. Остаточна угода з оператором планується на кінець року, щоб перезапустити ці реактори після обстеження та технічного обслуговування у листопаді 2026 року на наступні 10 років.

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Бельгія раніше оголосила курс на відмову від атомної енергетики та ставила завдання завершити використання АЕС до 2025 року. Проте різке зростання цін на енергоносії змусило країну відкласти ці плани. Уряд Бельгії вирішив продовжити термін служби двох реакторів до 2036 року на тлі енергетичної кризи.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
допоможіть знищити зло і складнощі скоротяться
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05.09.2022 07:45
+11
треба не на інших дивитися а на свої помилки зважати, робили би це у нас і війни би цієї не було, а то сиділи 30 років ходили голосували за 200грн за всяких недоумків, разом з владою розводили коррупцію і взяточнество на усіх рівнях, деребанили країну, не платили податки, виплачували і получали зарплати в конвертах від цього більше 50% економіки було в тіні,мутили різні схеми щоб нажитися на державі, і тепер сидять і розказують що це Європа винна у всьому
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05.09.2022 08:19
+10
Походу европа обосралась больше всех, вы уже и зимы посчитали.. Вы там такие все *** умные, "как моя жена после"!!! Думать начали тогда когда уже поздно пить боржоми!!! Вырастили всей европой тварь такую,теперь "радуйтесь! Грузия, Чечня, Карабах, Приднестровье, Сирия, теперь Украина, а вы все озабоченность выражаете!!! Вот в выражайте дальше, пусть у вас теперь жопы померзнут!!!
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05.09.2022 07:53
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Святий пендель!
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05.09.2022 07:44 Відповісти
Чарівний пендель.
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05.09.2022 07:50 Відповісти
допоможіть знищити зло і складнощі скоротяться
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05.09.2022 07:45 Відповісти
Походу европа обосралась больше всех, вы уже и зимы посчитали.. Вы там такие все *** умные, "как моя жена после"!!! Думать начали тогда когда уже поздно пить боржоми!!! Вырастили всей европой тварь такую,теперь "радуйтесь! Грузия, Чечня, Карабах, Приднестровье, Сирия, теперь Украина, а вы все озабоченность выражаете!!! Вот в выражайте дальше, пусть у вас теперь жопы померзнут!!!
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05.09.2022 07:53 Відповісти
треба не на інших дивитися а на свої помилки зважати, робили би це у нас і війни би цієї не було, а то сиділи 30 років ходили голосували за 200грн за всяких недоумків, разом з владою розводили коррупцію і взяточнество на усіх рівнях, деребанили країну, не платили податки, виплачували і получали зарплати в конвертах від цього більше 50% економіки було в тіні,мутили різні схеми щоб нажитися на державі, і тепер сидять і розказують що це Європа винна у всьому
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05.09.2022 08:19 Відповісти
Одне другому не мішає.
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05.09.2022 08:42 Відповісти
Так, 3 десятиліття нами правила олігархічна мафія, яка зробила з України зачинений для міжнародних інвесторів відстійник. Але і Європа не пасла задніх - ніхто, окрім кремля, не примушував її совати свою голову у його газовий зашморг. А наче ж розумні люди, коли подивишся на якість їх життя проти нашого.
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05.09.2022 11:59 Відповісти
Нічого, не помрете. Купіть ковдру і обігрівач
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05.09.2022 07:56 Відповісти
А за віщо ви,пані,так на Бельгію?
За те,що 80 тисяч українських біженців прийняла?
Чи за гуманітарну допомогу?
Чи за п'ять партій зброї,і готує шосту,включаючи важке озброєння?
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05.09.2022 08:11 Відповісти
не варто на таких неадекватних людей взагалі звертати увагу, є такі у нас нажаль, та й усюди в принципі є, це норма
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05.09.2022 08:14 Відповісти
Просила вже призвище Саган не чіпати
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10.09.2022 23:12 Відповісти
Хто, Бельгія?
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10.09.2022 21:44 Відповісти
А їм казали не будуйте пп2.
Не вкладайте гроші.
Краще подбайте про альтернативу цапському газу.
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05.09.2022 07:58 Відповісти
Пане Де Кроо, передайте будь ласка нам всю зброю що є в Бельгії і посприяйте щоб так вчинило все ЄС , і вам не доведеться переживати складну зиму ))
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05.09.2022 07:58 Відповісти
Европа "родила" Наполеона (Наполеоновские войны 12 лет,), Гитлера агрессивная политика 9 лет) и В.В. *****. Это вы его в жопу за дешевые газ и нефть целовали. Потерпите пару зим суки. Украина с этой падалью уже девятый год сражается. И с вами и без вас и за вас...
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05.09.2022 08:01 Відповісти
Європі не повезло з президентами, прем'єрами і канцлерами. Ось в нас, все фокей, так вміють брехати, що аж вуха завертаються, а ті все стараються довести правду, реальну ситуацію, шукають альтернативу, запаси, підтримку. А тут головне пообіцяти, набрехати, а коли все валиться звернути на попередників, хоча вони вже і є попередники, бо при владі вже більше 3-х років.
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05.09.2022 08:04 Відповісти
в порівнянні що буде з Україною де уже знищено купу міст,містечок і сіл,купу підприємств,заводів,знищена практично вся важка індустрія країни, економіка працює процентів на 30, величезна демографічна криза і це тільки ще далеко не кінець війни то в Європі буде рай
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05.09.2022 08:07 Відповісти
Обіцяли нас підтягнути до себе.
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05.09.2022 08:46 Відповісти
чув уже багато американських, британських експертів,що для того щоб Україна повернулася хоча б до довоєнного стану потрібно буде декілька десятеліть, "ломать не строить" як говориться, відбудовувати усе потрібно буде достатньо довго
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05.09.2022 08:50 Відповісти
Ну єслі на нас всі наваляця -- в харошому смислі цього слова.
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05.09.2022 09:01 Відповісти
Піпоть тобі на язиці
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10.09.2022 21:46 Відповісти
а шо там фрау меркель думает по этому поводу? все норм? это исключительно экономический проект?
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05.09.2022 08:18 Відповісти
Профессор Талк

@SergejTalk

·

10 ч

Сегодня в Телеграме Медведев объяснил, что дело не в газовой турбине и не в протечках масла. А это месть Германии, которая враг. Месть!
Я не знаю, как Газпром после этого будет выкручиваться.
Юрист-алкоголик - беда в семье...
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05.09.2022 08:24 Відповісти
еще и без одного яйца с растущей грудью__)гидроцефал однояичный с бюстом)
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05.09.2022 08:28 Відповісти
Что-то он много зим лет Параше отвёл...
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05.09.2022 08:37 Відповісти
а є причини для того щоб думати по іншому? якщо звичайно ж не слухати арестовича про звільнення України від окупантів включаючи Крим до кінця року і на наступний місяць після звільнення про парад українських військових на красній площі
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05.09.2022 08:40 Відповісти
Параша будет уничтожена не в результате военного поражения от Украины, а в результате экономического краха, как и дохлый совок. А Украинцы ей слегка помогут сдохнуть быстрее.
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05.09.2022 09:02 Відповісти
Хай не свистять. Максимум рік труднощів і не більше. ******* скиглити, але вирішують швидко.
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05.09.2022 08:37 Відповісти
а ось і експерти підїхали що там якісь міністри,премєри, які володіють ситуацією,обстановкою і цифрами, ваня краще знає і скаже що до чого
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05.09.2022 08:42 Відповісти
Ваня прав -- в них більше можливостеи -- вітряки сонце підземне тепло атом поднапрягут і життя заграє новими барвами.
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05.09.2022 08:57 Відповісти
Дайте зброї - і ця зима для вас буде теплою....
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05.09.2022 08:54 Відповісти
У країнах Європи зара всякі лєпенші повилазять на виборах, будуть давити на популізм.
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05.09.2022 09:43 Відповісти
Ну і навіщо ці заяви? А користуватися викопним, щоб не було важких зим, і будувати альтернативне? Аби тільки суспільство черговий раз стряхнути і пропіаритись, про себе нагадавши людям. Німці теж кричали, що "неможливо без російського", "потрібно десятки років", а зараз уже заповнені на 85%. Виявляється, можливо. І альтернативи є. А коли повністю відбудуються нові ланцюжки поставок (немає сумніву, на пуйла уже ніхто не розраховує), і ціна знизиться. То чого верещати про 10 років?
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05.09.2022 10:19 Відповісти
 
 