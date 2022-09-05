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За добу на Донеччині від російських обстрілів загинули 3 цивільних, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

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За 4 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині від російських обстрілів загинули 3 цивільних, - Кириленко 01

"За 4 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому і 1 у Соледарі. Ще 3 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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05.09.2022 11:14 Відповісти
 
 