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За добу на Донеччині від російських обстрілів загинули 3 цивільних, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
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За 4 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 4 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому і 1 у Соледарі. Ще 3 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар05.09.2022 11:14 Відповісти Мені подобається 0
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