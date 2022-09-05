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Українські хакери встановили координати ворогів за допомогою фейкових жіночих акаунтів, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тіндер

Українські хакери з групи Hackyourmom встановили координати російської військової бази біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих дівчат.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Шерше ля фам. Шукайте жінку". Російські військові прокололися на красивих фото українських дівчат. Одна з хакерських українських груп піймала рашистів на їх потягу до дівчат - красивих, українських. Це була одна з баз під Мелітополем", - розповів він.

Братчук каже, що "дівчата цілі, неушкоджені, фото теж". Координати ж російської бази передали українським артилеристам.

"Цієї бази під Мелітополем більше немає. Ласкаво просимо до пекла, вражини", - додав він.

Також читайте: Загарбники заборонили херсонцям перетинати Дніпро

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Ну й навіщо про це кукарєкати на весь світ.нехай полюють далі.от же ж кварталівська школа.нічого вдержати не можуть в тамниці
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05.09.2022 09:21
+10
Іноді хочется сказати отаким "кореспондентам" від влади - та заткниться вже, не розголошуйте.
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05.09.2022 09:27
+8
КаZZапы, в следующий раз только на своих ведитесь. Которые слева.
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05.09.2022 09:00
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подрачили кацапы .................)))))
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05.09.2022 08:48 Відповісти
наступного разу спробуйте бочку браги-все сдадуть
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05.09.2022 08:55 Відповісти
КаZZапы, в следующий раз только на своих ведитесь. Которые слева.
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05.09.2022 09:00 Відповісти
Радостная новость, только бы во время необъявленной войны Братчук, себя повёл, как вражеский информатор и не важно осознано или нет.Точно так,как Геращенко ,который нехотя наводил ракеты .
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05.09.2022 09:02 Відповісти
а якщо були б хлопчики, то видавало координати бункера
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05.09.2022 09:03 Відповісти
Вичислили кучу озабочених і накрили -- вспокоіли.
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05.09.2022 09:08 Відповісти
Ну й навіщо про це кукарєкати на весь світ.нехай полюють далі.от же ж кварталівська школа.нічого вдержати не можуть в тамниці
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05.09.2022 09:21 Відповісти
потому что эти хакеры голосовали за зеленского. Ну ты понял. И не только хакеры.
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05.09.2022 10:18 Відповісти
То есть все хакеры- дебилы?
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06.09.2022 05:03 Відповісти
Раз рассказали, то способ скорее всего уже не работает.
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05.09.2022 10:56 Відповісти
Іноді хочется сказати отаким "кореспондентам" від влади - та заткниться вже, не розголошуйте.
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05.09.2022 09:27 Відповісти
Молодец, что всем рассказал, теперь вражины будут осторожнее... ох и...
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05.09.2022 09:55 Відповісти
ничего страшного, есть еще 1001 способ выудить информацию
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05.09.2022 10:00 Відповісти
Русский комсомолец? Сам себе создаешь трудности и потом их преодолеваешь?
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05.09.2022 10:19 Відповісти
это стеб такой от персонажа с ником русский алкаш? тут водки нет
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05.09.2022 10:52 Відповісти
За то есть идиоты, а это лучше водки
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05.09.2022 14:47 Відповісти
Только идиот будет искать компанию идиотов, но раз тебе норм, то поздравляю
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05.09.2022 19:08 Відповісти
Я себе компанию идиотов не ищу. Я с них стебусь и тыкаю мордой в их идиотизм. Например тебя в "ничего страшного, есть еще 1001 способ выудить информацию"
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05.09.2022 19:32 Відповісти
такі новини треба викладати після нашої перемоги
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05.09.2022 10:03 Відповісти
Сергій Братчук - клиент СБУ .
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05.09.2022 10:12 Відповісти
Клієнт дурки
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05.09.2022 10:45 Відповісти
Дурбецало , язик чешеться , тре ж розтріпати на весь світ
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05.09.2022 11:27 Відповісти
А на смазливых "мальчиков" не пробывали? Думаю, результат превзойдет все ожидания!
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05.09.2022 21:48 Відповісти
 
 