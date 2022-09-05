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Знімав на відео адмінбудівлі Харкова, у телефоні виявили фото військових РФ: Правоохоронці затримали 51-річного чоловіка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

поліція

У Харкові затримали водія автівки, які здійснював відеозйомку адмінбудівель міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Харківщини.

Так, наряд правоохоронці зупинив автомобіль ВАЗ 2109 на вулиці Тюрінській. 

Під час перевірки співробітники поліції викрили 51-річного водія автівки у проведенні відеозйомки адмінбудівель міста із геолокацією їх розташування.

"Також в телефоні чоловіка поліцейські виявили фото російських військових. Чоловіка доставили до райуправління поліції для подальшого з’ясування обставин події", - йдеться в повдіомленні.

Також на блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 3230 транспортних засобів. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 4 особи для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Також читайте: Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
В чому сарказм? В Луцьку "наводчик", на аеродром, був завербований з 2010 року, їздив в маскву.... а проявив свій талант тільки 24 лютого 2022 року.... зараз в сізо....
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05.09.2022 09:34
+4
Совкодрочер , идейный ***** , до 51-го дожил, а ума не нажил .
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05.09.2022 09:37
+2
шипиён на жигулях... наверное, агент длительного оседания... лет 10 ждал задание... и вот Центр вспомнил своего блудного сына и таки дал серьезнейшее задание сфотографировать админздания...
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05.09.2022 09:16
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шипиён на жигулях... наверное, агент длительного оседания... лет 10 ждал задание... и вот Центр вспомнил своего блудного сына и таки дал серьезнейшее задание сфотографировать админздания...
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05.09.2022 09:16 Відповісти
В чому сарказм? В Луцьку "наводчик", на аеродром, був завербований з 2010 року, їздив в маскву.... а проявив свій талант тільки 24 лютого 2022 року.... зараз в сізо....
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05.09.2022 09:34 Відповісти
ты что сказать хотел, клоун?
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05.09.2022 09:38 Відповісти
В военное время ,без сарказма ,повернули бы спиной и пустили очередь. Не уй снимать админздания и выкладывать геолокацию. Слишком у нас церемоняться . Если один с десяти просто дурак и просто фотографировал ,для памяти? Да и уй сним ,дуракам туда дорога.
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05.09.2022 09:44 Відповісти
"Очєрєдь" забагато , однієі кулявлоба вистачить
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05.09.2022 09:46 Відповісти
Совкодрочер , идейный ***** , до 51-го дожил, а ума не нажил .
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05.09.2022 09:37 Відповісти
Мне 54 г. и что?
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05.09.2022 09:39 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти тих ідіотів, які на своє місто направляють ракети. Що у них в голові? Совість їх не мучить, коли вони бачать своє розбомблене місто? Це можуть робити тільки такі самі, як ті вонючі москалі.
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05.09.2022 10:59 Відповісти
Все простіше, це роблять люди яким просто "какая разніца" в усьому, не тільки на виборах
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05.09.2022 11:24 Відповісти
Довічне, з повною конфіскацією.
Масово поширити цю інформацію.
Кількість паскуд миттєво зменшиться і рази.
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05.09.2022 11:19 Відповісти
Зубы выбили мразоте?
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05.09.2022 11:57 Відповісти
На обмін..
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05.09.2022 12:05 Відповісти
 
 