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Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації
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Президент Украъни Володимир Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ZN.UA" з посиланням на інтерв’ю Президента ABC news.
"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим", - сказав Зеленський.
Він додав, що росіяни зайняли шість блоків найбільшої у Європі атомної станції - Запорізької АЕС.
" Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя", - підкреслив Президент.
Топ коментарі
+9 Saul Goodman
показати весь коментар05.09.2022 09:45
+5 Amber
показати весь коментар05.09.2022 09:24
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар05.09.2022 09:55
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Будь ласка, зачекайте...
займаються фахівці 😠
Проблема за малым - станция под оккупацией и как лично я понимаю, его особо никто и не спрашивает.
А так, да, мыслит верно.