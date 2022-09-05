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Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Украъни Володимир Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ZN.UA" з посиланням на інтерв’ю Президента ABC news.

"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим", - сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни зайняли шість блоків найбільшої у Європі атомної станції - Запорізької АЕС.

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" Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя", - підкреслив Президент.
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Топ коментарі
+9
Спочатку здає станцію майже без бою а потім доганяє що вона виробляє енергію на два регіона і починає щось не розглядати як би від його розляду щось залежало...
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05.09.2022 09:45
+5
Він нічого не розглядає, бо він профан в цій справі , отож нехай цим
займаються фахівці 😠
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05.09.2022 09:24
+4
Він не розглядав три роки захист ,важливих стратегічних об'єктів України(зокрема атомних електростанцій ) ані системами ПРО , ані ПВО,ані системою РЛС.котріб віджстежували цілі в районі цих об'єктів,ані глибокоешолонованої системи оборони цих обєктів ,озброєними "до зубів" ******** озброєнням війсковими підрозділами,Натомість "турецькі" асвальтоукладчики прокладали до цих об'єктів добрі дороги і після 24 лютого стає очевидним для чого "зе влада" це робила.
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05.09.2022 09:55
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він роглядає виключно асфальт..
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05.09.2022 09:22 Відповісти
Він нічого не розглядає, бо він профан в цій справі , отож нехай цим
займаються фахівці 😠
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05.09.2022 09:24 Відповісти
Орда з першого заходу не могла повірити, що так "крепко" охороняється атомка.
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05.09.2022 09:29 Відповісти
Ну, то, что он не согласен - это не просто хорошо, это даже правильно.
Проблема за малым - станция под оккупацией и как лично я понимаю, его особо никто и не спрашивает.
А так, да, мыслит верно.
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05.09.2022 09:34 Відповісти
а він на роялі зіграє.. на кабінетному-всі касаби повтікають
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05.09.2022 09:37 Відповісти
Спочатку здає станцію майже без бою а потім доганяє що вона виробляє енергію на два регіона і починає щось не розглядати як би від його розляду щось залежало...
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05.09.2022 09:45 Відповісти
просто тупа істота яка навчилася читати тексти і кривлятися
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05.09.2022 09:50 Відповісти
Він не розглядав три роки захист ,важливих стратегічних об'єктів України(зокрема атомних електростанцій ) ані системами ПРО , ані ПВО,ані системою РЛС.котріб віджстежували цілі в районі цих об'єктів,ані глибокоешолонованої системи оборони цих обєктів ,озброєними "до зубів" ******** озброєнням війсковими підрозділами,Натомість "турецькі" асвальтоукладчики прокладали до цих об'єктів добрі дороги і після 24 лютого стає очевидним для чого "зе влада" це робила.
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05.09.2022 09:55 Відповісти
Знову йому "економіка" понад усе
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05.09.2022 10:33 Відповісти
А хто відповість за ЗДАЧУ ЗАЕС російському агресору ?!!
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05.09.2022 11:39 Відповісти
Ты не людям это рассказывай, а качай в ООН, 8 сентября Рамштайн. Но для многих это голосняк, нужно быть готовым к закрытию. Оружия дадут, денег, лишь бы не было ядерной угрозы. Просто готовься к зиме. А не трынди
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05.09.2022 13:05 Відповісти
 
 