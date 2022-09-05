Президент Украъни Володимир Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ZN.UA" з посиланням на інтерв’ю Президента ABC news.

"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим", - сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни зайняли шість блоків найбільшої у Європі атомної станції - Запорізької АЕС.

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" Це означає шість Чорнобилів… Вони використовують ядерну зброю, це і є ядерна зброя", - підкреслив Президент.