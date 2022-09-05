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Росіяни оголосили винагороду в 1 млн рублів за захоплення в ЗСУ платформи для евакуації поранених THeMIS

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

платформа

Російські окупанти обіцяють заплатити 1 млн рублів тому, хто захопить платформу для евакуації поранених THeMIS, яку Україна отримала від Естонії.

Про це пише у телеграмі російський пропагандист Олександр Коц, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, винагороду оголосила російська науково-дослідна організація "Центр аналізу стратегій та технологій".

Платформи цікавлять окупантів через "беззаперечний технічний інтерес". Тим, хто доставить росіянам платформу THeMIS "в більш-менш цілому вигляді", росіяни обіцяють 1 млн рублів.

Наголошується, що пропозицію узгоджено з відповідними військовими структурами РФ. А винагороду заплатять після того, як Міноборони Росії видасть "висновок про огляд трофею".

Читайте: У межах проєкту "Журавель" "Госпітальєри" тестуватимуть робота для евакуації поранених з поля бою

THeMIS - виріб естонської компанії Milrem Robotics. Цей робот призначений для того, щоб вивозити поранених бійців з-під обстрілів. Платформу оснащено камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони, не ризикуючи життям військових. "THeMIS" управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Платформу можна запрограмувати на переміщення між різними точками.

Такі платформи вже придбали збройні сили 11 країн. Естонія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Велика Британія та США використовують їх в основному з експериментальними цілями.

Також читайте: Окупанти на півдні влаштували бунт та відмовилися воювати, - ОК "Південь"

В Україні THeMIS збираються вперше повноцінно застосувати в умовах бойових дій.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
бачу е замовлення для наших теслярів - робимо макет з дарева мінуемо його та лишаємо в полі....кмітливі кацапи знайдуть свою винагороду.......
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05.09.2022 09:31
+41
Наскільки пам'ятаю саме цього робота повністю було оплачено Порошенком без залученням зборів на ГО "Справа Громад".
Та й питання не в тому...в статті кажуть що саме Естонія нам передала, а про Пороха не згадується. Якось не гарно.
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05.09.2022 09:41
+39
Купив Порох.Бірюков про це писав.
Тут отдельный абзац о том, что Петр Порошенко его купил самостоятельно, без участия Справы Громад. Ибо наш баланс так перегружен текущими проектами, что мы просто уже не вытягиваем, что грустно. Но робот все равно тут, а это главное!
Порох з Госпітальєрами створили проект "Журавель" в пам'ять загиблого солдата Журавля.
Ми спільно з «Госпітальєрами» хочемо започаткувати проект «Журавель» на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під'їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п'ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок йде на хвилини, і врятувати життя», - пояснює Петро Порошенко.(С)
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05.09.2022 09:44
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Всего один миллион срублей? Это всего 3 тыщи долларов. ВСУ за росийский танк больше заплатит.
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05.09.2022 09:29 Відповісти
Могу продать за полмиллиона готовіе чертежи євакуатора.

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05.09.2022 10:19 Відповісти
Окуклился.
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05.09.2022 13:31 Відповісти
Меньше 2 тысяч долларов.
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05.09.2022 12:11 Відповісти
Взагалі то це 20кує...
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05.09.2022 13:04 Відповісти
бачу е замовлення для наших теслярів - робимо макет з дарева мінуемо його та лишаємо в полі....кмітливі кацапи знайдуть свою винагороду.......
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05.09.2022 09:31 Відповісти
Офигенно хорошая идея, думаю эстонцы с радостью согласятся собрать пару десятков корпусов базовой модели без начинки и электроники, способных проехать пару километров до "сдачи в плен". Стоить такие будут в сотни раз дешевле оригиналов.
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05.09.2022 10:29 Відповісти
Злодюги на генетичному рівні.Крадуть все,від унітазів,до технологічних розробок.Своїх мізків вистачає лише на півня з гімна.
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05.09.2022 09:31 Відповісти
Блин, какие они убогие, эти рассеяне. Уже готовы что-то сп#3дить, желательно недорого, тьфу, нихера сами не могут
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05.09.2022 09:33 Відповісти
Передала Естонія? А хіба не порох купив?
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05.09.2022 09:33 Відповісти
Порох віддав половину власних коштів решту взяв зі свого фонду.
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05.09.2022 09:37 Відповісти
Наскільки пам'ятаю саме цього робота повністю було оплачено Порошенком без залученням зборів на ГО "Справа Громад".
Та й питання не в тому...в статті кажуть що саме Естонія нам передала, а про Пороха не згадується. Якось не гарно.
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05.09.2022 09:41 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=scPa_NG0418
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05.09.2022 09:40 Відповісти
Купив Порох.Бірюков про це писав.
Тут отдельный абзац о том, что Петр Порошенко его купил самостоятельно, без участия Справы Громад. Ибо наш баланс так перегружен текущими проектами, что мы просто уже не вытягиваем, что грустно. Но робот все равно тут, а это главное!
Порох з Госпітальєрами створили проект "Журавель" в пам'ять загиблого солдата Журавля.
Ми спільно з «Госпітальєрами» хочемо започаткувати проект «Журавель» на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під'їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п'ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок йде на хвилини, і врятувати життя», - пояснює Петро Порошенко.(С)
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05.09.2022 09:44 Відповісти
Украіна палучіла ат Естонії?? Її ж Порошенко зі своїм фондом купив!
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05.09.2022 09:40 Відповісти
Дата реєстрації 05.09.2022

Зникни в спамі, мразота
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05.09.2022 09:56 Відповісти
Пиарщик , ти або зелень , або кацап , бо Порошенко робить свою добру
справу мовчки , а про це кажуть самі воєнні , які отримують допомогу
від його фонду і простих людей , які допомагають арміі !!
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05.09.2022 09:59 Відповісти
не можна згадувати нікого, окрім Навеличнішого, бо прикриють сайт, як усі канали, окрім телемарафону.
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05.09.2022 09:51 Відповісти
Кацапи , кончені потвори , якщо щось не вкрадуть чи не збрешуть -
не проживуть !

ідіть до пекла , кляті москалі , бо саме там вам місце 😠
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05.09.2022 09:41 Відповісти
кацап рак планети , кожна новина просто ще більше цементує це
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05.09.2022 09:43 Відповісти
Так этого робота Порох купил
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05.09.2022 09:46 Відповісти
Илан Маск заплатит мильярд долларов тому кто снимет Скальп с путлера...
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05.09.2022 09:50 Відповісти
А слабо кацапам своего Фёдора для вывоза раненных приколхозить?
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05.09.2022 09:55 Відповісти
Кипрская компания получила разрешение на продажу Дронов Украине...под кодовым именем Посейдон...Дроны оплатил...не поверите ...Петр Порошенко...вернее его фонд...а це гроші громадян України..включаючи ВСУ 💙💛💪💪
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05.09.2022 09:56 Відповісти
Видеообращение Илана Маска в Ютьюбе видел своими глазами...не дословный перевод.. крысы путлера ..,я объявляю вам войну...по полному тарифу...
Маск Бандеровец
..💙💛👍💪
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05.09.2022 10:06 Відповісти
Боевой расийский робот:
https://www.youtube.com/watch?v=grJVvZXnMcE&ab_channel=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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05.09.2022 10:07 Відповісти
У китайцев срисовали дерьмо и выдали за свое...это типа путлер показывает видос Оливеру Струну...
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05.09.2022 10:19 Відповісти
Что так-то, рашисты убогие?! Вы же визжали, что "прибалты всё просрали", а на деле оказывается, что вы со всей своей вЯликостью паРАШИ (140 миллионов населеня и несметные природные богатства) и близко не способны сделать ничего подобного эстонской (1,331 миллиона населения и из всех природных ресурсковгорючий сланец, торф, известняк и янтарь - ФСЁ!) радиоуправляемой платформе THeMIS создать! (И не только для эвакуации, есть минимум ЧЕТЫРЕ варианта, при этом остальные ударные! Есть вариант оснащённый норвежскими микродронами (вот момент ВИДЕО на Ютубе), которые каждый стоит по 40 тысяч евро.)
Если даже вы его получите, максимум что вы можете с неё скопировать, это создать иранские копии...
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05.09.2022 10:25 Відповісти
заминировать под обшивкой минами множественніми...1 млн рублев..венками картошкой и макаронами в чумодане...можно мілом
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05.09.2022 10:36 Відповісти
я сміялась з цього коменту 🤣🤣🤣
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05.09.2022 11:15 Відповісти
юмару у меня многовато....намекаю тебе заигрую без канфеток))
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05.09.2022 16:09 Відповісти
я пОняла). на побачення приходите з пачкою чаю, чи там півкіло сала берете)
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05.09.2022 19:06 Відповісти
да чая не пил неделю вторую ( а я лублю его а за борщ вообще ...трепещите все))
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05.09.2022 20:01 Відповісти
" ...призначений для того, щоб вивозити поранених бійців з-під обстрілів ..."

Не очень понял идею. Т.е. идет бой, а очень не маленькая платформа спокойно едет и вывозит раненных? Она бессмертна? Она невидимка? Она имеет танковую броню?
Просто сравниваю мишени на поле боя: Ползущий санитар и этот эвакуатор ...
Возможно разработчики сделали ее только для стрелковых боев, т.е. для перестрелок в мирное время.
Утверждаю: Для настоящей войны - это не более чем дорогая игрушка. И покупка такой игрушки - это голимый PR.
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05.09.2022 10:48 Відповісти
Цей робот стоїть на озброєнні країн НАТО Естонії,Німеччиини і Норвегії.Вивозить поранених з важкодоступних місць,також може перевозити боєкомплект.Якщо він збереже життя військових медиків і солдат,то в чому піар?Використовувати розумно,і він послужить нашій армії.Не даремно ж кацапня за ним вже полювання оголосила
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05.09.2022 10:57 Відповісти
Удобненько вы так проигнорировали неудобненькие вопросы . Когда вы на них честно ответите (а лучше проконсультируйтесь у бойцов с передка), тогда вы поймете, что в сухом остатке - голимый PR.
И ваши банальные лозунги "використовувати розумно" тут совершенно не уместны.
И полюе за ним не кацапня, а рашистская контора для распила бюджета (которых в Мордоре сотни). Т.к. нет более безопасной и жирной темы для распила бюджетов, чем "научные исследования", "IT", "робототехника", "новые технологии" и т.п.
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05.09.2022 11:18 Відповісти
Цікаво. Звідки у вас інформація про мету полювання кацапів за платформою?
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05.09.2022 11:29 Відповісти
Я все пояснил. В чем у вас сомнения: В том, что для настоящей войны этот робот игрушка? Или в том, что в Мордоре не умеют создавать роботизированную военную технику? Или в том, что там пилят бюджеты?
Просто сейчас открылись новые возможности для распила. Раньше надо было иметь концы в МО РФ, чтобы тебе зашли бюджетные деньги. Сейчас ситуация изменилась. Путлер рвет и мечет, что вся хваленная "технологичность" армии РФ - оказалась мыльным пузырем. Генералам (и чиновникам) срочно нужны "вундерваффе" чтобы хоть как-то оправдать украденные млрды. Создать не могут, но могут попытаться скопировать. А скопировать сложнее, т.к. есть образец. И когда начинает работать далеко не так как в образец ... начинаются неприятные вопросы о потраченных деньгах.
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05.09.2022 12:16 Відповісти
У мене великі сумніви, більш того впевненість, в тому, що країни НАТО не викидають гроші на розробку і виготовлення "іграшок" для PR. А на кацапів мені пофіг.
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05.09.2022 13:05 Відповісти
Не нужно "обожествлять" НАТО
1. Ни одна страна НАТО не вела войну подобной интенсивности и с таким противником. (даже Иракская компания - нервно курит в сторонке)
2. Эти роботы были взяты на испытание (а не на вооружение) задолго до 24.02.22
3. Утверждаю: Во время настоящего боя, этот робот не проживет на поле и 10 мин.
4. И в НАТО есть PR. И в НАТО хотят "роботов" и "новых технологий". Подобные войны как раз и показывают всю игрушечность подобных решений.
5. Я - диванный эксперт. Но есть много воюющих друзей. Они подтвердят мои выводы. Поговорите и вы со своими. И вы убедитесь в моей правоте.
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05.09.2022 14:12 Відповісти
Ты бред утверждаешь, о котором не имеешь ни малейшего представления.

во время боя, этот робот благодаря своему низкому профилю на порядок более защищен от осколков, чем идущие во весь рост два санитара. Один санитар нихрена не вытащит, если что.
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05.09.2022 18:14 Відповісти
Да и нет какого-то одного "настоящего боя", в каждой точке фронта разной интенсивности бои с разной интенсивностью обстрелами. Оттуда, откуда не вытащит этот робот, санитары и подавно не вернутся, так как в отличие от робота, они намного выше и из мяса.
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05.09.2022 18:24 Відповісти
" ...идущие во весь рост два санитара..."
О чем с тобой дальше разговаривать? Смотри и дальше "кино про войнушку". Запомни, а лучше запиши: Сила дурака в молчании.
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06.09.2022 11:08 Відповісти
А PR, это отношения с публикой, заявления Столтенберга к примеру. К разработке вооружений и санитарной техники эта аббревиатура не имеет никакого отношения.
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05.09.2022 18:18 Відповісти
Или в том, что в Мордоре не умеют создавать роботизированную военную технику?

О да! Усі бачили робота Хведіра та собаку з Аліекспресу
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05.09.2022 13:19 Відповісти
Я имел в виду, что не умеют. От слова "совсем".
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05.09.2022 13:50 Відповісти
Причем тут ползущий санитар? Ты утверждаешь нелепый бред, приплетая какого-то мифического "ползущего санитара". Эта платформа заменяет двух идущих под обстрелами и осколками санитаров, никакой "ползущий" тебе раненого не вытащит.
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05.09.2022 18:12 Відповісти
Уся суттєвість "расійского научного світу" - Нада с3,14здить!
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05.09.2022 11:14 Відповісти
Порох розповідав, що платформа універсальна. Її використовують не тільки для вивезення поранених, а й як зброю.
Цікаво, Бубочка з пліснявою ніяк не відреагували на "THeMIS", а кацапи готові бабло платити. До чого б це?
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05.09.2022 11:27 Відповісти
Особливо мені подобається ось це: "винагороду заплатять після того, як Міноборони Росії видасть "висновок про огляд трофею"."
Це просто феєрично!))))
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05.09.2022 12:12 Відповісти
Вот сняли "хей-хоу РагозИн" с должности - теперь приходится охотиться за медленннными эстооонскими роооботами!
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05.09.2022 13:33 Відповісти
 
 