Росіяни оголосили винагороду в 1 млн рублів за захоплення в ЗСУ платформи для евакуації поранених THeMIS
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Російські окупанти обіцяють заплатити 1 млн рублів тому, хто захопить платформу для евакуації поранених THeMIS, яку Україна отримала від Естонії.
Про це пише у телеграмі російський пропагандист Олександр Коц, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, винагороду оголосила російська науково-дослідна організація "Центр аналізу стратегій та технологій".
Платформи цікавлять окупантів через "беззаперечний технічний інтерес". Тим, хто доставить росіянам платформу THeMIS "в більш-менш цілому вигляді", росіяни обіцяють 1 млн рублів.
Наголошується, що пропозицію узгоджено з відповідними військовими структурами РФ. А винагороду заплатять після того, як Міноборони Росії видасть "висновок про огляд трофею".
THeMIS - виріб естонської компанії Milrem Robotics. Цей робот призначений для того, щоб вивозити поранених бійців з-під обстрілів. Платформу оснащено камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони, не ризикуючи життям військових. "THeMIS" управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Платформу можна запрограмувати на переміщення між різними точками.
Такі платформи вже придбали збройні сили 11 країн. Естонія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Велика Британія та США використовують їх в основному з експериментальними цілями.
В Україні THeMIS збираються вперше повноцінно застосувати в умовах бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
Та й питання не в тому...в статті кажуть що саме Естонія нам передала, а про Пороха не згадується. Якось не гарно.
Тут отдельный абзац о том, что Петр Порошенко его купил самостоятельно, без участия Справы Громад. Ибо наш баланс так перегружен текущими проектами, что мы просто уже не вытягиваем, что грустно. Но робот все равно тут, а это главное!
Порох з Госпітальєрами створили проект "Журавель" в пам'ять загиблого солдата Журавля.
Ми спільно з «Госпітальєрами» хочемо започаткувати проект «Журавель» на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під'їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п'ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок йде на хвилини, і врятувати життя», - пояснює Петро Порошенко.(С)
Зникни в спамі, мразота
справу мовчки , а про це кажуть самі воєнні , які отримують допомогу
від його фонду і простих людей , які допомагають арміі !!
не проживуть !
ідіть до пекла , кляті москалі , бо саме там вам місце 😠
Маск Бандеровец
..💙💛👍💪
https://www.youtube.com/watch?v=grJVvZXnMcE&ab_channel=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
Если даже вы его получите, максимум что вы можете с неё скопировать, это создать иранские копии...
Не очень понял идею. Т.е. идет бой, а очень не маленькая платформа спокойно едет и вывозит раненных? Она бессмертна? Она невидимка? Она имеет танковую броню?
Просто сравниваю мишени на поле боя: Ползущий санитар и этот эвакуатор ...
Возможно разработчики сделали ее только для стрелковых боев, т.е. для перестрелок в мирное время.
Утверждаю: Для настоящей войны - это не более чем дорогая игрушка. И покупка такой игрушки - это голимый PR.
И ваши банальные лозунги "використовувати розумно" тут совершенно не уместны.
И полюе за ним не кацапня, а рашистская контора для распила бюджета (которых в Мордоре сотни). Т.к. нет более безопасной и жирной темы для распила бюджетов, чем "научные исследования", "IT", "робототехника", "новые технологии" и т.п.
Просто сейчас открылись новые возможности для распила. Раньше надо было иметь концы в МО РФ, чтобы тебе зашли бюджетные деньги. Сейчас ситуация изменилась. Путлер рвет и мечет, что вся хваленная "технологичность" армии РФ - оказалась мыльным пузырем. Генералам (и чиновникам) срочно нужны "вундерваффе" чтобы хоть как-то оправдать украденные млрды. Создать не могут, но могут попытаться скопировать. А скопировать сложнее, т.к. есть образец. И когда начинает работать далеко не так как в образец ... начинаются неприятные вопросы о потраченных деньгах.
1. Ни одна страна НАТО не вела войну подобной интенсивности и с таким противником. (даже Иракская компания - нервно курит в сторонке)
2. Эти роботы были взяты на испытание (а не на вооружение) задолго до 24.02.22
3. Утверждаю: Во время настоящего боя, этот робот не проживет на поле и 10 мин.
4. И в НАТО есть PR. И в НАТО хотят "роботов" и "новых технологий". Подобные войны как раз и показывают всю игрушечность подобных решений.
5. Я - диванный эксперт. Но есть много воюющих друзей. Они подтвердят мои выводы. Поговорите и вы со своими. И вы убедитесь в моей правоте.
во время боя, этот робот благодаря своему низкому профилю на порядок более защищен от осколков, чем идущие во весь рост два санитара. Один санитар нихрена не вытащит, если что.
О чем с тобой дальше разговаривать? Смотри и дальше "кино про войнушку". Запомни, а лучше запиши: Сила дурака в молчании.
О да! Усі бачили робота Хведіра та собаку з Аліекспресу
Цікаво, Бубочка з пліснявою ніяк не відреагували на "THeMIS", а кацапи готові бабло платити. До чого б це?
Це просто феєрично!))))