УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9946 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 574 18
війна (56290) Генштаб ЗС (4486) ліквідація (1932)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,8 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2 068 танків та 4 459 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,русня,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 800 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 2068 (+19) од,
  • бойових броньованих машин - 4 459 (+19) од,
  • артилерійських систем - 1 157 (+10) од,
  • РСЗВ - 294 (+1) од,
  • засоби ППО - 156 (+3) од,
  • літаків - 236 (+1) од,
  • гелікоптерів - 206 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 867 (+3),
  • крилаті ракети - 205 (+2),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 286 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 107 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили у Генштабі.

Також читайте: Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході, - ISW

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,8 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2 068 танків та 4 459 броньованих машин 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
На завтра буде 50000+
показати весь коментар
05.09.2022 09:48
+15
опять танков и арты намолотили, красавцы!
показати весь коментар
05.09.2022 10:04
+14
Кількість техніки і кількість кацапів , які здохли на нашій землі - вражає!!

Честь і хвала нашим славним Воінам 😠👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
05.09.2022 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кількість техніки і кількість кацапів , які здохли на нашій землі - вражає!!

Честь і хвала нашим славним Воінам 😠👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
05.09.2022 09:47 Відповісти
На завтра буде 50000+
показати весь коментар
05.09.2022 09:48 Відповісти
требую ЮБИЛЕЯ!!
показати весь коментар
05.09.2022 09:48 Відповісти
Это же почти 50000 ТЫЩ ферментированных форменных дебилов. Вместо того, чтоб развернутся на кремль ,уже и оружие дали и технику ,долбаёбы лезут в украинскую землю удобрением. Это же сколько говна в голове, жесть.
показати весь коментар
05.09.2022 09:54 Відповісти
опять танков и арты намолотили, красавцы!
показати весь коментар
05.09.2022 10:04 Відповісти
Эпично, двести двухсотых и - юбилей!!!
показати весь коментар
05.09.2022 10:05 Відповісти
Cкоро... топ тема ... в усіх фісбучних стрічках... 50 000 дохлих свсобак.
показати весь коментар
05.09.2022 10:06 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
05.09.2022 10:07 Відповісти
За тиждень намолотили 2700 кацапів, 121 танк, 190 бронемашин і 97 гармат.

Ще пару тижднів такого темпу, і в них вже не буде чим воювати.
показати весь коментар
05.09.2022 10:12 Відповісти
Це геніальна війскова стратегія! Нагнати на Правий берег сотні бронетехніки та гармат, 25 тис найтупіших в історії вояк та залишится там без палива, подмоги та постачання відрізаними за усіма зруйнованими мостами. Думаю це сам Вєлікій полководєц Імператор ***** І розробляв цей план. Анало говнет
показати весь коментар
05.09.2022 10:22 Відповісти
все по методичкам дегенералиссимуса жукова, бабы ишо нарожают, в чем проблема
показати весь коментар
05.09.2022 11:02 Відповісти
Вау, супер, класно! дуже, дуже радують знищене ППО, РСЗВ і вся інша їхня іржава техніка!
показати весь коментар
05.09.2022 10:52 Відповісти
ще трохи й у русні станеться ювілей..., на жаль, їх це не зупиняє..., вони як і раніше ******* свого фюрера і готові вмирати за гроші на чужині..., гарна новина, що техніки в них теж стає все менше...
показати весь коментар
05.09.2022 10:55 Відповісти
Премию 50 000 -му в виде белых тапочек!
показати весь коментар
05.09.2022 11:27 Відповісти
И почетную грамоту юбиляру!
показати весь коментар
05.09.2022 12:45 Відповісти
Замість білих "Жигулів"
показати весь коментар
05.09.2022 15:06 Відповісти
 
 