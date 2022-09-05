8 574 18
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,8 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2 068 танків та 4 459 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 800 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,
- танків - 2068 (+19) од,
- бойових броньованих машин - 4 459 (+19) од,
- артилерійських систем - 1 157 (+10) од,
- РСЗВ - 294 (+1) од,
- засоби ППО - 156 (+3) од,
- літаків - 236 (+1) од,
- гелікоптерів - 206 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 867 (+3),
- крилаті ракети - 205 (+2),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 286 (+10) од,
- спеціальна техніка - 107 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили у Генштабі.
Топ коментарі
+18 1sarmat
показати весь коментар05.09.2022 09:48
+15 Aleksey NotBad
показати весь коментар05.09.2022 10:04
+14 Amber
показати весь коментар05.09.2022 09:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Честь і хвала нашим славним Воінам 😠👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Ще пару тижднів такого темпу, і в них вже не буде чим воювати.