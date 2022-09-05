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Новини Політика України
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"Слуги народу" готуються розкрадати гроші, які Захід дає на фінансування армії - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

набу

Нардепи "Слуги народу" хочуть провести через Раду законопроєкт, яким зриватимуть конкурс на очільника НАБУ та спростять процедуру його звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.

"В час, коли ЗСУ платить найдорожчу ціну на фронті, Слуги Народу готуються розкрадати гроші, які Захід дає на фінансування армії. Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Заходу 17,5 млрд доларів, що становить близько 60% усього українського бюджету. 60% українського бюджету Захід фінансує, сподіваючись на наявність в української влади якщо не совісті, то хоча б клепки. Клепки, щоб з цього бюджету не красти", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабунін, "Слуги народу" проведуть через комітет законопроєкт, яким "зриватимуть конкурс на Директора НАБУ, а також спростять процедуру його звільнення".

"Вже на цьому тижні фракція Зеленського збирається протягнути цей законопроєкт через Раду. Допоможіть, будь ласка, знайти іншу мотивацію цих дій, окрім як бажання безкарно красти. Красти зокрема у військових і сімей, що залишились без своїх осель без страху бути покараним. Як думаєте, якою буде реакція західних союзників на це свинство? Може, вони ще більше грошей даватимуть? Може, на кращих умовах? Огидність цієї історії навіть мене в ступор вганяє. Чи знає про це Зеленський - вирішуйте самі. Ми точно знаємо, що керує цієї історією Єрмак особисто", - підсумував голова ЦПК.

Читайте: Через зволікання Україна вже практично втратила два "смачні активи" Мураєва, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
‼️ В Бучі кладуть нові дороги.
Виділено 100млн.грн.Люди в шоці:пробиті дахи, вибиті вікна і двері і нічого не ремонтують.
Де жити?!
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05.09.2022 10:28
+41
Поки зелене , задуте, лайно, роздає ордена і медальки і засерає своєю харею, єфіри, робляться жахи. Дай Боже щоб скоріше була перемога! Але і після неї, ми не розгарбаєм те лайн, що воно вчворило
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05.09.2022 10:22
+40
Зешобла в дії, продовжують свою активну антиукраїнську діяльність.
а ви думаєте, для чого вони проголосували за те, щоб відірвати гроші від ЗСУ і витрачати знов на дороги?
а щоб накрасти там собі на конверти. а то гуманітарку краде єрмак, в оборонпромі заправляють його куми, а зеленському бідному нема вже де й грошей на конверти набрати. не своїми ж платить. а запорізькі, он, не діляться.
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05.09.2022 10:22
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знал и брехал -иуда
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05.09.2022 10:50 Відповісти
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05.09.2022 10:57 Відповісти
То что сегодня происходит..я увидел ещё в марте 2019.г..и все подробности изложил на странице Айдера Муждабаева...к сожалению видимо поздно было...
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05.09.2022 10:50 Відповісти
На жаль, все то було передбачувано і прогнозовано. Попереджали, пояснювали, просили, криком кричали, але зомбоване бидло вирішило, щоб весело і по-приколу було. Ох і весело ж, курва... І війна не лікує...
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05.09.2022 14:47 Відповісти
Боневтік🤣🤣🤣😅💪💪💪
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05.09.2022 10:53 Відповісти
Очень жаль, что не втік
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05.09.2022 11:00 Відповісти
Кучма не разрешили втекти...🤣🚴
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05.09.2022 10:55 Відповісти
По факту этим колгоспом праве Данилыч...его рука..
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05.09.2022 10:56 Відповісти
Ермак - последнее падло.
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05.09.2022 10:56 Відповісти
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05.09.2022 11:01 Відповісти
Та ні, він список очолює...
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05.09.2022 14:48 Відповісти
Змея меняет шкуру, оставаясь той же змеей
Что бы там ни рассказывали представители власти на все еще «совместном телемарафоне» о якобы поддержке Зеленского и его партии на уровне более 90%, реальная социология, которую получает Офис президента, картины рисует совершенно нерадужные.
Партия Зеленского имеет все шансы в парламенте стать даже не второй по численности, а третьей-четвертой.
Непросто все и с рейтингом самого Зеленского. Рейтинги «Зеленского - президента несломленной Украины» для всего мира, и «Владимира Зеленского, кандидата в президенты» - это разные рейтинги. В случае запуска полноценной предвыборной кампании, на президентских выборах Зеленский имеет все шансы проиграть.

В связи с этим, политтехнологами ОП сейчас запущена стратегия, задача которой - обеспечить Зеленскому победу на выборах. Кстати, сам Зеленский от идеи второго срока не в восторге. Однако, его обрабатывает все окружение, прекрасно осознающее, что в случае ухода с поста Зеленского, всем им не светит вообще ничего.
Поэтому политтехнологи предложили старый добрый способ - идти на выборы несколькими проектами.

Для начала - о том, кого в ОП видят главным своим противником. Несложно догадаться, что это Петр Порошенко и его партия. Принято решение делать ставку на слабости партии Порошенко и выбивать у нее козыри.
Для этого, на выборы власть пойдет тремя проектами.

Первый проект - это, собственно, «Слуга народа». Тут будет сделана попытка сыграть на остатках харизмы Зеленского, и собрать всех тех избирателей, которые все еще пылают нежной и трепетной любовью к клоуну.

Второй проект, как несложно догадаться - это проект ура-патриотический. Его задача та же, что и у проекта «Голос» в 2019 году - максимально оттянуть голоса у Порошенко. Фронтменом этого проекта, по замыслу ОП, должен стать актер Сергей Притула.

Сразу оговоримся. Мы читали докладные политтехнологов ОП и знаем, что Притулу там оценивают как партнера крайне ненадежного и склонного разрывать соглашения и уходить в свою игру. У всех на слуху пример «Голоса», куда Притулу пригласили как партнера Киры Рудык, а по факту Притула попытался устроить в партии переворот.

‍Однако приходится ставить на Притулу, ибо других кандидатур, способных отгрызть часть электората у Порошенко, в ОП просто не видят.

Но есть еще и третий проект, наиболее интригующий - русскоязычный. Его развернуть поручено Алексею Арестовичу. И Арестович уже взялся за дело.

Задача проекта - подобрать русскоязычный электорат, который не симпатизирует Путину и Москве (симпатизирующих не оторвать от ОПЗЖ либо их заменителей), однако категорически желающий оставаться русскоязычными и продолжать существовать в русскоязычной и российской культурной среде.
Для привлечения всех этих людей, Арестович уже сотворил целую идеологию о том, что Украине нужно оставаться русскоязычной и русскокультурной, чтобы сохранить влияние на Россию и лидировать на постсоветском пространстве.
Именно поэтому, Арестович в последнее время ударно общается с немощными в самой России российскими либералами и еще разглагольствует о «маленькой украинской культуре».

Змея меняет шкуру, оставаясь той же змеей.
За всеми словесами Арестовича, цель та же. Получить голоса русскоязычных, обещаниями сохранить хождение русского языка на территории Украины.

Вместе все три проекта должны взять в Верховной Раде убедительное большинство. А далее, они объединятся вокруг Зеленского. Против Порошенко, естественно.
Печерский холм
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05.09.2022 10:59 Відповісти
Какие выборы во время войны?
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05.09.2022 11:08 Відповісти
Совершенно верно!
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05.09.2022 11:25 Відповісти
Венгрией по факту правят не Орбан и не Сиярто..а давний агент СВР рабZeи Семён Могилевич..
Таке діло вилізло зовсім випадково
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05.09.2022 10:59 Відповісти
Шабунину и иже с ним сейчас бы было лучше посыпать голову пеплом и на коленях просить прощения у обманутого населения. Это ты и тебе подобные привели во власть вот ТАКОЕ дерьмо.
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05.09.2022 11:02 Відповісти
Шибутін робить свою роботу незалежно яка влада. За це йому респект. Все інше «якби да каби» і точно не Шибутін винен, що проголосували за шоблу
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05.09.2022 15:45 Відповісти
Действительно... канцлер Германии Конрад Аденауэр начинал с дорог... когда прекратились боевые действия.. ЗенеЛох..не Аденауэр...
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05.09.2022 11:06 Відповісти
Та ну з доріг -- ім же літаючі фортеці міста порівняли . Як на мене житло вперед.
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05.09.2022 11:31 Відповісти
Епітафія для ЗЕленого у.....ка)
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05.09.2022 11:08 Відповісти
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05.09.2022 11:24 Відповісти
В САМОЕ яблочко👍
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05.09.2022 11:35 Відповісти
Украінські гніди!
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05.09.2022 11:18 Відповісти
Дивуюсь, дерьмак, дерьмак, а крім дерьмака є ще призЄдент зЕлохський, а над ними президент "Народ" Ігор Валєр'янович! А у "Народа" "бізнес", он як провів "Велике крадівництво" і ні хто "не здогадався"! Які шляхи збудовані, для свинопсиних консервів! За рахунок пандемії, та ЗСУ !!! А ми все дермак, дерьмак, козел відпущення, той дерьмак...
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05.09.2022 11:22 Відповісти
Агов, ЗЕбіли! Як там ваше "жму руку, обнімаю"? Не соромно повторювати вигадки агента ФСБ?
В помешканні депутата Андрія Деркача, НАБУ провело обшук, і серед іншого вилучило "шпигунську ручку" - чорнильну ручку з вмонтованими мікрофоном та відеокамерою. Крім того, обшукали приймальню нардепа, де вилучили документи і технічні засоби шпигунського характеру.
Слідство вважає вилучені предмети доказами того, що Андрій Деркач був російським шпигуном.
А це ще один доказ того, що наклеп на президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенко, оприлюднював російський шпигун.
Що саме з подачі особи, яка здійснювала шпигунську діяльність на користь Росії (держави-агресора), призначене президентом Зеленським керівництво силових відомств порушувало кримінальні справи проти Петра Порошенка і Джо Байдена. Пригадуєте таке?
Простіше кажучи, ЗЕботва одностайно і з натхненням повтрювала російську брехню про Петра Порошенка, поширену російським агентом. А депутати "Слуги народу" цю російську брехню транслбвали на телеефірах.
Очевидно? Зрозуміло?
Але я не маю ілюзій. Я переконаний, що шанувальники ЗЕ, російську побрехеньку "абнімаю - жму руку" будуть продовжувати повторювати до місця і не до місця. Бо коли їм треба оббрехати Порошенка, в хід іде все - навіть брехня, запущена Кремлем.
Ми ж бачимо, хто для Москви був справжнім ворогом в часи, коли Зеленський справді "абнімав і жав руку" - шукав мир в очах Путіна.
Ми бачимо, кого оббрехували російські шпигуни.
Дмитро ''Калинчук'' Вовнянко
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05.09.2022 11:48 Відповісти
Вочевидь, що пан Зеленський про цей "законопроект" не просто знає, а й організовує його втілення у життя. Навіщо нам в умовах війни і тотального розвалу економіки годувати таких "парламентарів", які ще й крадуть в народа гроші, які йому дали співчуваючі країни на боротьбу з путіним?
Геть всіх депутатів у відпустку без грошового утримання!!!
А парламент скоротити, залишивши тільки його комітети!
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05.09.2022 12:00 Відповісти
Доведено часом, НАБУ є ялова корова.
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05.09.2022 12:19 Відповісти
зелені потвори без мізків,від цього не легше.Звідки безстрашність перед українським народом?Вони під час війни вивозять награбоване і грабують,деребанять,рейдерують,достало спостерігати,коли їм кінець?Як там вони говорять:А ви мій великий народе ідіть помирать.Прийшов час місцями мінятись.
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05.09.2022 13:05 Відповісти
Пора сменить название . Упыри народа ,правдоподобно...
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05.09.2022 13:53 Відповісти
Готуються? )) Та вони як піонери - завжди готові
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05.09.2022 14:03 Відповісти
А що, ще є ті які вагаються про те чи будуть гроші розікрані? Хто б не був при владі, то буде красти, в нас українців це в крові, ми нація злодіїв, даже поставили тих хто любить вкрасти, в НАБУ.
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05.09.2022 14:12 Відповісти
Це ви про таких калірованих українців як зеленський ахмєтов пінчук коломойський тощо?
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05.09.2022 14:52 Відповісти
А в Германии 1 триллион ВВП, сегодня не мог вспомнить какие машины свои мы производили за всё время. Шкода и Дэу это конструктор
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05.09.2022 14:24 Відповісти
Куй железо пока гарячё, воруй бабло пока у власти.
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05.09.2022 15:00 Відповісти
Зешоблі один напрямок....за кораблем!!!
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05.09.2022 15:09 Відповісти
Так в цьому й полягає справжня суть зеленського і його команди!
Для того й проведена була спецоперація по долученню їх до влади - руйнувати країну!
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05.09.2022 15:17 Відповісти
"Мотивація" для цих тварюк може бути тільки одна : "дружній візит" до їх домівок небайдужих свідомих громадян - які ДУЖЕ ДОКЛАДНО 👊🤜😖 вкажуть цим зєлєбл&дям🤑🤡💩 на їх "помилки"! Ці в'й@бки певно вирішили що їх типу "патріотична позиція"(дешеві галімі понти на публіку) дає їм право безупинно красти чи може індульгенцію від тюрми! Тож і треба щвидко привести цих виродків до тями - інакше вони таки приведуть нашу з вами країну до повного колапсу!!
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05.09.2022 15:43 Відповісти
Причем тут Кучма?
У него свой папик - Кодломойский
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05.09.2022 17:12 Відповісти
******** зеленые
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05.09.2022 18:02 Відповісти
Зеленский признался, чего боятся Зе-гниды
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05.09.2022 21:53 Відповісти
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