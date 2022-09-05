"Слуги народу" готуються розкрадати гроші, які Захід дає на фінансування армії - Шабунін
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Нардепи "Слуги народу" хочуть провести через Раду законопроєкт, яким зриватимуть конкурс на очільника НАБУ та спростять процедуру його звільнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.
"В час, коли ЗСУ платить найдорожчу ціну на фронті, Слуги Народу готуються розкрадати гроші, які Захід дає на фінансування армії. Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Заходу 17,5 млрд доларів, що становить близько 60% усього українського бюджету. 60% українського бюджету Захід фінансує, сподіваючись на наявність в української влади якщо не совісті, то хоча б клепки. Клепки, щоб з цього бюджету не красти", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабунін, "Слуги народу" проведуть через комітет законопроєкт, яким "зриватимуть конкурс на Директора НАБУ, а також спростять процедуру його звільнення".
"Вже на цьому тижні фракція Зеленського збирається протягнути цей законопроєкт через Раду. Допоможіть, будь ласка, знайти іншу мотивацію цих дій, окрім як бажання безкарно красти. Красти зокрема у військових і сімей, що залишились без своїх осель без страху бути покараним. Як думаєте, якою буде реакція західних союзників на це свинство? Може, вони ще більше грошей даватимуть? Може, на кращих умовах? Огидність цієї історії навіть мене в ступор вганяє. Чи знає про це Зеленський - вирішуйте самі. Ми точно знаємо, що керує цієї історією Єрмак особисто", - підсумував голова ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
Что бы там ни рассказывали представители власти на все еще «совместном телемарафоне» о якобы поддержке Зеленского и его партии на уровне более 90%, реальная социология, которую получает Офис президента, картины рисует совершенно нерадужные.
Партия Зеленского имеет все шансы в парламенте стать даже не второй по численности, а третьей-четвертой.
Непросто все и с рейтингом самого Зеленского. Рейтинги «Зеленского - президента несломленной Украины» для всего мира, и «Владимира Зеленского, кандидата в президенты» - это разные рейтинги. В случае запуска полноценной предвыборной кампании, на президентских выборах Зеленский имеет все шансы проиграть.
В связи с этим, политтехнологами ОП сейчас запущена стратегия, задача которой - обеспечить Зеленскому победу на выборах. Кстати, сам Зеленский от идеи второго срока не в восторге. Однако, его обрабатывает все окружение, прекрасно осознающее, что в случае ухода с поста Зеленского, всем им не светит вообще ничего.
Поэтому политтехнологи предложили старый добрый способ - идти на выборы несколькими проектами.
Для начала - о том, кого в ОП видят главным своим противником. Несложно догадаться, что это Петр Порошенко и его партия. Принято решение делать ставку на слабости партии Порошенко и выбивать у нее козыри.
Для этого, на выборы власть пойдет тремя проектами.
Первый проект - это, собственно, «Слуга народа». Тут будет сделана попытка сыграть на остатках харизмы Зеленского, и собрать всех тех избирателей, которые все еще пылают нежной и трепетной любовью к клоуну.
Второй проект, как несложно догадаться - это проект ура-патриотический. Его задача та же, что и у проекта «Голос» в 2019 году - максимально оттянуть голоса у Порошенко. Фронтменом этого проекта, по замыслу ОП, должен стать актер Сергей Притула.
Сразу оговоримся. Мы читали докладные политтехнологов ОП и знаем, что Притулу там оценивают как партнера крайне ненадежного и склонного разрывать соглашения и уходить в свою игру. У всех на слуху пример «Голоса», куда Притулу пригласили как партнера Киры Рудык, а по факту Притула попытался устроить в партии переворот.
Однако приходится ставить на Притулу, ибо других кандидатур, способных отгрызть часть электората у Порошенко, в ОП просто не видят.
Но есть еще и третий проект, наиболее интригующий - русскоязычный. Его развернуть поручено Алексею Арестовичу. И Арестович уже взялся за дело.
Задача проекта - подобрать русскоязычный электорат, который не симпатизирует Путину и Москве (симпатизирующих не оторвать от ОПЗЖ либо их заменителей), однако категорически желающий оставаться русскоязычными и продолжать существовать в русскоязычной и российской культурной среде.
Для привлечения всех этих людей, Арестович уже сотворил целую идеологию о том, что Украине нужно оставаться русскоязычной и русскокультурной, чтобы сохранить влияние на Россию и лидировать на постсоветском пространстве.
Именно поэтому, Арестович в последнее время ударно общается с немощными в самой России российскими либералами и еще разглагольствует о «маленькой украинской культуре».
Змея меняет шкуру, оставаясь той же змеей.
За всеми словесами Арестовича, цель та же. Получить голоса русскоязычных, обещаниями сохранить хождение русского языка на территории Украины.
Вместе все три проекта должны взять в Верховной Раде убедительное большинство. А далее, они объединятся вокруг Зеленского. Против Порошенко, естественно.
Печерский холм
Таке діло вилізло зовсім випадково
В помешканні депутата Андрія Деркача, НАБУ провело обшук, і серед іншого вилучило "шпигунську ручку" - чорнильну ручку з вмонтованими мікрофоном та відеокамерою. Крім того, обшукали приймальню нардепа, де вилучили документи і технічні засоби шпигунського характеру.
Слідство вважає вилучені предмети доказами того, що Андрій Деркач був російським шпигуном.
А це ще один доказ того, що наклеп на президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенко, оприлюднював російський шпигун.
Що саме з подачі особи, яка здійснювала шпигунську діяльність на користь Росії (держави-агресора), призначене президентом Зеленським керівництво силових відомств порушувало кримінальні справи проти Петра Порошенка і Джо Байдена. Пригадуєте таке?
Простіше кажучи, ЗЕботва одностайно і з натхненням повтрювала російську брехню про Петра Порошенка, поширену російським агентом. А депутати "Слуги народу" цю російську брехню транслбвали на телеефірах.
Очевидно? Зрозуміло?
Але я не маю ілюзій. Я переконаний, що шанувальники ЗЕ, російську побрехеньку "абнімаю - жму руку" будуть продовжувати повторювати до місця і не до місця. Бо коли їм треба оббрехати Порошенка, в хід іде все - навіть брехня, запущена Кремлем.
Ми ж бачимо, хто для Москви був справжнім ворогом в часи, коли Зеленський справді "абнімав і жав руку" - шукав мир в очах Путіна.
Ми бачимо, кого оббрехували російські шпигуни.
Дмитро ''Калинчук'' Вовнянко
Геть всіх депутатів у відпустку без грошового утримання!!!
А парламент скоротити, залишивши тільки його комітети!
Для того й проведена була спецоперація по долученню їх до влади - руйнувати країну!
У него свой папик - Кодломойский